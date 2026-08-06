예산에 가면 볼 수 있는 추사의 흔적

큰사진보기 ▲추사기념관추사 탄신 240주년을 기념해 새롭게 문을 열었다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산용궁리백송천연기념물 제106호다. 김정희가 연경에서 씨앗을 가져와 심은 것이다. 백송 위쪽에 김정희의 고조부 김흥경의 묘가 있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순옹주홍문남편 김한신이 죽자, 화순옹주도 식음을 전폐하고 그를 따랐다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순옹주홍문 안쪽홍문 안쪽에 재실의 주춧돌이 남아 있고, 담장 너머로 화순옹주와 남편 김한신의 합장묘가 보인다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲추사 고택 입구세한도가 새겨진 비석이 새워져 있고 그 옆에 배롱나무가 빨간 꽃을 피우고 있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲추사 고택본래 53칸이었으나 지금은 솟을대문과 사랑채와 안채와 영당만 남아 있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲추사 고택 안채기둥에 익숙한 주련이 걸려 있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정희 묘묘 앞에 소나무가 있고, 그 위에 김정희와 두 아내의 합장묘가 있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천축고선생댁화암사 뒤편 병풍바위에 새겨진 암각문이다. 옹방강의 대문에 걸린 문구다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲시경옹방강이 준 탁본을 새겨놓았다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲소봉래옹방강 집에서 보고 새겼다. 아래쪽에 추사제(秋史題)라고 써넣었다. ⓒ 정명조 관련사진보기

큰사진보기 ▲화암사 느티나무화암사 들어가는 길목에 느티나무가 있다. 추사가 태어날 때쯤 심어진 나무다. 특이하게 지나치게 큰 밑동아리에서 가느다란 가지가 하나 뻗어있다. ⓒ 정명조 관련사진보기

前參判金正喜卒 正喜, 吏判魯敬子, 聰明强記, 博洽群書, 金石圖史, 窮徹蘊奧, 艸·楷·篆·隷, 妙悟眞境 (······) 早歲蜚英, 中罹家禍, 南竄北謫, 備經風霜, 用舍行止, 世或比之於有宋之蘇軾.



전 참판 김정희가 졸하였다. 김정희는 이조판서 김노경의 아들로서 총명하고 기억력이 투철하여 여러 가지 서적을 널리 읽었으며, 금석문과 도사에 깊이 통달하여 초서·해서·전서·예서에 있어서 참다운 경지를 신기하게 깨달았다. (······) 조세에는 영명을 드날렸으나, 중간에 가화를 만나서 남쪽으로 귀양 가고 북쪽으로 귀양 가서 온갖 풍상을 다 겪었으니, 세상에 쓰이고 혹은 버림받으며 나아가고 또는 물러갔음을 세상에서 간혹 송나라의 소식에 견주기도 하였다. <국사편찬위원회>

열 달이 되어도 아이가 나오지 않았다. 집안 사람들이 크게 걱정했다. 집안의 샘물이 마르고, 고택 뒤편 소나무가 시들어 죽어갔다. 24개월 만에 어머니 뱃속에서 아기가 나오자, 샘물이 솟구치고 죽어가던 소나무가 되살아났다. 그 아이가 추사 김정희다. 민속학자 임석재가 펴낸 <한국구전설화 충청남도편>에 실린 이야기다.그는 당시 최고의 명문가에서 금수저 중의 금수저로 태어났다. 고조부는 영의정을 지낸 급류정 김흥경이고, 증조부는 영조의 사위인 월성위 김한신이다. 조부는 형조판서를 지낸 정헌공 김이주, 친아버지는 이조판서를 지낸 김노경이다. 그는 8살에 대사헌을 지낸 큰아버지 김노영의 양자로 들어가 집안의 종손으로 살았다. 부러울 것 없는 환경에서 태어나고 자라서 조선 후기 최고의 학자가 되었다.무더위가 절정으로 치닫고 연일 열대야가 이어지는 7월 마지막 주말에 예산에 갔다. 추사기념관과 추사 고택과 화암사를 차례로 들러 추사의 흔적을 찾았다.올해는 추사 김정희가 태어난 지 240주년이 되는 해다. 이를 기념해 지난 7월 11일 추사기념관이 새롭게 문을 열었다. 2008년 건립된 추사기념관을 확장·이전하였다. 1층에는 상설 전시관이 있고, 2층에는 기획전시실과 추사 체험실이 있다. 체험실에서는 추사체를 써보고, 추사 그림을 그리고, 탁본을 떠 볼 수 있다.현재 개관 기념으로 '추사, 요동을 가다' 기획전을 열고 있다. 추사는 1809년 동지부사 아버지를 따라 자제 군관으로 연경에 갔다. 그곳에서 두 달쯤 머무르며 꿈에 그리던 완연과 옹방강을 만났다. 이들과의 교류가 뒤에 추사체를 완성하고 금속학의 대가가 되는 바탕이 되었다.추사기념관 지하로 난 문을 나가면 예산용궁리백송을 볼 수 있다. 우리나라에서 천연기념물로 지정된 다섯 그루 백송 가운데 하나다. 김정희가 연경에서 씨앗을 가져와 고조부 김흥경의 묘소 앞에 심은 것이다.원래 뿌리에서 세 갈래로 가지가 갈라져 나왔으나, 가지 두 개는 죽고 하나만 남아 있다. 표면이 거칠고, 흰색이다. 수령이 약 200년, 높이가 10m에 달한다. 추사의 한양 집터에도 영조가 내린 백송이 있었다고 한다.다시 추사기념관으로 돌아와 추사 고택 쪽으로 걸어가면 화순옹주홍문이 있다.화순옹주는 영조의 둘째 딸이다. 남편은 김정희의 증조부인 월성위 김한신이다. 김한신이 갑자기 젊은 나이에 죽자, 옹주가 식음을 전폐했다. 영조가 친히 달래고 을러도 듣지 않고 끝내 남편 뒤를 따랐다. 영조는 야속해 열녀문을 내리지 않았지만, 정조 때 이르러서 열녀문이 내려졌다. 화순옹주는 조선 왕실에서 나온 유일한 열녀다.열녀문은 솟을대문과 행랑채가 남아 있다. 안쪽에 재실이 있었는데 불타 없어지자, 마을 사람들이 그곳에 집을 짓고 살았다. 추사 고택 정비사업을 하면서 이들을 철거하고, 지금은 재실의 주춧돌만 여러 개 남아 있다. 담장 너머로 화순옹주와 남편 김한신의 합장묘가 보인다.김정희의 증조부 김한신에게 영조가 내려준 집이다. 본래는 53칸이었다고 하나 지금은 솟을대문과 사랑채와 안채와 영당이 남아 있다. 대문에 들어서면 '늙어서도 귀한 책을 보면 오히려 눈이 밝아지네'라는 뜻을 가진 老見異書猶眼明(노견이서유안명)이라는 글씨가 기둥에 붙어있다. 둘러보니 기둥마다 주련이 걸렸다. 글씨체가 다양하다. 널리 알려진 추사체는 보이지 않지만, 하나같이 힘이 있고 강직하면서 기세가 느껴진다.사랑채는 ㄱ자 모양이다. 앞에 작약이 무리 지어 있다. 해시계 받침대로 사용한 돌기둥에 '석년(石年)'이라는 글씨가 있다. 김정희 아들이 쓴 글씨다.ㅁ자형 안채는 밖으로 난 문을 닫으면 외부와 완전히 단절되는 구조다. 안쪽으로 들어가면 익숙한 글씨체로 쓴 주련이 보인다. 추사가 죽기 전에 쓴 글씨다. 촌로의 으뜸가는 즐거움을 다음과 같이 표현했다.大烹豆腐瓜薑菜(대팽두부과강채, 최고의 밥상은 두부, 오이, 생강, 나물)高會夫妻兒女孫(고회부처아녀손, 최고의 모임은 부부, 아들, 딸, 손자)김정희 묘는 추사 고택 왼쪽에 있다. 그 앞에 소나무 한 그루가 있다. 두 갈래 가지를 비스듬하게 뻗었다. 마치 세한도에 나오는 나무가 살아있다면 이와 같은 모습이리라는 생각이 들었다.추사 고택을 나와 김정희 묘 뒤편으로 가면 백제부흥군길 5코스가 나온다. 예산역에서 추사 고택까지 이어지는 9.7km 길이다. 길은 넓고 잘 정리 되어있다. 그늘진 산길이어도 땀이 비 오듯 흘렀다. 매미가 경쟁하듯 악을 쓰며 울어댔다. 땀 냄새를 맡은 모기들이 포기하지 않고 따라다녔다.1.2km쯤 되는 곳에 화암사가 있다. 김정희 가문의 원찰이다. 김정희가 제주 유배 시절 '화암사중수상량문'과 '무량수각(無量壽閣)'과 '시경루(詩境樓)' 현판을 써서 보냈다. 절은 작고 조용하다. 무량수각과 시경루 현판은 수덕사 근역성보관 수장고에 있다.대웅전 뒤편으로 돌아가면 병풍바위 두 곳에 암각문이 새겨져 있다. 오른쪽에 있는 '천축고선생댁(天竺古先生宅)'은 김정희가 연경에 갔을 때 옹방강의 집 대문에 걸려 있던 문구다. 이는 인도의 옛 선생 즉 석가모니의 집이라는 뜻이다. 김정희는 이를 써서 새겨놓았다.왼쪽 바위에는 '시경(詩境)'이 새겨져 있다. 시적인 정취가 넘쳐흐르는 풍치라는 뜻이다. 송나라 시인 육유의 글씨다. 연경에서 옹방강이 준 탁본 글씨를 가져와 새겼다.다시 500m쯤 더 가면 쉰질바위에 '소봉래(小蓬萊)'이라는 암각문이 있다. 그 밑에 추사제라고 써넣었다. 옹방강의 집 앞 돌에 봉래라고 쓰인 것을 보고, 자신을 작은 봉래라는 뜻으로 새겨 놓았다. 김정희는 소봉래학인, 소봉래주인, 소봉래, 봉래산초와 같이 봉래가 들어간 호를 여럿 만들어 쓰기도 했다.추사는 화암사와 그 뒤에 있는 오석산을 자신의 이상향으로 만들려고 했다. 자신이 가장 좋아하는 옹방강과 관련된 여러 문구를 바위에 새겨놓았다. 그의 흔적을 그곳에 남기며 자신의 뿌리로 삼으려고 했다. 그래서 화암사중수상량문 초본에도 '오래도록 소봉래의 선경을 꾸며주소서(長衛小蓬萊仙境)'라고 마지막에 기원했다.김정희는 71살에 과천에서 돌아가셨다. 초의선사는 제문에서 '학문은 하늘과 인간의 도리를 연구하여 백가의 꽃다운 윤기를 머금었고(學究天人 涵百家之芳潤), 필법은 천지조화에 참여하여 왕희지·왕현지 필법을 능가했으며(筆參造化 壓二王之縱橫), 시문에 뛰어나 세월의 영화를 휩쓸고(詩文傑出 劘戛雲霄), 금석에서는 작은 것과 큰 것을 모두 규명하여 중국에까지 이름을 떨쳤다(金石精硏 窮覈細大 聲華播於華夏)'라고 썼다.한편, 조선왕조실록은 철종실록8권에 김정희의 죽음에 대하여 다음과 같이 기록하였다.