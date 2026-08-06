[단독] 교사 품평하는 학원까지 등장하자... 칼 빼든 서울시교육청

일부 학원이 학교 교사의 실명을 거론한 '교사 품평' 동영상을 유튜브에 올려놓고, 학교 시험문제까지 공개한 사실이 드러나자, 서울시교육청이 학원 관련 부서에 지도 점검을 지시하는 공문을 보냈다.
6일, <오마이뉴스>는 서울시교육청이 지난 4일 이 교육청 소속 11개 교육지원청의 학원 관련 담당 부서에 보낸 내부 공문을 입수해 살펴봤다.
이 공문에서 서울시교육청은 "학교 시험문제 및 학교생활기록의 상업적 이용, 온라인 플랫폼에서 특정인에 대한 발언과 관련하여 학원 등 운영 관련 유의사항을 안내한다"라면서 "각 교육지원청에서는 해당 내용을 적극 안내(홈페이지 게시, 학원 소통 채널, 학원장 연수, 지도·점검 시)하여 주시기 바란다"라고 적었다.
서울시교육청이 안내한 금지 사항은 다음과 같다.
-학교 시험문제를 무단으로 공유·재배포하는 행위는 민사상 손해배상 청구 및 형사고소의 대상이 될 수 있음.
-학교생활기록 관련 자료를 취득하여 거래하거나 이용하는 행위는 처벌받을 수 있음.
-최근 학원 강사가 교원 실명 등을 언급한 동영상을 공개하여 사회적 물의를 빚은 사례가 있으므로, 법에 저촉되는 일이 없도록 유의.
이 같은 학원의 부적절 행위에 대해 문제를 제기해 온 서울교사노조의 정혜영 대변인은 <오마이뉴스>에 "교사를 품평하거나 학교 기출문제를 활용한 학원의 온라인 마케팅이 공공연하게 이뤄졌지만, 그동안 서울시교육청은 별다른 조치를 하지 않았다"라면서 "이번 공문이 공교육의 수업과 평가권을 보호하는 첫걸음이 되었다는 점에서 환영한다. 앞으로는 서울시교육청에서 적극적인 행정 조치를 해주길 바란다"라고 짚었다.
서울교사노조는 이 같은 학원의 부적절한 행위를 없애기 위해 서울시교육청과 협의해 온 바 있다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 7월 8일 자 기사 "'수행 미리 알려줌', '수면제'... 이젠 학원이 고교 교사 실명 품평회를?"
(https://omn.kr/2j00m)에서 "서울 송파, 강동, 위례 등지에서 사업하는 한 내신·입시 학원이 특정 고교 교사들의 실명을 거론하며 '수면제'라고 밝히는 등 교사 품평회 동영상을 유튜브에 올려 '명예훼손' 지적이 나온다"라고 보도한 바 있다. 이 학원은 주변 학교의 기출문제와 기출문제 해설 영상을 동영상으로 만들어 올려놓기도 했다.
이 보도 뒤 해당 학원은 관련 동영상을 유튜브에서 모두 내리고, 공개 사과문을 올렸다.