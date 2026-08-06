"2만명이 100만 당원 대표?" 장동혁에… "그럼 전 당원 투표하자"

"한판 붙어보자. 전 당원 투표 한번 해보자."
장동혁 국민의힘 당 대표의 사퇴를 촉구하는 당원 서명이 2만 4000명 가까이 모인 가운데, 서명운동을 주도한 박인규 국민의힘 책임당원이 장 대표를 향해 '전 당원 재신임 투표'를 공개 요구했다. 장 대표가 앞서 "2만 명 조금 넘는 당원들의 의사가 100만 명 넘는 전체 당원의 의사를 대신할 수 있느냐"라고 반박하자, 박 책임당원이 "그렇다면 전 당원 투표를 하자"라고 맞받은 것이다.
장동혁 대표의 재신임 여부를 묻는 전 당원 투표는 전국동시지방선거 이전에 본인도 직접 언급한 바 있다. 지난 2월 5일, "누구라도 자신의 정치적 생명을 걸고 제 사퇴와 재신임 요구를 한다면 저는 곧바로 전 당원 재신임 투표를 하겠다"라고 목소리를 높였다(관련 기사 : 장동혁 "누구든 요구시 대표·의원직 걸고 재신임 투표"-오세훈 "실망" https://omn.kr/2gyj8
). 지방선거 이후인 6월 24에도 그는 사퇴 요구를 거부하면서 "당 대표 거취는 당원들이 결정할 문제"라며 "당 대표 마음대로 결정할 문제도 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라고 선을 그었다(관련 기사 : 장동혁의 퇴원 일성은 '사퇴 거부'... 당심 앞세워 버티기 수순 https://omn.kr/2itp2
).
앞서 <한국일보>는 "장동혁 대표의 사퇴를 촉구하는 국민의힘 당원·시민의 서명이 담긴 서한이 중진 의원들에게 전달된다"라며 그 규모가 2만 명 이상이라고 보도했다. 이는 지난 6월 22일부터 시작된 서명운동으로, 이미 8일 만에 1만 명을 넘어선 바 있다(관련 기사 : 장동혁 퇴진 촉구 서명, 8일 만에 참여자 1만 명 넘어 https://omn.kr/2iw5w
). 그러나 장 대표는 서명운동에 별다른 의미를 부여하지 않았고, 오히려 그 순수성과 배후를 의심하는 뉘앙스를 내비쳤다.
"2만 4000명 적은 숫자 아냐… 전 당원 투표 한번 해보자"
박 책임당원은 6일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 장 대표 사퇴 촉구 서명운동에 이날 오전 기준 약 2만 4000명이 참여했다고 밝혔다.
그는 장 대표가 전날 서명 참여 인원을 두고 "책임당원이 100만 명이 넘는데 2만여 명이 전체 당원의 뜻을 대신할 수 없다"라는 취지로 반박한 데 대해 "제가 대표성이 있는 것도 아니기 때문에 전체 당원 의견으로 과장할 생각은 없다"라면서도 "2만 2000명, 2만 4000명은 적은 숫자가 아니다"라고 맞섰다.
그러면서 "장동혁 대표 팬클럽 숫자가 1만 5466명이다"라며 "장 대표가 전당대회에 나왔을 때 '선거 패배의 책임을 지겠다, 지방선거에서 패배하면 사퇴하겠다'라고 했기 때문에 그 책임 정치를 논하는 것"이라고 강조했다.
박 책임당원은 특히 장 대표의 재신임 여부를 전체 당원에게 직접 묻자고 요구했다. 그는 "이번 지방선거를 왜 졌고 그 책임이 누구에게 있는지 물어보자"라고 말했다. 이어 "깔끔하게 문자로 전 당원 투표를 하면 '신임합니다', '신임 안 합니다'를 클릭하면 된다"라며 "김재원·신동욱 최고위원도 한두 명의 의견으로 지도부 퇴진이 결정돼서는 안 된다는 입장이니 전 당원 투표 결과에 맡기자"라고 주장했다.
장 대표가 취임 1년을 맞아 쇄신안·혁신안을 준비하는 데 대해서도 "그거 만드실 게 아니라 전 당원 투표를 해야 한다"라며 "그러면 깔끔하게 해결된다"라고 했다.
"중진 33명에게 서명부 수령 여부 물어… 당원소환도 열려 있다"
박 책임당원은 국민의힘 중진 의원들을 향해서도 장 대표 거취 문제에 대한 입장을 요구하고 나섰다. 그는 "이 당에서 큰 혜택을 입으시고 많은 리더십을 봐온 중진 의원들이 책임 있게 발언하고 행동해야 한다"라며 "3선 이상 의원 33명에게 직접 수령할 것인지, 우편으로 수령할 것인지, 아니면 미수령할 것인지 답장을 달라고 메일을 보냈다"라고 밝혔다.
이어 "일단 3선 이상 의원들이 이 당의 진로와 거취에 대해 먼저 책임 있게 입장을 표명하는 것이 중요하다고 봤다"라며 "정치를 오래 해왔고, 국민도 이분들의 입장을 주목하고 있을 것"이라고 말했다. 당헌·당규상 당원소환 절차까지 밟을 수 있느냐는 질문에는 "정말 최악의 경우에는 그렇게 해야 한다"라며 "가능성이 없다고 할 수는 없고 열려 있다"라고 답했다.
박 책임당원은 장 대표의 정치 행보 자체도 강하게 비판했다. 그는 "'윤 어게인' 이후 숙주 세력들, 극우 세력들이 이 당을 사당화하고 있고 장동혁 대표는 그 극우에 편승한 행보를 계속하고 있다"라며 "지난 전당대회에서 극우들에게 마음을 산 장 대표가 극극우까지 가면서 '황교안 시즌2'의 행보를 보이고 있다"라고 주장했다.
또 "이게 '가짜 약장수 정치'라고 생각한다"라며 "자신은 먹지 않을 약을 만병통치약처럼 팔아치우듯 본인의 정치적 이익을 위해 음모론과 선동을 정치적 상품으로 팔아오고 있다"라고 비판했다.
한동훈 전 대표 제명 문제를 두고도 "이건 토사구팽 정치"라며 "극우 세력에게 마음을 얻기 위해 장 대표가 양심을 팔았다고 생각한다"라고 목소리를 높였다.
자신이 지난 지방선거 광역의원 비례대표 청년 공개오디션 최종 단계에서 탈락한 데 따른 반발 아니냐는 질문에는 "출마 선언 당시부터 '윤 어게인 청년 정치만큼은 막아야 한다', '부정선거 키즈, 전한길 키즈를 막아야 한다'고 호소했다"라며 "출마 당시 약속했던 것을 하고 있는 것"이라고 반박했다.
친한동훈계 아니냐는 질문에는 "저는 지난 대선 김문수 캠프 출신"이라며 "정책기획팀장과 TV토론팀장을 맡았고, 한동훈·이준석 대역을 했다"라고 선을 그었다.
장동혁 "정말 당원들의 자발적인 의사인지, 지도부 흔들기 전략인지 봐야"
물러나지 않겠다는 장 대표의 의지는 굳건하다. 그는 이같은 서명운동에도 애써 큰 의미를 부여하지 않는 것은 물론이고, '지도부 흔들기 전략'으로 폄훼하기까지 했다.
장 대표는 전날인 5일 현안 관련 기자간담회에서 자신에 대한 사퇴 촉구 서명운동의 대표성과 자발성에 의문을 제기했다. 그는 "저희 국민의힘의 책임당원이 100만 명이 넘는다"라며 "일부 당원들께서 지도부에 대해 의견을 가질 수는 있다고 생각하지만, 2만 명 조금 넘는 당원들의 의사가 100만 명 넘는 국민의힘 전체 당원의 의사를 대신할 수 있는 것인지 의문"이라고 말했다.
이어 "그런 문제가 있을 때마다 당 대표가 일일이 그에 대해 답변해야 되는 것인지 의문"이라며 "우리 당 특정 의원들에 대해 몇만 명, 2만 명 훨씬 넘는 당원들이 서명해서 징계를 요청한 사안들도 다수가 있다. 별다른 검토 없이 바로 제명하고 징계해야 되느냐"라고 반문했다.
장 대표는 당내에서 자신의 거취를 둘러싼 논란이 이어지는 데 대해서도 불편한 심기를 드러냈다. 그는 "우리 당 지도부와 원내 지도부가 있어야 할 곳은 대한민국과 국민의 삶, 국민의 인권과 민생을 무너뜨리고 있는 이재명 정권과 더불어민주당과 싸우는 싸움터"라며 "언제까지 우리끼리 싸우는 일에만 몰두할 것인지 모르겠다"라고 말했다.
또 "당 지도부나 원내 지도부가 있는 곳에서 함께 싸우려 하기보다 왜 우리를 데리고 다니지 않느냐고 따지고 있다"라며 "지방선거 이후 어느 누구도 당을 위해 무엇을 하고 누구와 힘을 합칠지 고민하지 않으면서 이 중요한 시기에 계속 그런 문제에 천착하고 있다"라고 주장했다.
그러면서 사퇴 촉구 서명운동을 겨냥해 "그것이 정말 당원들의 자발적인 의사에 의한 것인지, 아니면 늘 그래왔던 것처럼 지도부를 흔들기 위한 또 다른 전략의 일부인지 살펴보았으면 좋겠다"라고 말했다.