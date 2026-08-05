ETF 특검 하자는 장동혁... 원내 호응은 글쎄?

큰사진보기 ▲현안 관련 기자 간담회에서 레버리지 ETF 관련 비판하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 레버리지 ETF 판매 승인과 관련해 비판 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"레버리지 ETF에 대한 '특검' 도입에 대해서 달리 이견이 없다." - 장동혁 국민의힘 당 대표

"민주당이 정말 이재명 정부가 잘 되길 바란다면 '국정조사'를 수용해야 한다." - 정점식 국민의힘 원내대표

큰사진보기 ▲굳은 표정 짓는 국민의힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 정부 정책 비판 발언을 하다 굳은 표정을 짓고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정을 특별검사 수사로 규명하자고 요구했다. 당 일각에서 요구하던 주장을 받아 당 대표의 입을 통해 힘을 실어준 셈이다. 단순한 정책 실패를 넘어 로비나 부정한 청탁·결탁, 특정 기업에 대한 특혜가 있었는지까지 들여다봐야 한다는 주장이다.다만, '특검 도입에 이견이 없다'라고 한 장동혁 대표와 달리, 정점식 국민의힘 원내대표는 같은 날 '국정조사'만 언급했다. 김용범 대통령실 정책실장을 비롯한 정책 책임자들을 한자리에 불러 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 최근 주식시장 혼란을 따져야 한다는 취지였으나 '특검'은 언급하지 않았다. 몇 차례 미묘한 온도차를 보였던 야당 '투톱'이 또다시 엇갈린 기류를 드러낸 셈이다.장 대표는 5일 오후 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 "정책 실패가 분명히 예상되고 있고 전문가들이 전부 반대하고 관계기관도 반대했는데 청와대에서 밀어붙였다면, 이건 정책 실패가 아니라 다른 문제가 없었는지 살펴봐야 되는 문제"라고 주장했다.특히 김용범 정책실장을 직접 겨냥했다. 장 대표는 금융위원회와 금융감독원이 우려했음에도 김 실장이 도입을 밀어붙였다는 주장을 펴면서 "정책적 판단이 아니라 혹시 로비나 부정한 청탁이 있었던 건 아닌지, 그런 로비나 부정한 결탁에 의해 이렇게 무리한 정책 결정을 한 게 아닌지"라고 말했다.이어 "사실상 주가조작에 의해 특정 기업의 이익을 몰아주려고 한 것은 아닌지", "특정 기업들에게 이익을 주기 위해 특혜를 주기 위한 다른 부정한 의도는 없었는지 지금쯤 특검을 통해 확인하는 것이 필요하다"라고 목소리를 높였다.김 실장과 이찬진 금융감독원장의 아들이 미래에셋자산운용에 근무하고 있다는 점도 거론했다. 장 대표는 "정책 결정을 한 핵심 부서에 책임을 맡고 있는 사람들의 자녀가 증권사에 근무하고 있었다"라며 "그런 일은 없었는지에 대해서도 한번 들여다봐야 하지 않겠느냐"라고 말했다.그러면서 "국정조사는 당연히 해야 하는 것이지만 국정조사를 넘어서 특검까지 가야 한다"라고 강조했다.이재명 대통령을 향해서도 의혹을 제기했다. 장 대표는 "기사 하나하나 일일이 검색해서 단어 하나하나 SNS에 '이런 단어 잘못 썼다, 당장 삭제하라' 그렇게 꼼꼼히 챙기는 대통령한테 이 엄청난 정책을 결정하면서 전혀 보고하지 않았다는 것을 믿을 수 있겠느냐"라며 "이 엄청난 대국민 피해극에 대해 반드시 특검을 통해 실체를 밝혀야 한다"라고 주장했다.특히 장 대표는 이날 '특검 도입을 당 차원에서 구상하고 있느냐'는 질문에도 "원내지도부든 당 지도부든 레버리지 ETF에 대한 특검 도입에 대해서, 국정조사는 당연히 말할 것도 없고 달리 이견이 없다고 생각한다"라며 "여당이 협조하면 특검 도입에 특별한 문제는 없다고 생각한다"라고 답했다.정작 정점식 원내대표는 이날 특검에 대해서는 이야기하지 않고 국정조사 필요성을 강조하는 데 메시지를 집중했다. 정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 '주식시장 대란 국정조사를 해야만 하는 이유'라는 제목의 글을 올리고 "우리가 국정조사를 요구하는 목적은 '정쟁'을 하자는 것이 아니라, 훼손된 시장의 신뢰를 회복하기 위해 국정을 '점검'하자는 것"이라고 밝혔다.정 원내대표는 국회 상임위원회별 현안 질의만으로는 최근 사태의 정책 결정 과정을 종합적으로 규명하기 어렵다고 주장했다. 그는 "평상시처럼 국회 상임위 차원에서 질의를 진행하면 '재경위는 경제부총리, 정무위는 금융위원장' 식으로 각 상임위마다 서로 다른 관계자를 불러서 진행하는 '따로따로 질의'가 된다"라며 "무엇보다도 핵심책임자 김용범 정책실장을 상대로 질의할 기회가 마땅치 않다"라고 지적했다.이어 "단일종목 레버리지 ETF를 왜 이렇게 성급하고, 무리하게 도입한 것인지 김용범 실장, 구윤철 경제부총리, 이억원 금융위원장 등 주요 책임자들을 한자리에 모아놓고 따져야 하지 않겠느냐"라며 "이들을 한 곳에 모아서 질의할 기회는 국정조사뿐"이라고 강조했다.국민연금 운용 문제도 국정조사 대상으로 꼽았다. 정 원내대표는 "최근 주식시장 혼란 국면에서 연기금이 적절히 운용됐는가를 점검해보는 것도 매우 중요하다"라며 "이는 우리 국민의 노후자금을 지키는 일"이라고 밝혔다.그러면서 민주당을 향해 "정부 당국이 당당하다면 국조에 응하지 않을 이유가 없다"라며 "다시 말씀드린다. '정쟁'이 아니라 '국정점검'을 하자는 것이다. 진짜 국조, 정책 국조 해보자"라고 요구했다.