조계원 의원 "정청래 '영남 깨시민' 포스터에 "사과하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 송영길·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회를 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 후보는 5일 페이스북에 '알정찍 원정대'의 포스터를 공유했다. 해당 포스터에는 '응답하라 호남, 영남의 깨시민들이 호남으로 간다'는 문구가 담겼다. ⓒ 정청래 후보 페이스북 관련사진보기

더불어민주당 당대표 선거와 관련 조계원 의원(전남 여수을)이 정청래 당대표 후보의 페이스북 게시물을 두고 "호남 시민과 당원들에게 깊은 모욕감을 준 참을 수 없는 망동"이라며 정 후보의 사과를 촉구하고 나섰다.앞서 정청래 후보는 5일 페이스북에 '알정찍 원정대'의 포스터를 공유했다. 해당 포스터에는 '응답하라 호남, 영남의 깨시민들이 호남으로 간다'는 문구가 담겼다.이에 대해 조계원 의원은 5일 입장문을 내고 "영남은 '깨어 있는 지역'이고 호남은 '깨우쳐야 할 지역'이라는 의미로 받아들여질 수 있다"며 "호남을 계몽의 대상으로 인식하는 오만한 사고가 아니라면 도저히 나올 수 없는 표현"이라고 반발했다.조 의원은 정 후보가 그동안 보여온 행보에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 "정 후보는 전북소외론을 앞세워 호남 내부를 갈라놓고, 내란의 위기를 함께 극복한 동료 의원들을 적대시하며 의원과 당원을 분열시키더니, 이제는 영호남까지 갈라치기에 이용하고 있다"고 지적했다.이어 "호남은 누구의 계몽도 필요 없는 곳"이라며 "대한민국 민주주의가 위기에 처할 때마다 가장 먼저 일어나 민주당을 지켜온 뿌리이자 민주주의의 심장이며, 이재명 대통령을 압도적으로 선택해 국민주권정부를 탄생시킨 중심 지역"이라고 강조했다.조 의원은 최근 정 후보의 지지율 흐름과 관련해서도 "호남 민심이 정 후보에게 등을 돌린 것은 본인의 언행이 초래한 자업자득의 결과"라며 "지지율 하락을 만회하기 위해 지역과 당원을 편 가르는 '분열의 정치'를 선택해서는 안 된다"라고 꼬집었다.조 의원은 "정청래 후보는 호남을 결코 만만하게 보아서는 안 된다"라며 "호남의 자존심을 짓밟는 선거운동을 즉각 중단하고, 상처받은 호남 시민과 당원들에게 진심으로 사과하라"라고 요구했다. 그러면서 "전북소외론에 이어 의원과 당원, 영호남까지 분열시키는 갈라치기 정치로는 민주당을 이끌 수 없다"라며 "호남인들은 정 후보의 영호남 갈라치기를 투표로써 매섭게 심판하게 될 것"이라고 덧붙였다.