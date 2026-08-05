이천시, 경기도사회서비스원과 맞손…통합돌봄 체계 강화

큰사진보기 ▲경기 이천시가 경기도사회서비스원과 손잡고 의료·요양·돌봄 서비스를 연계한 지역 맞춤형 통합돌봄 체계 구축에 나선다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 경기도사회서비스원과 손잡고 의료·요양·돌봄 서비스를 연계한 지역 맞춤형 통합돌봄 체계 구축에 나선다.이천시는 4일 경기도사회서비스원과 업무협약을 체결하고 지역 중심 통합돌봄 정책의 안정적인 운영과 맞춤형 전달체계 구축을 위한 협력을 추진한다고 밝혔다.이번 협약은 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 지역 실정에 맞는 통합돌봄 체계를 구축하고 정책의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.양 기관은 앞으로 이천시 통합돌봄 운영 전반을 함께 점검하고 지역 특성을 반영한 개선 과제를 발굴하는 한편, 서비스 자원 조사와 연계체계를 강화할 계획이다.또 실무자들이 활용할 수 있는 통합돌봄 운영 매뉴얼을 개발하고, 가족돌봄자의 부담을 덜기 위한 '돌봄프렌즈' 사업도 함께 추진해 돌봄 공백을 최소화할 방침이다.이천시는 이번 협약을 통해 지역 내 다양한 돌봄 자원을 보다 효율적으로 연계하고, 의료·요양·돌봄 서비스가 필요한 시민에게 맞춤형 지원이 가능한 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.성수석 이천시장은 "통합돌봄은 행정기관뿐 아니라 지역사회가 함께 만들어 가야 하는 중요한 과제"라며 "경기도사회서비스원과의 협력을 바탕으로 시민이 살던 곳에서 건강하고 안전한 삶을 이어갈 수 있도록 지역 중심의 통합돌봄 체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.안혜영 경기도사회서비스원장은 "이천시와의 협력을 통해 지역 특성을 반영한 통합돌봄 모델을 함께 만들어 갈 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "전문기관으로서 현장 중심의 컨설팅과 운영 지원을 통해 이천시 통합돌봄 전달체계가 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이천시는 앞으로도 민간 협력과 지역자원 연계를 강화하고 시민이 체감할 수 있는 통합돌봄 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.