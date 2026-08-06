강사가 오답 노트를 쓸 수밖에 없는 이유

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큰사진보기 ▲누구나 인생의 문제를 푼다. ⓒ 임혜영 관련사진보기

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학원에서 수학을 가르치는 나는 중간·기말고사 기간만 되면 유체 이탈을 한다. 밥 먹으면서도, 걸으면서도 머릿속은 풀리지 않는 고난도 문제로 가득하다. 잘하는 학생에게는 더 어려운 문제를 찾아주어야 한다는, 성적이 좋지 않은 학생에게는 더 높은 점수로 이끌어주어야 하는 책임 때문에 마음 편할 날이 없다.대부분의 학생은 공부 외의 다른 분야에 관한 이야기 나누는 것을 좋아한다. 그들 덕에 이름도 헷갈리는 아이돌 뮤지션에 대해서도 많은 것을 알게 되었다. 대화하다 보면 좀 더 마음이 가고 정도 생겨 오랜 관계를 유지하고 싶어 정성을 다한다.한 여학생이 있다. 큰 학원에서 성적이 오르지 않고 혼자만 남아서 나머지 공부를 하며 받은 상처 때문에 공부 기피 현상이 생긴 친구이다. 조용하고 성실한 그를 위해 나는 공부뿐 아니라 삶에 대해 자신감과 용기를 갖게끔 많은 독려를 해 주었다. 점차 성적이 올라가 성취감을 얻는 걸 보고 덩달아 뿌듯해했다.그런데 마냥 잘되라는 법은 없는지 갑자기 성적이 곤두박질쳤다. 성적표를 받아본 나는 입맛이 썼고 '곧 학원을 옮기겠구나'라는 걱정에 휩싸였다. 학생 한 명이 그만두는 정도의 단순한 문제가 아니다. 일주일에 두세 번씩 만나 이런저런 대화를 나누며 라포를 쌓던 좋은 말동무가 사라질 게 섭섭했다. 학생의 어머니께도 죄송한 마음에 괴로웠다.그런데 웬일인지 그만두지를 않았다. 되레 어머니께서는 고생하셨다며 스승의 날 선물을 주시기까지 한다. 나는 기회를 한 번 더 주신 어머니께 마음속으로 감사하며 다시 마음을 다졌고 거의 올인하다시피 시험 준비를 도왔다. 좋은 결과가 있을 거라 내심 자신하던 나는 1학기 기말고사 성적표를 받아보고 그 자리에 주저앉았다. 저번보다 10점이 더 떨어졌다.학생과 함께 틀린 문제를 같이 풀며 분석한 결과 주원인을 찾아내었다. '오답 노트'였다. 한동안 내 트레이드 마크였던 '오답 노트 맹신자'라는 별명이 무색할 만큼 어느새 나는 틀린 문제 복기보다 새로운 문제, 더 어려운 문제 풀리기에만 골몰하고 있었다. 학부모들이 그런 걸 원해서라고 핑계 대지만 사실은 보여주려는 허세에 기인한 결과다. 우리 학원은 다른 데서는 안 풀어주는 문제까지, 이 정도의 에이급 문제까지 해결해 준다는 모토를 내세워 광고 효과를 보고 싶었다.그러다 보니 공부에서 가장 기본이 되지만 당장의 효과는 잘 드러나지 않는 '오답 노트' 작성을 등한시했다. 과거의 나는 깐깐하고 오답 노트에 철저한 강사였다. 열 번이고 스무 번이고 똑같은 문제를 되풀이해 풀게 해 학생들은 지겨워하고 시키는 나도 힘든 커리큘럼을 진행했다. 그 과정에서 오답 노트를 철저히 관리했음은 물론이다.지금은? 오래전 사라진 관습처럼 오답 노트 작성은 흐지부지되었다. 틀린 문제를 두세 번 풀어보고는 끝이다. 정답을 비껴간 문제를 다시 쳐다보기 싫은 건 인지상정이다. 하지만 대면하기 싫은 내 과오를 정확히 짚어보며 그 문제를 통과해야만 다른 문제도 풀 수 있는 것이다.수학 문제뿐 아니라 인생에서도 오답 노트를 써야 하는 것을 오랫동안 잊고 살았다. 틀렸던 문제는 빨리 머릿속에서 지워버리고 싶듯이 인생에서 겪은 수많은 시행착오와 실패는 다시 들여다보기가 싫다. 창피했던 과거는 잊고 앞으로 잘하자는 마음가짐으로 살았지만 틀린 문제에 대한 분석 없이 다른 비슷한 문제를 접했을 때 내가 과연 그 문제를 맞힐 수 있을까. 제대로 된 반성 없이 인생에서 어려운 문제에 직면했을 때 똑같은 실수를 하지 않을 도리가 있을까.시험에서 틀렸던 문제는 또 틀리는 성향이 있다고 한다. 자신만이 가진 특성 때문에 유독 취약한 면을 누구나 가지고 있다. 내가 약한 부분에서는 매번 정답을 비껴가게 되고, 받아 든 인생의 시험지를 접하며 통탄과 후회를 하게 된다.끝없이 주어지는 문제를 푸는 게 인생이라고 볼 때 좋은 점수를 받고 싶은 건 누구나 마찬가지일 것이다. 오답 노트를 쓸 때의 탄식과 안타까움, 자책 등은 결코 편한 감정은 아니지만 우리는 오답 노트를 쓸 수밖에 없다.귀찮고 마주하기 싫은 일이지만 다음번에도 똑같은 잘못을 저지르면 안 되기에 나는 노트를 펼친다. 적어 나가며 한숨을 쉬기도 하고 머리를 쥐어박고 싶을 만큼 후회하기도 하지만 다 완성한 오답 노트가 쌓여가는 걸 보니 인생 보험을 든 것처럼 안심이 된다. 자신을 믿어보는 것이다.오늘도 내 발자취를 돌아보며 기록을 남긴다. 글쓰기라는 오답 노트가 내 인생행로의 작은 등불이 되어주기를 기대하며.