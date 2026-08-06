조상호 세종시장, 대평동서 시민과 만남... "연 2회 이상 정례 소통 약속"

큰사진보기 ▲지난 5일 열린 '시정 5기 시민과의 대화' 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5일 열린 '시정 5기 시민과의 대화'에서 조상호 세종시장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'시정 5기 시민과의 대화'에서 조상호 세종시장은 주민들의 다양한 지역 현안을 청취했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 대평동 주민들은 다양한 생활밀착형 현안을 제안했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 5일, 조상호 세종시장이 대평동 주민들과 직접 만나 지역 현안을 듣고 미래 발전 방향을 설명하는 '시민과의 대화'를 가졌다. 이 자리에는 지역구 의원인 김동빈 세종시의원과 지역 주민 50여 명이 참석했다.이날 행사는 다른 동보다 비교적 짧게 진행됐지만, 시장의 설명보다 주민들의 질문과 의견 제시에 더 많은 시간이 배정되면서 시민 중심의 소통 행사로 진행됐다.이날 가장 큰 관심을 모은 것은 "앞으로 특별한 일이 없는 한 시민들과 1년에 두 차례 이상 만나겠다"는 조 시장의 약속이었다. 조 시장은 정기적인 만남을 통해 주민들의 의견을 지속적으로 듣고, 다음 만남에서는 그동안의 추진 성과를 직접 설명하겠다는 의지를 밝혔다.조 시장은 마무리 발언에서 "모든 일이 희망대로 되지는 않겠지만 대평동은 충분히 발전 가능성이 높은 지역"이라며 "중요한 것은 계획을 잘 세우고 주민들의 뜻을 하나로 모으는 것"이라고 말했다.이어 "대평동은 터미널 부지 개발과 상가 공실 활용, CTX 등 다양한 발전 과제를 안고 있다"며 "올해 안에 해결할 수 있는 일도 있지만, CTX와 같은 대형 사업은 최소 5년 이상 걸리는 만큼 인내심을 갖고 차근차근 추진하겠다"고 설명했다.조 시장은 특히 '주민자치'를 지역 발전의 핵심으로 제시했다. 그는 "오늘 나온 의견 가운데 상당수는 주민자치회와 통장협의회, 자율방재단, 체육회 등 주민단체가 중심이 되어 해결할 수 있는 일들"이라며 "우리 마을의 문제는 주민들이 직접 해결하자는 마음으로 힘을 모을 때 더욱 아름다운 대평동을 만들 수 있다"고 말했다.또 "행정이 모든 것을 해결하는 시대는 지났다"며 "주민들이 공론을 통해 의견을 모으고 주민단체가 실행하면 행정은 이를 적극 지원하는 것이 바람직한 주민자치의 모습"이라고 덧붙였다.이날 대화에서는 대평동 종합체육관과 터미널을 연계한 미래 발전 계획도 함께 소개됐다. 조 시장은 "체육시설만 따로 조성하는 것이 아니라 CTX와 터미널, 문화·체육시설을 연계한 복합공간으로 개발하는 것이 바람직하다"며 행복청, LH, 민간이 함께 참여하는 종합개발 구상을 설명했다.대평동 상가 공실 활용 방안도 깊이 있게 논의됐다. 한 주민이 대평동에 행정시설을 추가로 유치해 달라고 건의하자 조 시장은 "세종시 내부 행정기관을 옮기는 것은 큰 의미가 없다"며 "정부부처와 연계된 외부 공공기관과 행정수도 기능에 맞는 기관을 적극 유치하는 것이 지역 발전에 도움이 된다"고 밝혔다.이 밖에도 대평동내의 공원 조명과 안전관리, 터미널 복합개발, 파크골프장 조성, LH 개발이익 환수와 도시개발공사 설립, 금강수목원 개방, 걷기 좋은 공원 조성 등 다양한 생활밀착형 현안이 주민들과 자유롭게 논의됐다.특히 주민들은 공원 관리와 환경 개선에 주민이 직접 참여할 수 있는 방안을 제안했다. 이에 대해 조 시장은 "주민들이 공원을 함께 가꾸고 관리하는 문화가 정착되면 행정도 적극 지원하겠다"며 주민 참여형 공원 관리 모델에 긍정적인 입장을 보였다.이번 시민과의 대화는 무엇보다 시장보다 주민이 더 많이 이야기하는 행사였다는 점에서 의미가 있었다. 주민들은 생활 속 불편과 지역 발전에 대한 다양한 의견을 자유롭게 제시했고, 시장은 이에 대해 직접 답변하며 해결 방향을 설명했다.행사를 마치며 조 시장은 "오늘은 첫 만남인 만큼 주민들의 이야기를 많이 듣는 자리였다"며 "다음 만남에서는 '이렇게 해결했습니다'라는 보고를 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.이번 대평동 시민과의 대화는 단순한 현안 설명회가 아니라 주민과 시장이 정기적으로 만나 지역의 미래를 함께 만들어 가겠다는 약속을 확인한 자리였다. 특히 '연 2회 이상의 정례적 소통'과 '주민이 공론으로 의견을 모으고 주민단체가 실행하며 행정이 지원하는 주민자치'라는 비전은 이날 행사가 남긴 가장 큰 메시지로 남았다.