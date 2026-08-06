언제까지 청년들이 스펙을 사게 할 것인가

취업 사교육 보도를 보고, 필자가 현장에서 고민한 산학협력 방향을 제안합니다. AI 시대에 청년들이 직무역량을 키울 수 있도록, 이재명 정부가 산학협력 대전환에 나서기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲취업 준비의 거의 모든 과정이 사교육 시장으로 편입되고 있다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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청년들이 취업을 위해 학원으로 향하고 있다. 전공 자격증, 어학 점수, 자기소개서 첨삭, 면접 컨설팅까지 취업 준비의 거의 모든 과정이 사교육 시장으로 편입되고 있다.최근 청년재단과 교육시민단체 '교육의봄'이 19세부터 39세까지의 청년 560여 명을 조사한 결과, 취업 사교육을 경험한 청년은 94%에 달했다. 이들이 지출하는 비용은 월평균 30만 원, 연간 360만 원. 경제적 어려움을 겪고 있다는 응답도 64%였다. 기업들이 채용 시 가장 중요시하는 요소는 '직무 경험'이지만, 정작 청년들은 자격증과 어학 성적 등 스펙용 사교육에 가장 많은 시간과 돈을 소비하고 있다. 7월 27일 KBS 뉴스가 보도한 내용이다.청년들이 취업 사교육 시장으로 내몰리는 이유를 단순히 개개인의 불안감이나 과도한 스펙 경쟁 탓으로 돌릴 수는 없다. 기업이 요구하는 실질적 직무 역량을 배울 수도, 증명할 수도 있는 기회가 부족하기 때문이다.기업은 '즉시 투입 가능한 인재'를 원하며 채용의 첫 번째 잣대로 직무 경험을 내세운다. 그러나 정작 청년들이 그 경험을 쌓을 수 있는 현장은 열려 있지 않다. 결국 청년들은 경험을 대신해 기업이 쉽게 확인하는 지표인 자격증과 어학 점수, 교육 수료증을 쌓는다. 취업 사교육은 개인의 자발적 선택이라기보다, 대학 교육과 기업 현장 사이의 거대한 간극이 만들어낸 결과물이다.AI 시대에 청년들이 직무 역량을 키워야 할 곳은 학원이 아니라 대학이어야 한다. 대학과 기업의 산학협력은 진화하고 있다. 과거에는 대학과 기업이 협약서에 서명하는 수준에 머물렀다면, 최근에는 현장실습학기제, 기업 참여형 교과목, 산학협력 프로젝트 등으로 확대되고 있다. 대학 밖의 경험을 학점으로 인정하고 산업계 수요를 교육과정에 반영하려는 제도적 기반도 마련되는 중이다.최근 정부의 인재양성 사업들도 단순한 강의 중심 교육에서 벗어나 산업계 수요에 맞게 교육과정을 개편하고, 기업 참여 교과, 산학프로젝트, 인턴십과 취업 연계 프로그램 등 제도적 틀과 평가 기준도 과거보다 촘촘히 정비되고 있다.하지만 제도의 외형이 갖춰지는 것과 실질적인 산학협력이 이루어지는 것은 다른 문제다. 산학협력 교과목에 기업의 이름이 들어간다고 해서 학생들이 실제 산업 기술을 경험하는 것은 아니다. 기업이 제공하는 과제가 실무와 동떨어진 형식적 실습에 머물거나 현직자의 일회성 특강에 그친다면, 이는 학생들에게 이력서용 수료증 한 줄을 더하는 또 다른 '스펙 쌓기'에 불과하다.학생들의 직무역량을 실질적으로 키우려면 기업이 현재 해결해야 할 문제와 실제 업무 방식이 교육과정 안으로 들어와야 한다. 기업의 현직 전문가가 과제 제시부터 수행 과정, 중간 점검과 결과 평가까지 지속적으로 참여하는 체계가 필수적이다기업의 입장에서 이러한 참여는 결코 쉬운 일이 아니다. 실제 기술과 데이터에는 영업비밀, 개인정보, 지식재산권이 얽혀 있다. 학생용 과제를 설계하고 데이터를 가공하며 멘토 인력을 투입하는 데도 비용이 든다. 대기업은 이를 감당할 조직과 인력을 갖추고 있지만, 지역의 중소·중견기업은 우수한 기술과 과제를 갖고도 참여하기 어렵다. 기업의 선의나 담당자의 헌신에 기대는 산학협력은 지속될 수 없다.따라서 기업이 자발적이고 깊이 있게 참여할 조건을 제도화해야 한다. 기술과 데이터를 안전하게 제공할 수 있도록 표준 비밀유지계약과 지식재산권 배분 기준을 마련하고, 데이터 비식별화와 보안형 클라우드, 제한된 환경에서만 데이터를 다루는 장치도 갖춰야 한다. 현직 전문가의 멘토링 시간과 기업이 제공한 기술·데이터를 교육 투자로 인정해 세액공제, 정부 연구개발 사업 가점, 정책금융과 기술지원 우대 등 실질적인 인센티브를 검토할 필요가 있다.인재 양성은 대학만의 책임이 아니다. 기업 역시 미래에 필요한 인재를 대학과 함께 길러내는 교육의 당사자다. 다만 그 책임을 요구하려면 기업의 참여 비용과 위험을 사회가 함께 분담하는 제도적 장치가 전제되어야 한다.산학협력의 또 다른 과제는 지역 및 기업 규모 간 격차다. 지방에도 인공지능과 제조, 반도체, 모빌리티, 에너지, 바이오 분야에서 경쟁력을 가진 강소기업과 중견기업이 있다. 그러나 이들 상당수는 학생 교육을 전담할 인력과 예산이 부족하고, 지역 대학 역시 인적 네트워크에 의존해 겨우 기업을 발굴하는 실정이다.이를 해결하려면 개별 대학과 기업의 일대일 협력을 넘어서는 '지역 맞춤형 산학협력 거버넌스'가 필요하다. 지방정부와 지역 대학, 기업, 테크노파크, 산업진흥기관, 상공회의소 등이 연합하여 지역 산업의 인재 수요를 조사하고 교육과정을 공동으로 설계해야 한다. 단일 기업이 교과목 전체를 책임지는 방식이 아니라, 여러 지역 기업이 공동와 멘토단을 구성하고 국가와 지자체가 멘토비, 실습지원비, 클라우드 및 장비 사용료를 적극 지원해야 한다.나아가 지역의 경계를 넘어서는 전국 단위 플랫폼도 요구된다. 지방 기업의 첨단 기술 과제에 수도권 대학 학생이 참여하고, 지방 대학의 우수한 인재가 전국 범위의 첨단 기업과 온라인·오프라인으로 협업하는 '권역 간 공동 프로젝트'가 활성화되어야 한다. 중요한 것은 지역 인재를 수도권으로 유출하는 것이 아니라, 지역에서도 기업의 실제 기술을 경험하고 그것이 지역 기업 취업과 산업 정주로 이어지는 선순환 기반을 만드는 것이다.기업 참여형 교육의 마지막 관문은 채용이다. 산학협력 교육은 참여 사실이 아니라 수행한 역할과 실질적 문제 해결 성과로 평가되어야 한다. 학생이 다룬 데이터와 기술, 팀 내 역할, 실패와 수정의 과정을 대학과 기업이 세밀하게 기록해야 한다.이를 채용에 활용할 수 있는 직무역량 포트폴리오로 표준화하고, 기업은 산학 프로젝트에서 역량을 검증받은 학생에게 직무면접, 채용형 인턴십, 별도 전형의 기회를 제공할 수 있어야 한다. 대학에서 얻은 경험이 기업의 평가로 이어지고, 그 평가가 실제 채용으로 연결되어야 한다.AI 기술은 대학 교육과정이 따라가기 어려울 정도로 빠르게 변한다. 대학만으로 기업이 필요로 하는 모든 최신 기술을 가르칠 수 없고, 기업도 완성된 인재가 나타나기만을 기다릴 수 없다. 대학은 기업의 기술과 현장을 교육에 연결하고, 기업은 대학을 인재 공급처가 아니라 미래 인재를 함께 길러내는 동반자로 바라봐야 한다.정부는 두 주체가 지속적으로 협력할 수 있도록 비용과 위험을 분담하는 제도를 마련해야 한다. 인재 양성은 교육부만의 과제가 아니다. 산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 고용노동부, 지자체가 함께 나서야 할 국가적 과제다. 부처별 사업을 나열하는 데 그치지 않고 대학 교육과 기업 현장, 지역산업과 채용을 하나로 연결하는 범정부 차원의 결단이 필요하다.청년들이 직무와 무관한 스펙을 사는 데 시간과 비용을 쓰지 않고, 대한민국 어디에서나 필요한 역량을 배우고 증명할 수 있게 하는 것. 그것이 AI 시대 대학과 기업, 그리고 정부가 함께 책임져야 할 인재 양성의 역할이다. 이재명 대통령과 정부가 그 책임을 청년 개인에게 떠넘기지 말고, 산학협력의 대전환에 직접 나서기를 촉구한다.