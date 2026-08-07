"뼛속까지 '서울중심주의' 인간인지 지방살이하고 알았어요"

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

큰사진보기 ▲‘집이 없는게 취미’인 ‘로컬생활자 소피’로 활동하고 있는 전소현 대표.로컬지향스튜디오 ‘ 로컬데이즈’의 대표이자 편집장이다. ⓒ 희망제작소 관련사진보기

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- 원래는 서울에서 자라셨다고요. 첫 지역살이 경험이 엄청난 전환점이었나 봐요.

- '로컬생활자 소피'라는 정체성도 전주에서 첫 지역살이를 경험하는 과정에서 만들었다고요?

큰사진보기 ▲첫 지역살이를 경험한 전주에서 활동하던 시기 ⓒ 전소현 관련사진보기

- 전주 이후 거제, 부여, 제주, 인천 등 다양한 지역에서 지역살이를 경험했어요. 그 시간을 지나며 '로컬생활자 소피'는 어떤 질문을 갖게 됐나요?

- 그 공백을 해결하고 싶다는 생각으로 '로컬데이즈'라는 회사를 만들게 된 걸까요? 지역을 다니고 사람을 만나며, 역할이 어떻게 달라졌나요?

- 지역에서 일하는 많은 분들이 그렇듯, 소현님도 '프로N잡러'이신 것 같아요(하하.) 구체적으로 어떤 일들을 하고 계신가요?

큰사진보기 ▲로컬생활자 소피가 기획한 로컬데이즈의 창간호 <비욘드 L>는 8개 지역, 8명 작가, 8개 작품으로 구성된 매거진이다. 7월 3일, 116% 달성률로 펀딩을 마감하고 발송을 준비중이다. ⓒ 로컬데이즈 관련사진보기

- 작년에 출간한 <복닥맨션>이라는 책도 그 연장에 있는거군요! "서울 밖에서 살면 어때서?" 책 소갯말이 인상적이예요. 역시 지역을 하나의 이미지로 말하지 않기 위한 시도로 보이고요.

큰사진보기 ▲로컬, 콘텐츠, 기획, 문화를 키워드로 워크숍, 강연, 컨퍼런스 등 다양한 활동을 펼치고 있는 전소현(소피) 대표 ⓒ 전소현 관련사진보기

- 스스로를 '플랫폼'이라고 표현하셨어요. 소현 님이 말하는 '플랫폼'은 어떤 무엇인가요?

큰사진보기 ▲2025년 대구에서 <복닥맨션> 북토크를 진행하고 있는 전소현 대표 ⓒ 전소현 관련사진보기

- 소현 님은 지금 하고 있는 일의 가치를 어떻게 설명하시나요?

- 앞으로는 어떤 계획을 가지고 있나요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

인터뷰, 글 ㅣ 최나현 사회혁신팀 선임연구원



