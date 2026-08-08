껌팔이에서 공무원, 그리고 지금은... '불사조'의 삶 사는 사람

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"저는 <오마이뉴스>가 정치적인 보도만 하지 말고 문화 관련 보도도 많이 해주었으면 좋겠어요. 폭넓게 독자가 생기도록 다양한 편성을 바랍니다. 저같이 인생 역경을 많이 겪은 사람에 대해서도 알려주시고요."

큰사진보기 ▲학원버스 운전석에 앉은 김치동 10만인클럽 회원김치동 회원이 학원버스 운전석에 앉아 자세를 취하고 있다. ⓒ 이용신 관련사진보기

[봄]

"어머니는 모내기에서 받은 밥(못밥)을 한 그릇 남겨두었다가 저를 먹였습니다. 이야기를 하다 보니 어머니가 저에게 자주 했던 말이 생각이 나네요. '치동아 너는 열심히 하면 반드시 잘 될 거야' 저는 크게는 안 되었지만, 그렇다고 작게도 안 되었습니다."

[여름]

"하루에 10시간 일하는 것은 기본이었습니다. 일자리도 많이 부족했고 일하는 만큼 돈을 주니 몸을 갈아 넣게 되었습니다. 이렇게 일을 하다 보니 몸이 많이 안 좋았습니다. 형님의 결혼식을 앞두고 편지를 써야 하는데 코피가 쏟아져 나왔던 기억이 납니다."

[가을]

큰사진보기 ▲김치동 회원이 구자춘 서울시장에게 받은 표창장 ⓒ 이용신 관련사진보기

[겨울]

"기자님은 법열이라는 말을 아시나요? 참된 진리를 알았을 때 느끼는 기쁨이라는 뜻이지요. 제가 어느 화창한 날 한강을 보며 버스운전을 했는데 법열을 느끼게 되었어요. 나도 어려운 가운데 이렇게 열심히 사는구나. 이게 인생이지 생각하면서요."

큰사진보기 ▲연극연습하는 김치동 회원콧수염 분장을 하고 연극연습을 하고 있는 김치동 회원 ⓒ 김치동 관련사진보기

[다시 봄]

"저를 한마디로 정의한다면 '불사조 인생'입니다. 건방지게 들릴 수도 있는데요. 세상이 저를 힘들게 하였지만 저는 잘 이겨냈다고 생각합니다. 지금은 활동적인 시니어가 되었습니다. 저를 보시고 <오마이뉴스> 독자 분들도 같이 힘내시면 좋겠습니다."

나는 잡.놈(job.nomen)입니다

김치동



인생은 사계절

봄 여름 가을 겨울 그리고 다시 봄



[내 생의 봄 : 어린 날의 절규]



운명이란 영역 안에서

봄빛 인생으로 태어났지만

나는 일찍 잡.놈이 되었습니다



일과 이름이 내 핏속에 섞여 있는 존재

'가난'이란 멍에를 쓰고 태어난 운명

뼛속까지 배어 있는 옹색함에

어린 나이에 세파에 뛰어 들어

슬픈 잡.놈이 되었습니다

우리 어머니는 서른여덟 청상과부였지요



열다섯,

세상과 마주친 작은 눈동자

앙상한 가지 끝 돋아난 핏빛 봄

찬바람이 일고 슬픔이 가득한 거리



주머니 속 미제껌 몇 통

고작 그 껌 몇 통은 나의 삶의 전부였기에

나의 조막손은 눈물에 가리웠습니다



책가방 대신 껌통을 쥔 메마른 손

엄동설한 영하의 날씨에도,

뜨거운 태양이 이글거리는 여름 가운데서도

'껌 하나 팔아주세요'

'아저씨 껌 한 통 사세요'

소년의 입술은 늘 얼어 붙었습니다



갈라진 그 목소리는

살기 위한 비명



그때부터였을까요?

내 생의 첫 직업은

거리를 떠도는 껌팔이 소년

어린 잡.놈이었습니다



처량하게 울부짖던 날들

허옇게 언 입김 너머 언뜻 보이던 미래

내 안의 작은 불씨는 '성공'을 꿈꾸었습니다

꽃 피우지 못한 어린 가지에도

희망의 끈을 놓치지 않았던

가난한 내 생의 봄이여!



[내 생의 여름 : 쇠 냄새 가득한 청춘]



뜨거운 한 낮의 해는 공장의 굴뚝 같았고

윙윙 질주하는 톱니바퀴는 청춘의 절규

책가방 대신 도시락 가방을 꿰찬 '공돌이'는

지쳐 쓰러져도 일어나는 오뚜기

기름 때가 묻은 손으로도

밤마다 희미하게 펼쳐 보던 책

주경야독, 무사독학이란 혹독한 도전의 운명

결코 꺾이지 않는 강인한 뿌리

모진 삶을 뚫고 더 깊이 땅을 파고 들었습니다



인생의 여름

나의 청춘 시절은

가난을 딛고 살기 위한 몸짓으로

청년 잡.놈이 되었습니다



나의 가슴 깊이 박힌 돌덩이 보다 무거운 한

눈물이요?

눈물은 아에 말라버려 입에서는 단내가 났습니다



내 삶의 뜨거운 여름

교복도 입어 보지 못한 가련하고 처량한 청춘

검정고시라는 과정을 통과하여 얻은 승리



아직은 어린 인생의 모진 여름

세상 뜨거운 열기에 녹아버린 여름날의 내 청춘아!



[내 생의 가을 : 찬란한 수확의 계절]



오~~~

내 인생의 가을이여

수확의 기쁨을 누리는 좋은 시절이여!



비록 가난의 떼를 벗지 못하였지만

밤 깊도록 갈고 닦은 형설의 노력 끝에는

'합격증'이라는 열매가 주렁주렁

고등학교 입학자격 검정고시 합격

대학 입학자격 검정고시 합격

한국방송통신대학 행정학과 합격

법무부 교정직 국가공무원 시험 합격

서울특별시 지방행정직 공무원 시험 합격



피눈물의 도전은 결코 헛되지 않았습니다

공무원이란 신분으로 살 수 있었던 나의 집념

그토록 꿈꾸던 공무원이라는 이름표를 달고 서서 보니

창밖의 황금빛 들판이 나에게 다가왔습니다

찬란한 가을 햇빛은 눈부신 결실을 안겨주었고

가을의 노래는 나의 노래가 되었습니다



쓰라린 땀과 눈물의 열매는 행복이었고

화려하지는 않아도 굳건한 존재로 서서

오랜 꿈의 자리, 그 소박한 영광을 안았습니다

나는 공무원이란 잡.놈으로 다시 살고 싶습니다



[내 생의 겨울 : 나이 칠십, 삶이라는 거친 여정]



세월의 흰 눈 내려

백발 성성한 내 인생의 겨울

일흔을 훌쩍 넘은 나이에도

내 손은 크고 묵직한 버스 핸들을 잡고 있습니다

아직도 종점을 모르고 달리는 늙은 잡.놈입니다



스쳐가는 풍경

흘러가는 세월 속에서

인생이란 결국 사계절을 돌고 도는 것

젊은 날의 패기

중년의 지혜를 넘어

이제는 굴곡진 도로를 감싸 안 듯

묵묵히 앞만 보고 나아가는 발자취

나는 천상 영원한 잡.놈입니다



내 생의 겨울에도

다시 필 동백꽃을 그리며

노래하는 시인으로 살고 있습니다



[내 생의 다시 봄 : 카이로스의 시간이여]

팔십을 바라 보는 내 나이가 몇 살인가?

그러나 나이는 따지지 않겠습니다

주어진 시간을 옹골차게 늘리고 넓혀

내 생애에 다시 봄을 맞으렵니다



카이로스의 시간!



'내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라'



시인으로서

작사가로서

연극배우로서

방송출연자로서

아직도 직장인으로서

진짜 나는 잡.놈입니다

다시 돌아 온 내 인생의 봄날이여!

뜨거운 감사의 눈물이

늙은 가슴을 적십니다

<오마이뉴스> 10만인클럽 김치동 회원이 살아온 80년 가까운 삶은 1940년대 말에 태어난 여느 우리 아버지들과 다르지 않다. 어린 시절 빈곤을 겪다가 1970년대 일자리를 찾아 서울로 상경했고, 산업 현장에서 중노동을 하면서도 희망을 놓지 않고 굳세게 살았다.이런 우리 아버지들의 생애를 계절에 빗대보면 어떨까. '봄, 여름, 가을, 겨울'을 지내고 다시 온 봄처럼 새로운 인생을 사는 아버지들이 분명히 있을 것이다. 이번에 만난 김치동 회원의 시 "나는 잡.놈(job. nome)입니다"를 보면서 그가 새로운 봄을 맞이하고 있다는 생각이 들었다(영어의 'job'과 라틴어 'nomen'을 써서 직장인, 또는 직업이라는 뜻이라고 한다).김치동 회원은 신문을 통해 세상의 지식을 배웠다. 그래서 기사를 보는 '눈'이 높다고 자부한다. 고단한 삶을 살며 부당한 대우를 받은 경험도 적지 않다 보니 <오마이뉴스>는 제대로 보도하는 언론이라고 믿고 있다. <오마이뉴스>의 '사는 이야기' 코너도 좋아한다.김치동 회원을 지난 7월 27일 구리 장자호수공원역 인근의 한 카페에서 만나 인터뷰를 진행했다.어린 김치동은 1948년에 해남에서 4형제 중 막내로 태어났다. 그의 어머니는 서른여덟에 홀로 되었다. 4형제를 키우기 위해 해남 내동 앞바다에서 생선을 받아다 해남 대흥사 고개를 넘어 산골에서 쌀로 교환하였다. 어머니는 자식들 밥 먹이고 키우는 데 지극정성이었다. 그는 지금은 하늘나라에 계신 어머니 이야기 꺼내면서 눈물을 훔쳤다. 당시 힘든 와중에도 산으로 들로 놀러 다녔는데 시심(詩心)이 그때 생겼다고 한다.그는 초등학교 졸업 후 서울로 올라갔다. 1962년 1월 22일. 첫 직업은 '껌팔이'였다. 미군에서 유통되다 남는 껌을 받아다 다방에서 팔았다. 제약회사, 직물회사, 벽돌공장 등을 거치며 갖은 일을 했다.제약회사에서 일할 때 유리병에 엄지손가락이 크게 베이는 사고를 당하기도 했다. 그의 엄지에는 아직도 흉터가 남아있다. 일을 하면서도 틈나는 대로 공부를 했다. 창피를 무릅쓰고 지나가는 교복 입은 학생에게 모르는 것을 물어보기도 했다. 그런 노력 끝에 고등학교와 대학 입학자격 검정고시에 2년 만에 합격했다.제대 후 빨리 취업하려고 영등포교도소 교도관으로 들어갔다. 밤샘근무가 많아 무척 힘든 시절이었다. 경계근무를 서다 헛것이 보이기도 했다. 그만큼 체력적으로 힘들었다. 이후 서울시 공무원 행정직 시험을 쳐 관악구청 공무원이 됐다. 거기서도 밤샘 근무는 이어졌다. 1975년 당시 시골에서 서울로 상경을 많이 하면서 전입신고 업무가 많았던 탓이다. 동원예비군 업무를 거쳐 주택과 관련 업무를 맡기도 했다.공무원 퇴직 후에는 한국교통에서 택시운전을 했다. 노조위원장까지 했는데 적성에는 맞지 않았다. 그만두고 남양주, 의정부를 지역 기반으로 하는 명진운수, 대원운수에서 버스 운전을 했다(대원운수는 현재 KD그룹). 마을 버스회사인 미래교통에서 관리부장을 했는데 경영진이 바뀌면서 그만두게 됐다.노년의 김치동은 생업으로 학원버스를 운전하고 있다. 노인의 운전에 대해 걱정하는 여론이 무색하게 학원에서 만족하는 운전을 하고 있다고 했다. 직접 작사한 노래 '불사조인생', '남자의 일생'은 노래방에서 부를 수 있게 등록이 되어 있다고 한다. 시를 여러 편 써서 <바람 같고 구름 같더라 남자의 일생>이라는 제목의 시집도 냈다.지난해부터는 연극 활동도 하고 있다. 오는 27일에서 29일까지 극단 '창작본능'의 연극 <죽는 게 억울하니?>를 선보인다. 그에게 연극 활동은 최고의 기쁨이다. 대본을 외우니 두뇌 활동에 좋고, 연기를 하니 육체 건강에도 좋고, 박수 갈채를 받으니 자부심이 생겨 좋다.아래는 김치동 회원의 시 <나는 잡.놈(job. nome)입니다>를 옮긴 것이다.