미 민주당 '좌파 돌풍'... 최초 무슬림 상원의원 나오나

큰사진보기 ▲2026년 8월 5일 수요일, 미시간주 디트로이트의 '스피릿 오브 디트로이트(Spirit of Detroit)' 앞에서 압둘 엘사예드(Abdul El-Sayed)가 미시간주 연방 상원의원 민주당 후보로 지명된 직후 기자회견을 하고 있다. ⓒ AP Photo/ 연합뉴스 관련사진보기

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미국 미시간주 연방 상원의원 후보를 결정하는 예비선거에서 진보 성향의 무슬림인 압둘 엘사예드 후보가 극적인 승리를 거뒀다.엘사예드는 4일(현지시각) 미시간주에서 치러진 민주당 연방 상원의원 후보 예비선거에서 연방 하원의원 출신인 헤일리 스티븐스를 꺾고 당 공식 후보로 당선됐다.엘사예드가 48.5%, 스티븐스가 47.5%를 득표하며 두 후보 간의 격차가 1%포인트에 불과할 정도로 치열한 접전이었다. 엘사예드는 오는 11월 중간선거에서 공화당 후보인 마이크 로저스 전 하원의원과 격돌한다.만약 엘사예드 후보가 중간선거에서도 승리하면 미국에서 처음으로 무슬림 출신 연방 상원의원이 탄생하게 된다.이번 미시간주 예비선거는 민주당 내 주류인 중도 세력과, 최근 급부상하는 진보 세력 간 이념 대결로 전국적인 관심을 받았다.이른바 민주사회주의자(DSA) 진영으로 불리는 진보 세력은 과감한 정책을 앞세워 젊은 층의 표심을 파고드는 반면, 중도 세력은 급진 좌파 이미지 굳어지면 중도층 공략에 실패할 것이라며 경계하고 있다.공중보건 관료 출신인 엘사예드 후보는 이번 예비선거에서 DSA 진영을 이끄는 버니 샌더스 상원의원(무소속)과 민주당의 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원 등의 전폭적인 지지를 받았다.엘사예드 후보는 이번 선거를 앞두고 모든 국민을 위한 의료보험 도입, 공공주택 확대, 이스라엘에 대한 군사지원 중단, 선거자금 개혁 등의 공약을 내세웠다.반면 3선 하원의원 출신인 스티븐스 후보는 척 슈머 민주당 상원 원내대표, 그레첸 휘트머 미시간주 주지사 등 민주당 지도부가 지원하고 나섰다.엘사예드 후보는 스티븐스 후보보다 훨씬 더 적은 선거비용으로 승리했다. 스티븐스 후보는 엘사예드 후보보다 9배 많은 광고비를 쓴 것으로 알려졌다. 지난해 미국 최대도시 뉴욕에서 30대 정치 신인이자 무슬림인 조란 맘다니가 당선되면서 민주당 내 '진보 돌풍'이 불고 있는 결과로 풀이된다.샌더스 상원의원은 "우리는 민주당의 변화를 목격하고 있다"라며 "진보적인 후보가 더 많은 미국인에게 어필하면서 민주당의 미래를 바꾸고 있다고 믿는다"라고 말했다.엘사예드 후보는 승리가 확정된 후 지지자들 앞에 서서 "무하마드 알리의 말처럼 우리는 세상을 뒤흔들었다"라며 "이제 우리는 공화당의 로저스 후보가 미국 상원에 절대 발을 들여놓지 못하도록 단결해야 한다"라고 말했다.AP통신은 "엘사예드 후보는 치열했던 예비선거로 분열된 민주당 지지층을 통합해야 하는 더 어려운 과제가 남아 있다"라며 "엘사예드와 민주당 진보 진영의 진정한 역량은 중간선거 결과로 드러날 것"이라고 전망했다.엘사예드 후보의 승리는 민주당에 상당한 변화를 의미한다. 지금까지 진보 진영의 예비선거 승리는 거의 민주당 강세 지역에서만 나타난 현상이었다.반면에 미시간주는 민주당과 공화당이 선거 때마다 격전을 벌이는 '스윙 스테이트'다. 이번 중간선거에서도 민주당의 상원 다수당 탈환 여부를 결정할 중요한 지역구로 꼽힌다.미시간 민주당 위원장인 커티스 허텔은 "우리는 이 나라를 되찾기 위해 함께 노력해야 한다"라며 "지금 우리에게 필요한 건 투사다. 엘사예드는 수많은 사람들을 위해 싸워온 투사"라고 단결을 촉구했다.CNN방송은 "만약 엘사예드가 본선(중간선거)에서 승리한다면 민주당이 이념적으로 경직된 후보를 두려워할 필요가 없다는 것을 증명하게 될 것"이라며 "민주당이 전통 지지층의 투표율을 높일 수 있는 더욱 매력적인 후보를 내세울 때 더 좋은 결과를 얻는다는 이론을 뒷받침할 수도 있다"라고 분석했다.반면에 도널드 트럼프 미국 대통령은 엘사예드 후보를 "미시간의 맘다니"라고 규정하며 "그가 승리한 것이 공화당에 좋은 일이 될 것"이라고 승리를 장담했다. 그러면서 엘사예드 후보를 지지한 민주당원들을 향해 "바보 민주당원들(Dumocrats, 민주당원을 의미하는 'Democrats'와 멍청하다는 의미를 가진 'Dumb'의 합성어)"이라고 비꼬았다.