"구조적 다수, 내가 이루겠다" '국힘 텃밭' 사는 민주당 의원의 도전

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선의 막이 올랐습니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

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큰사진보기 ▲임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

1만 3991표. 더불어민주당 8.17 전당대회에 출마한 임미애 최고위원 후보의 누적 득표 수(2일 기준)다. 1주 차(충청권·부울경) 순회경선에선 7위를 기록했다. 당선권인 5명 안에 들려면 남은 경선에서 부지런히 따라잡아야 하지만 현실은 녹록지 않다.임 후보의 정치적 기반인 경북은 이번 전대 전체 선거인단의 0.98%에 불과한 규모다. 전략지역 가중치 5%를 적용한다 해도 압도적 당원이 몰린 호남·수도권 기반 후보들과 경쟁하기엔 택도 없다.그는 어려운 도전이라고 인정하면서도 당원들을 향해 이렇게 묻는다. "그러면 저의 도전이 의미가 없을까요?"임 후보는 자신이 최고위원이 돼야 하는 이유로 '전국정당 실현'을 제시한다. 이재명 대통령이 말한 '구조적 다수'를 이루려면 인위적인 정계 개편이 아니라, 상대적으로 지지 기반이 취약한 영남권의 합리적 중도층을 민주당의 편으로 끌어안아야 한다는 것이다.그는 지난 1일 충남 합동연설회에서 "지난 지방선거에서 대구의 김부겸 후보는 58만 6000표를 득표했다. 태어나서 처음으로 민주당 후보에게 투표를 했다는 분들을 만난다"며 "자신이 찍은 표가 사표가 될지도 모른다는 것을 알면서도 꾸준하게 투표장으로 나와 민주당을 지지하고 응원했던 대구경북을 비롯한 영남의 작은 군지역의 국민들에게 응답해야 하는 것"이라고 강조했다.경북에 사는 임 후보 지지자들은 밀짚모자를 쓰고 충청, 대전, 부울경 등을 찾아다니며 응원하고 있다. 몇몇 국회의원들도 공개 지지를 선언했다.수도권이 지역구인 이소영 의원은 "최근 몇 차례의 총선을 압승하면서 수도권과 호남에 다선의원은 쌓여 가지만, 당선되기 어려운 지역에서 '투표용지에 당명을 새기기 위해' 출마를 결심하는 동지들의 존재는 자주 잊혀진다", "쉬운 곳에서의 승리가 아니라, 어려운 곳으로의 확장이 우리의 방향이어야 한다고 생각한다"며 임 후보를 지지했다. 호남 기반 중진인 박지원 의원은 임 의원에게 후원금을 보냈다.다음은 임 후보의 충남 합동연설회 정견 발표 전문.존경하는 충남 당원 동지 여러분! 국민들이 민주당을 걱정합니다. 갈수록 심화되는 양극화, 저출생·고령화, 지방소멸, 기후위기, 구조적 청년들의 고용불안정.민주당이 싸워야 할 세상이 있는데 도대체 싸우지 않고 뭐하고 있느냐, 이렇게 이야기합니다. 과연 지금의 민주당은 국민의 사랑을 받기에 충분합니까?경북에서 정치를 해온 제게 민주당은 자부심이었습니다. 이웃으로부터 빨갱이라는 소리를 들어도 꿋꿋하게 민주당원일 수 있었던 것은, 민주당이 하고자 하는 정치가 약자들의 든든한 버팀목이라는 자부심이 있었기 때문입니다.대구경북, 영남의 당원 동지들이 그러합니다. 지난 지방선거에서 대구의 김부겸 후보는 58만 6000 표를 득표했습니다. 태어나서 처음으로 민주당 후보에게 투표를 했다는 분들을 만납니다. 2025년 대통령선거에서 이재명 후보가 대구에서 얻은 득표가 38만 표입니다. 그러니 58만 6000표, 결코 적은 표가 아닙니다.이제 민주당은 자신이 찍은 표가 사표가 될지도 모른다는 것을 알면서도 꾸준하게 투표장으로 나와 민주당을 지지하고 응원했던 대구경북을 비롯한 영남의 작은 군지역의 국민들에게 응답해야 하는 겁니다.우리는 매번 대통령 선거에서 진보 진영의 모든 역량을 총동원해야 겨우 이기는 정치 지형을 갖고 있습니다.우리가 구조적 다수에 이르는 길은 인위적인 정계 개편이나 중도보수라 불리는 정치 세력과의 이합집산으로 가능한 것이 절대 아닙니다.아직 우리에게 마음을 열지 못한 영남을 설득하고, 합리적 중도층을 우리 편으로 돌려세울 때 비로소 가능합니다.그 일을 저 임미애가 하겠습니다.사랑하고 존경하는 당원 동지 여러분, 손을 내밀어 주십시오.줄탁동시(啐啄同時). 안에서는 우리가 뛰겠습니다. 밖에서는 당원 동지 여러분께서 대구·경북, 영남을 향해 문을 두드려 주십시오. 여러분만이 하실 수 있습니다. 그 길에 제가 쌓아온 역량을 보탤 수 있게 해주십시오.저는 노무현 대통령께서 씨앗을 뿌린 정치개혁의 열매입니다. 2006년 기초의회 선거에 도입된 중대선거구제에서 3등으로 당선된 이후, 2010년 1등으로 재선에 성공했을 때는 경북 전체에서 딱 한 명뿐인 지역구 군의원이었습니다. 그래서 제 별명이 '국회의원급 군의원'입니다.2018년 경북도의원에 당선됐고, 2022년 경북도지사 후보로 대선 패배 이후 실의에 빠진 당원들과 함께 지방선거 야전사령관이 되어 경북 전역을 누볐습니다.저는 민주당에 우호적이지 않은 대구·경북 유권자들과 소통하며, 민주당이 어떤 민생 의제로, 어떤 태도로 합리적 중도층의 마음을 얻을 수 있는지, 일상의 언어로 소통하는 법을 온몸으로 배워온 사람입니다.대화와 실력으로 주민들의 마음을 열었고 유능함을 인정받았습니다. 제가 그 일을 다시 해내겠습니다.사랑하고 존경하는 충청 당원 동지 여러분! 민주당을 더 넓게, 더 크게 씁시다!국민의 눈높이에 맞춰 당원들의 든든한 지지 속에 한 발 한 발 개혁을 이뤄내는 집권여당 민주당을 만듭시다.충청이 결단할 때 민주당은 집권했고, 민주주의와 균형발전은 한 걸음 더 나아갔습니다. 이제 충청의 동지들이 나서서 대구·경북을 비롯한 영남의 변화를 위한 민주당의 대장정에 첫발을 떼어 주십시오.'대체불가 대한민국'을 단단하게 뒷받침할 '대체불가 민주당'.당내 동지애를 복원하고, 당정 간의 원활한 소통을 이끌며, 국민의 먹고사는 문제를 해결하는 유능하고 단단한 민주당.그 민주당 지도부에 수도권 중심의 시각이 아니라, '지방의 현실과 언어'를 이해하는 최고위원, 1200만 영남 유권자들을 향해 민주당의 진심, 국민주권정부의 지방주도성장에 대한 진심을 보여주고 설득할 최고위원 한 사람 필요하지 않습니까?저 임미애가 하겠습니다!감사합니다.