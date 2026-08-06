사람이 돌아온 마을, 그 한가운데 송전탑이 들어선다

용인 반도체 클러스터에 전기를 대기 위해 호남과 충청을 가로지르는 1100km 초고압 송전선로가 계획됐다. 예비타당성조사는 면제됐고, 경과지 주민들은 노선이 그려진 뒤에야 설명회에서 그 사실을 처음 들었다. 밀양이 그대로 반복되고 있다.



이것은 지역 대 지역의 문제가 아니라, 묻지 않고 결정한 정부와 그 대가를 떠안는 시민의 문제다. '용인반도체산단 재검토·송전탑 반대 전국 대행진' 참가자들은 7월 30일 해남을 출발해 8월 20일 서울까지 걷는다. 이 연재는 그 걸음의 기록이다.

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큰사진보기 ▲송전탑 반대하는 주민밀어부치기식 송전탑 정책을 반대하는 주민 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전탑 반대하는 주민들송전탑 반대 기자회견에 나선 주민들 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인반도체산단 재검토, 송전탑 반대 전국 대행진용인반도체산단 재검토, 송전탑 반대 전국 대행진 대전 일정 웹자보 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 탈핵신문에도 실립니다. 글쓴이는 송전탑 건설반대 전국행동 전북대책위 집행위원장입니다.