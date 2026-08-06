"폭염 속 지천댐 반대 시위... 주민들 사지로 내몰리는데, 환경부는 뭐 하나"

큰사진보기 ▲지난 8월 5일 충남 청양군 지천댐 반대 투쟁의 소속 주민들이 피켓을 들고 있다. ⓒ 지천댐 반대대책위 제공 관련사진보기

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충남 청양군 지천댐 반대 주민들은 최근 계속되는 폭염 속에서도 매일 아침 청양군청 앞에서 '지천댐 건설하면 청양·장평, 은산·규암(부여)은 물폭탄이고 살아야 한다', '지천댐 공론화 반대한다. 지천댐 백지화하라' 등의 피켓을 들고 시위를 벌이고 있다. 지천댐 반대 투쟁은 2024년 7월부터 시작해서 만2년이 넘었다. 피켓 시위도 795일째로 접어들었다.주민 A씨는 6일 <오마이뉴스>에 "최근 뉴스를 통해 가뭄과 폭염으로 보령댐도 대청댐도 마르고 녹조가 자라고 있다는 소식을 들었다. 댐 건설은 결코 가뭄의 대책이 될 수 없다. 주민들은 폭염 속에서도 지천댐 반대 피켓을 들고 있다. 정부(환경부)는 37도 폭염에 주민을 사지로 내몰고 있다"라고 토로했다.또다른 주민은 "환경부는 공론화위원회를 통해 올해 말까지 지천댐 건설 여부를 결정한다고 했다. 하지만 우리 주민들은 공론화위원회가 언제 어디서 열리는지조차도 모르고 있다. 환경부는 더 이상 시간을 끌지 말고 지천댐 건설 계획을 즉각 중단해야 한다"라고 주장했다.주민들의 투쟁이 계속되고 있는 가운데, 기후에너지환경부(환경부)는 지난 2월 지천댐·감천댐 건설 문제에 대한 공론화위원회를 구성하고 두 댐의 건설 여부 등에 대한 논의에 들어간 상태다. 공론화위원회는 현재 일반에 공개되지 않고 비공식적으로 이루어지고 있다. <오마이뉴스> 취재를 종합하면 환경부는 지난 달 말까지 3차례에 걸쳐 지천댐·감천댐 공론화위원회를 개최한 것으로 파악됐다.환경부 관계자는 "지난 7월 말 세 번째 지천댐·감천댐에 대한 공론화 위원회를 열었다. 대외적으로는 올해 말까지 (댐 건설 여부를) 결정하겠다고 밝힌 상태다. 최대한 빨리 결정하기 위해 노력하고 있다. (다만) 결론을 언제 낼지 정해진 것은 없다"라고 말했다.이 관계자는 '공론화 위원회를 앞으로 몇 번을 더하게 될 것인지에 대해서도 아직 정하지 않은 것인가'라는 기자의 질문에 "그런 상황이다"라고 답변했다.이 관계자는 "공론화위원회에서는 찬반에 대한 문제보다도 댐 건설의 필요성이 있는지, 아니면 다른 대안이 있는지, 또 백지화를 해야 하는 것인지 등에 대해서도 논의하고 있다. 공론화위원회에 참여한 위원들이 자료를 계속 검토 중"이라고 밝혔다.이에 대해 김명숙 지천댐 반대 대책위 공동위원장은 "환경부는 공론화 위원회를 즉각 중단하고, 지천댐 건설 계획을 당장 백지화해야 한다"라고 주장했다.김 위원장은 "댐건설에 대한 공론화를 한다면 주민들의 의견을 공개적으로 듣고 논의를 해야 한다. 주민들은 공론화 위원회가 언제 열리는지도 모른다. 밀실에서 추진되고 있다. 지역의 명운이 담긴 문제를 몇몇 소수의 공론화위원에게 맡길 순 없다"라고 말했다. 그러면서 "박수현 충남도지사와도 면담을 추진 중이다"라고 밝혔다.한편 박수현 충남지사는 최근 지천댐 건설 문제에 대해 "지천댐 건설은 반대한다"라면서도 "공론화위원회의 결정을 따르겠다"라고 원론적인 입장을 밝혔다.