울산 트램 둘러싼 논란 계속... 정치권 찬반 목소리 충돌

▲울산지방법원 밑에서 바라본 공업탑로터리까지의 도로인 문수로. 울산도시철도 주요구간으로 게획되어 있다. 2KM 남짓 구간에 학성고, 신정고, 서여중, 학성중, 옥동초, 격동초 등 학교와 많은 학원들이 들어서 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기