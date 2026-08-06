KIDA 논산 유치 본격화... 논산시·시의회·건양대 맞손, 충남도 협업이 관건

큰사진보기 ▲한국국방연구원 협약식 개최5일 논산시청 상황실에서 열린 '한국국방연구원(KIDA) 충남 논산 유치 공동협약식'에서 백성현 논산시장, 이건창 논산시의회 의장, 김용하 건양대학교 총장 등 참석자들이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 충청24시뉴스 최창열 기자 관련사진보기

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국방정책 연구의 핵심 싱크탱크인 한국국방연구원(KIDA)의 충남 논산 유치를 위한 지역사회의 움직임이 본격화되고 있다. 논산시와 논산시의회, 건양대학교가 공동 대응체계를 구축하고 유치전에 나서면서, 향후 충청남도의 적극적인 협업이 유치 성패를 가를 핵심 변수로 떠오르고 있다.논산시는 5일 시청 상황실에서 논산시의회, 건양대학교와 함께 '한국국방연구원(KIDA) 충남 논산 유치를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이번 협약은 지방자치단체와 지방의회, 지역대학이 국방 분야 국가 연구기관 유치를 위해 한자리에 모여 공동 대응에 나섰다는 점에서 주목된다.이날 협약식에는 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장, 논산시의원들, 김용하 건양대학교 총장, 김성일 서울과학기술대학교 교수, 한판석 논산시국방산업발전시민추진단장, 문지희 논산시 정책특별보좌관 등 관계자들이 참석했다.협약에 따라 논산시는 정부 및 관계기관과의 협의, 유치 전략 수립, 후보 부지 검토와 정주여건 조성 등을 총괄한다. 논산시의회는 유치 촉구 결의안 채택, 예산 및 행정 지원, 국회·국방부 방문, 시민 공감대 형성을 맡는다. 건양대학교는 연구시설과 교육 인프라 제공, 공동 정책포럼 개최, KIDA와의 공동연구 기반 마련 등에 협력하기로 했다.이번 협약은 단순한 선언을 넘어, KIDA 이전 추진이라는 현실적 변수에 선제 대응하기 위한 포석이라는 점에서 의미가 있다. 정부는 올해 발표한 서울 주택공급 계획에 따라 현재 서울 동대문구에 있는 한국국방연구원 부지에 약 1500세대 규모의 주택을 공급하는 방안을 제시했다.이에 따라 2028년 상반기까지 연구원 이전을 마치고, 2029년부터 개발사업을 추진하는 일정도 거론되면서 KIDA 지방 이전 가능성에 관심이 쏠리고 있다.논산시는 이 같은 변화에 맞춰 발 빠르게 대응해 왔다. 시는 올해 들어 충청남도와 협력체계를 유지하면서 '한국국방연구원 논산 유치 종합계획' 수립, 충남도 현지실사, 충남도지사 보고, 유치전략 및 이전 타당성 연구용역 착수, 지역 국회의원 협의, 충남도와의 정책 공조 등을 연이어 추진하며 유치 기반 다지기에 나서고 있다.지역 안팎에서는 KIDA 유치가 논산시 단독 노력만으로는 쉽지 않다는 분석도 나온다. 공공기관 이전은 정부와 관계부처는 물론 광역자치단체의 정책적·정치적 지원이 뒷받침돼야 하기 때문이다. 이 때문에 충남도의 역할이 향후 유치전의 분수령이 될 것이라는 관측에 힘이 실린다.특히 충남도가 국방산업을 미래 전략산업으로 육성하고 있다는 점에서 KIDA 논산 이전은 단순한 기관 유치를 넘어 충남 국방산업 경쟁력을 높일 핵심 사업으로 평가된다. 논산시와 충남도가 공동 대응의 수위를 높이고 정치권과의 협력까지 확대할 경우, 유치 가능성은 한층 커질 수 있다는 전망이 나온다.논산은 이미 육군훈련소, 국방대학교, 육군항공학교를 비롯해 국방미래기술연구센터, 국가국방산업단지, 방산혁신클러스터 등이 집적된 국내 대표 국방도시로 꼽힌다. 여기에 건양대학교의 국방 특성화 교육·연구 역량, 계룡·대전으로 이어지는 충청권 국방 네트워크가 결합하면 국방정책 연구와 국방기술 개발, 방위산업 육성까지 연계 가능한 국방 생태계를 구축할 수 있다는 평가가 나온다.만약 한국국방연구원이 논산에 자리 잡게 되면, 논산·계룡·대전을 연결하는 국방벨트가 완성되면서 군 지휘, 교육훈련, 정책연구, 방위산업이 유기적으로 연계되는 국가 국방혁신 거점이 형성될 것이라는 기대도 크다. 여기에 AI 기반 국방혁신, 민·군 기술협력 확대, 연구인력 유입, 산학연 공동연구 활성화, 방산기업 투자 확대, 청년 일자리 창출, 지역대학 경쟁력 강화 등 국가균형발전과 지역경제 활성화 효과도 뒤따를 것으로 전망된다.백성현 논산시장은 "한국국방연구원의 논산 이전은 지역 발전을 넘어 대한민국 국방 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 국가 전략사업"이라며 "논산시와 논산시의회, 건양대학교가 모든 역량을 결집해 국방혁신의 중심 거점을 조성하고, 한국국방연구원 논산 유치를 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.지역사회에서는 이번 업무협약이 상징적 수준에 머무르지 않고, 충청남도와 정치권, 국방부, 정부 부처를 아우르는 실질적 공동 대응으로 이어질 경우 KIDA 논산 유치 가능성을 높이는 중요한 전환점이 될 수 있다는 기대가 나온다. 결국 이번 유치전의 성패는 논산의 의지와 준비를 넘어, 충남도가 얼마나 강한 추진 동력을 보태느냐에 달려 있다는 분석이다.