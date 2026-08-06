세종 초등 ADHD 전수조사… 현장 교사들 "낙인효과 우려"

큰사진보기 ▲5일 세종시의회 대회의실에서 열린 세종전문상담교사협회 - 교육안전위원회 간담회 기념사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5일 열린 세종전문상담교사협회 - 교육안전위원회 간담회에서 발언하고 하는 손인수 교육안전위원장 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 세종시의회 대회의실에서 열린 세종전문상담교사협회 - 교육안전위원회 간담회 모습 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시교육청이 추진 중인 초등학생 대상 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애) 전수검사를 둘러싸고 교육 현장의 우려가 고조되는 가운데, 세종시의회가 현장 전문가들과 머리를 맞대고 대책 마련에 나섰다.세종특별자치시의회 교육안전위원회(위원장 손인수)는 5일 의회 회의실에서 세종전문상담교사협회 및 세종전문상담사협의회(이하 상담 교사단) 관계자들과 긴급 간담회를 열고, 시교육청의 ADHD 전수조사 사업에 대한 현안을 집중 논의했다.이날 간담회에는 손인수 교육안전위원장을 비롯해 이재준 부위원장, 노종용 위원과 세종 지역 전문상담교사 및 상담사 대표 7명 등 총 10명이 참석했다.간담회에 참석한 상담 교사단은 시교육청이 추진하는 초등 ADHD 전수검사가 현장 수용성과 실효성을 고려하지 않은 채 일방적으로 추진되고 있다는 점을 지적하며 강한 우려를 표명했다.특히 대표 교사들은 정책의 실효성을 높이기 위한 4가지 핵심 요구안을 전달했다. 주요 요구사항은 ▲기존 유사 정서·심리 지원 사업의 효과성 선행 검토 ▲실효성 있는 사후 관리 및 치료 지원 절차 우선 구축 ▲예방적 상담을 위한 교육 프로그램 예산 우선 배정 ▲Wee클래스 전문인력 확충 및 상담 지원 확대 등이다.현장 상담 교사들은 검사 자체보다 사후 관리와 예방 프로그램이 우선되어야 한다고 입을 모았다. 사전 효과성 검토나 실효성 있는 치료 지원 절차, Wee클래스 전문인력 확충 등이 전제되지 않은 전수조사는 과잉 선별이나 학생에 대한 '낙인효과' 등 교육적 반작용을 불러올 수 있다는 지적이다.이에 대해 교육안전위원회 위원들은 현장 교사들의 우려에 깊이 공감하며 교육청 정책의 신중한 접근 필요성을 강조했다.손인수 위원장은 "학생들의 정서·심리적 어려움을 조기에 발견하고 지원한다는 취지에는 공감하지만, 과잉 선별이나 낙인효과, 개인정보 유출 문제 등 부작용에 대해서도 면밀한 검토가 필요하다"고 밝혔다.이어 손 위원장은 "오늘 현장 전문가들이 제기한 의견을 바탕으로 세종시교육청의 검사 방식과 후속 지원체계를 철저히 점검하겠다"며 "학생들에게 실질적인 도움이 되는 지원 정책이 추진될 수 있도록 의회 차원의 감독과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.