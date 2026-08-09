캣맘 금지 청원? 한국'만' 길고양이 두고 싸우는 이유

큰사진보기 ▲전주에서 어느 길고양이. ⓒ 김세원(본인) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 을숙도의 길고양이 ⓒ 청사포 고양이 발자국 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 다음 브런치 <오브젵 매거진>에도 실립니다.

길고양이를 둘러싼 논쟁이 좀처럼 끝나지 않는다.누군가는 공공장소에서의 급식 행위를 금지해야 한다고 말하고, 또 다른 누군가는 생명을 돌보는 최소한의 책임이라고 말한다.상황은 결코 녹록지 않다. 최근 인기 유튜버 '새덕후'가 '캣맘 금지' 국회 청원을 냈다. 곧바로 맞불 청원이 이어졌고, 두개 모두 국회 상임위에 올라갈 요건을 달성했다.덕분에 오랫동안 반복돼 온 갈등이 다시금 사회적 논쟁의 중심으로 떠올랐다. 하지만 우리 사회가 정말 던져야 하는 질문은 '캣맘을 금지할 것인가'가 아니다. 오히려 한국'만' 왜 수년째 똑같은 질문을 반복하고 있는지 먼저 물어야 한다.애초에 길고양이는 앞으로도 도시에서 완전히 사라지기 어렵다. 펫샵 문제는 업주들의 생존권 등의 문제와 맞물려 해결될 기미도 없다. 무료나눔이나 당근마켓을 통한 사적 분양의 경우조차 제재할 수단이 마땅치 않다.그렇다고 반려동물 등록률이 100%라서 진짜 '잃어버린' 동물을 선량한 주인에게 찾아주기도 어렵다. 애초에 지금 이 시점에도 유기는 벌어지고 있다. 휴가철이니까.지금 선에서 그나마 '해결할 수 있는' 논의는 하나다. 사람과 동물이 같은 공간을 어떻게 공유하며 살아갈 것인가, 말이다. 그럼에도 우리 사회의 논의는 여전히 길고양이 급식을 허용할 것인지, 금지할 것인지라는 찬반 구도에 머무는 경우가 적지 않다.해외 주요국은 이미 오래전부터 이 질문 자체를 바꾸기 시작했다. '누가 옳은가'가 아니라, '어떻게 갈등을 줄일 것인가'로.미국에서는 길고양이 개체 수를 효과적으로 줄이기 위한 '타깃형 TNR(Targeted TNR, 포획·Trap, 중성화 수술·Neuter, 방사·Return의 준말)' 공간 계획 연구가 진행되고 있다. 단순히 중성화 사업을 확대하는 데 그치지 않고, 어느 지역에 우선적으로 자원을 투입해야 가장 큰 효과를 낼 수 있는지까지 도시 공간 단위로 분석한다.고밀도 도시에서 반려동물 공원과 길고양이 관리 공간을 어떻게 배치해야 하는지에 대한 연구도 활발하다. 핵심은 길고양이를 무조건 없애는 것이 아니라, 사람과 동물이 충돌하지 않는 공간을 설계하는 데 있다. 비반려인도 동물을 좋아하지 않는 사람도 각자 숨쉴 수 있는 공간을 유지하되, 동물도 나름의 생존권을 보호하겠다는 취지다.영국과 프랑스 역시 도시 녹지와 주거 환경에 따른 길고양이 군집의 이동 경로를 분석하고, 주민 갈등을 최소화하는 공존형 공간 디자인을 연구한다. 독일은 도시 외곽과 주거지 인근의 동물보호시설 배치 기준을 정비하고, 도시 보건과 인수공통감염병 관리까지 하나의 정책으로 연결한다.일본과 중국 역시 길고양이를 돌보는 비공식 케어러(캣맘, 캣대디 등)를 지역 공동체 안으로 편입하는 방안과 시민 수용성, 거버넌스 모델 등을 연구 대상으로 삼고 있다.결국 해외에서는 공통적으로 길고양이를 단지 개인 몇 명의 선의나 좋고 싫음에 따른 주민 갈등의 문제가 아닌, 도시가 관리해야 할 공공 영역으로 바라보고 있다.정책 역시 같은 방향으로 발전해 왔다.미국에서는 주에 따라 '커뮤니티 캣 데이' 등을 통해 캣맘을 지역 관리의 협력 주체로 인정하고 무료 TNR과 장비, 물품 등을 지원하고 있다. 공공위생 조례를 위반하거나 무분별하게 급식을 할 경우에는 강력한 행정처분도 함께 이뤄진다. 권리가 있는 곳에 책임이 따르는 것은 너무나 당연하니까.프랑스 역시 마찬가지다. 중성화와 개체 식별을 마친 길고양이에게는 '자유 고양이(Chats libres)'의 지위를 인정하고, 자유 고양이에 대한 급식을 법적으로 보호하고 있다. 반면 중성화되지 않은 개체에게 밥을 주면 오히려 캣맘이 위생 규정 위반으로 과태료를 부과하기도 한다.독일에서도 일부 지방정부가 공공장소 급식을 제한하는 대신 전국 단위 중성화 의무화를 추진해야 한다는 논의가 이어지고 있다. 일본 역시 지역고양이(地域猫) 제도를 운영하며 급식 시간과 장소, 주변 청소 등 공동체 규칙을 제도화하고 있다.중국은 더욱 엄격하다. 반복적으로 길고양이를 관리하는 경우 사실상의 관리 책임을 인정하며, 사고가 발생하면 캣맘에 대한 민사상 손해배상 책임까지 부과한다.케어러를 무조건 보호하진 않는다. 그렇다고 무조건 배제하지도 않는다. 그들의 활동을 인정하는 대신 책임 역시 제도 안으로 함께 가져오는 구조다.반면 우리 사회에서는 길고양이 민원이 발생하면 여전히 주민과 캣맘이 직접 충돌하고 있다. 온라인에서는 찬반 논쟁이 반복되고, 현장에서는 고성이 오가기도 한다. 물리적 테러도 종종 있다. 일부는 형사나 민사소송으로도 이어지기도 한다.그러나 해외는 조금 다른 방식으로 접근하고 있다.미국에서는 지자체와 동물단체가 먼저 중재에 나선다. 캣맘이 TNR을 이행했다면 케어 행위를 인정하고, 대신 민원인에게 초음파 퇴치기 등을 지원해 생활 공간을 분리하는 방식을 활용한다.프랑스와 영국은 지방정부와 동물단체, 캣맘이 협약을 체결해 공원 일부를 공식 관리구역으로 지정하기도 한다. 일본은 주민회의를 통해 급식 시간과 장소를 조정하고 공동 청소 규칙을 마련한다.중국은 피해가 확인되면 급식소 이전이나 펜스 설치 등 물리적인 공간 분리를 명령하기도 한다. 경우에 따라서 캣맘이 벌금을 내기도 한다.누가 이기고 말고가 아니다. 어떻게 이 도시에서 함께 살아갈 것인가에 대한 고민이 낳은 결과다.한국 역시 아무런 기준이 없는 것은 아니다. 주무 부처인 농림축산식품부는 길고양이에게 먹이를 주는 행위 자체는 불법이 아니라는 입장을 유지하고 있다. 다만 공공부지에 급식소나 겨울집 등을 설치할 경우 관리청의 허가를 받아야 한다고 안내하고 있다.법원 역시 양쪽의 책임을 모두 인정해 왔다.공용공간에 설치된 동물 급식소나 겨울집을 무단으로 철거하거나 훼손한 경우 재물손괴죄가 인정된 사례가 있다. 반대로 장기간 길고양이를 관리하던 캣맘이 고양이가 주민의 반려견을 공격해 다치게 한 경우, 관리 소홀 책임을 인정한 판례도 존재한다.아직 한국은 그 어느 지자체도 적극적으로 나서려 하지 않는다. 그러나 지자체가 나서야 하는 이유는 분명하다.중성화 사업을 시행하고, 도시 공간을 조정하며, 그 가운데 주민들이 서로 다투지 않도록 중재하고, 캣맘이 책임 있게 길고양이를 관리하고 밥을 줄 수 있도록 울타리를 만들어야 한다.이를 위해서는 행정을 이어갈 수 있는 지속적인 재원도 필요하다. 일각에서는 그 대안으로 기존 반려동물 보유세 논의를 다른 방향에서 검토해 보자는 의견도 나온다. 등록한 반려동물에 일률적으로 부담을 부과하는 기존 방식은 성실한 등록자에게만 비용을 지우는 결과를 낳아 등록 기피나 유기라는 역효과를 만들 수 있다는 우려가 있기 때문이다.따라서 오히려 등록 동물에는 부담을 최소화하고, 미등록 동물에 대해서만 이행강제금 또는 행정부담금 성격의 제도를 도입해 등록을 유도하는 동시에 공공 관리 재원을 확보하는 방식도 하나의 정책 대안으로 논의해볼 수 있다. 그렇게 확보된 재원을 길고양이 등 유기동물 TNR 확대와 공공 관리구역 조성, 주민 갈등 중재, 보호시설 확충 등 보다 적극적인 공공 관리 체계 구축에 활용하는 것이다.길고양이는 앞으로도 도시에서 살아갈 가능성이 높다. 그렇다면 필요한 것은 단순히 밥을 주냐 마느냐는 찬성과 반대만 끝없이 반복할 게 아니다. 어디에서 먹이를 주고, 누가 이 개체들을 관리할 것인지, 더 나아가 민원이 발생하면 이를 누가 중재할 것인지. 모두 함께 살아가는 이 도시에서 사람과 동물이 어떻게 공존할 것인지에 대한 사회적 합의와 절차를 만들어야 한다.이번 국민청원이 우리 사회에 던진 가장 중요한 질문은, 바로 그게 아닐까.