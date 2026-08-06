평생 과학 가르치던 내가 77세에 얻은 이름

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'<오마이뉴스> 시민기자.'

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"선생님 이야기는 <오마이뉴스> '사는 이야기'와 잘 맞을 것 같습니다. 한번 투고해 보세요."

"<오마이뉴스>는 뉴스 매체라 과거의 이야기만 담기보다 지금과 연결되는 이야기를 쓰시면 좋습니다."

"처음이라 잘 몰랐습니다."

"처음 쓰시면 그럴 수 있습니다."

큰사진보기 ▲시민기자가 되다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

"얘들아! 일국이가 기자가 됐다."