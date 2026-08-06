서산시 운산면 시가지·주거지 독사 출몰 잇따라

큰사진보기 ▲운산면 지역에 자주 출몰하는 까치 독사 ⓒ 운산면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 운산면 일대에서 독사가 잇따라 출몰, 주민 안전을 위협하고 있다.그동안 주로 산밑이나 야산 인근에서 발견되던 독사가 최근 운산면 시가지 내 배수로까지 내려오면서 준설작업을 하던 직원이 위험에 노출되는 사례가 발생했다.특히 원평리에서는 주민이 독사에 물려 병원으로 긴급 이송되는 등 안전사고 예방 조치가 시급한 상황이다.주민들은 주거지와 생활권 가까이 독사가 나타나자 불안감을 호소하고 있다.한 주민은 "독사가 생활 공간 바로 앞까지 내려와 어린이나 어르신 같은 취약계층의 안전이 크게 위협받고 있다"며 우려를 나타냈다.현행 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률' 제19조에 따라 일반인은 독사를 임의로 포획할 수 없다. 이 때문에 지역사회에서는 야생동물 피해방지단을 활용하거나 전문기관과 협력해 독사 개체 수를 조정하고 적극적으로 대응해야 한다는 목소리가 커지고 있다.전문가들은 여름철 기온 상승과 습한 환경으로 독사의 활동 범위가 주거지 인근까지 넓어진 것으로 보고 있다.파충류 전문가 A씨는 "기온이 높고 먹이 활동이 활발한 시기에는 독사가 그늘진 배수로나 민가 근처로 내려올 가능성이 높다"며 "독사를 발견했을 때는 즉시 대피 후 119나 관련 부서에 신고해야 하며, 지자체 차원에서 피해방지단을 연계한 순찰 강화 및 전문 포획 체계 마련이 필요하다"고 조언했다.