'메달, 딸 수 있나요?' 기능경기대회가 놓치고 있는 것

이 글은 3회에 걸쳐 연재됩니다. 1부는 전국기능경기대회가 시민들에게 왜 낯선 이름인지, 그 무관심이 어떤 편견으로 이어지는지를 짚었습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.1화 입니다. 2화는 학교 현장에서 전공심화동아리가 하나둘 문을 닫는 이유와 그 뿌리 깊은 구조를 들여다 볼 예정입니다. 마지막 3화에서는 오는 8월 22일 인천에서 열리는 제61회 전국기능경기대회 개막식 현장을 직접 찾아가, 학생 선수와 지도교사, 그리고 처음으로 이 대회를 마주하는 시민들의 목소리를 담을 예정입니다.