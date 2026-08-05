GH, 태양광 스마트 휴게시설 'GH 케어스테이션' 확대… 건설현장 3곳 추가 설치

큰사진보기 ▲김용진 GH 사장은 "GH 케어스테이션은 단순한 휴게공간을 넘어 현장 근로자의 안전과 존엄을 지키기 위한 GH의 구체적인 실천"이라고 말했다. 사진은 GH 케어스테이션. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(GH)가 건설현장 근로자의 안전과 휴게환경 개선을 위해 친환경 태양광 스마트 휴게시설인 'GH 케어스테이션'을 확대 운영한다.GH는 양주와 안성 부지조성공사 현장에 'GH 케어스테이션' 3기를 추가 설치해 본격 운영한다고 5일 밝혔다.김용진 GH 사장은 "GH 케어스테이션은 단순한 휴게공간을 넘어 현장 근로자의 안전과 존엄을 지키기 위한 GH의 구체적인 실천"이라며 "앞으로도 건설 현장의 특성을 적극 반영한 안전 정책을 지속 확대해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 작업환경을 조성하겠다"고 말했다.'GH 케어스테이션'은 태양광 자가발전 시스템을 적용한 스마트 휴게시설이다. 별도의 외부 전력 공급 없이도 냉·난방기와 냉장고, 환기장치 등을 가동할 수 있어 건설 현장에서도 안정적인 휴게공간을 제공할 수 있는 것이 특징이다.또 모듈러 공법을 적용해 현장 여건에 맞춰 신속하게 설치할 수 있으며, 내부에는 릴렉스 체어와 휴게 테이블 등을 갖춰 근로자들이 계절과 관계없이 쾌적하게 휴식을 취할 수 있도록 했다.GH는 지난해 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 현장에 'GH 케어스테이션' 1기를 시범 운영했다. 공사는 이를 통해 근로자 휴게환경 개선과 여름철 폭염 대응 측면에서 일정한 성과가 있었다고 판단해 적용 대상을 확대했다고 설명했다.GH는 이번 확대 도입을 계기로 건설 현장 특성에 맞는 스마트 안전·복지시설을 지속적으로 확충해 근로자의 안전과 건강을 보호하고, ESG 기반의 안전문화를 확산해 나갈 계획이다.