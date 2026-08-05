안산 반달섬-대부도 운행 신규 도선 '안산호' 취항

큰사진보기 ▲이민근 안산시장이 5일 반달섬 선착장에서 진행된 '대부도 뱃길 신규도선 취항식'에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 안산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대부도 뱃길 신규 도선 취항식 ⓒ 안산시 관련사진보기

AD

안산 반달섬 선착장에서 안산 대부도 뱃길을 잇는 신규 도선 '안산호' 취항식이 5일 열렸다.이민근 안산시장은 "안산 대부도 뱃길 조성 사업은 시화방조제 건설 이후 30여 년 끊어졌던 뱃길을 다시 연결한 의미 있는 일"이라며 "신규 도선 취항을 계기로 더 많은 시민과 관광객이 시화호와 대부도의 아름다운 해양경관을 즐기고, 관광에도 활력이 더해지길 기대한다"고 말했다. "앞으로 유람선 운항과 다양한 해양관광 프로그램을 연계해 누구나 찾고 싶은 대한민국 대표 해양 관광도시 안산을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.안산 대부도 뱃길은 지난해 8월 반달섬과 대부도를 잇는 항로를 개통한 이후 시민과 관광객에게 새로운 해상 교통 수단을 제공해 왔다. 기존 도선 승객 정원은 29명이었다. 새로 도입한 도선은 승객 81명과 선원 3명 등 총 84명이 탑승할 수 있다.안산 대부도 뱃길 도선 사업의 관리 위탁업체인 ㈜안산해운은 지난해 말부터 신규 도선 건조에 착수해 올해 6월 선박 건조를 완료했다. 신규 도선은 지난 7월 한국수자원공사의 협조를 받아 시화방조제 배수갑문을 통과해 시화호에 투입됐으며, 안전 항로 시범 운항과 선박 점검을 거쳐 7월 15일부터 운항을 시작했다.안산호는 길이 22.5m, 폭 5.6m, 무게 52톤 규모로 기존 도선 보다 두 배 이상 크다. 2층에 약 20명이 이용할 수 있는 전망 공간을 마련해 시화호와 대부도의 아름다운 해양 경관을 감상할 수 있도록 했으며, 자전거 10대를 실을 수 있는 거치 시설도 갖췄다. 360마력 디젤 엔진 2기를 장착해 운항 안전성을 높였다.안산시는 이달 중 관광과 유람을 함께 즐길 수 있는 유람선을 추가 운항해 시화호와 대부도를 연계한 해양 관광 기반을 더 확대해 나갈 계획이다.한편 안산호는 반달섬 선착장(성곡동 847-2)에서 옛 방아머리 선착장까지 편도 약 13㎞ 구간을 운항한다. 수요일부터 일요일까지 운항하며 평일에는 하루 왕복 2회, 주말과 공휴일에는 하루 왕복 3회 운항한다. 편도 운항 시간은 약 45분이다.운항 시간은 낙조 시간에 따라 월 별로 달라질 수 있으므로 예매 전 운항 시간표를 반드시 확인해야 한다. 승객은 출항 20분 전까지 발권을 완료해야 한다. 왕복 운임은 8세 미만 어린이 1만 원, 8세 이상 2만 원이며 안산시민은 조례에 따라 50% 할인받을 수 있다. 인터넷 예매(www.ansan-daebudo.com)는 승선 전날까지 가능하며, 현장 발권 또는 예매 후 승선할 때는 신분증을 지참해야 한다. 자세한 사항은 안산 대부도 뱃길 누리집 또는 전화(☎031-319-7145, 7146)로 문의하면 된다.