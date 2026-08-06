아이 유럽 보냈는데 압수수색 당한 여행사 "100만원 더 보내라"

▲중학생 자녀를 A여행사 청소년 유럽 단체여행에 보낸 B씨가 5일 낮 12시 10분에 여행사로부터 받은 메시지. 경찰의 압수수색 이후 경영 상황이 어려워져 유럽에 있는 자녀들의 귀국 비행기 취소 가능성 등을 언급해놨다(빨간 사각형). ⓒ 제보자 제공 관련사진보기