박란희 시의원, 다정동 6개교 운영위와 교육 현안 해결 약속

큰사진보기 ▲8월 4일 세종시의회 회의실에서 열린 ‘다정동 초·중·고 교육 발전 제1차 간담회’ 기념 사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 4일 세종시의회 회의실에서 열린 ‘다정동 초·중·고 교육 발전 제1차 간담회’ 모습 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이번 ‘다정동 초·중·고 교육 발전 제1차 간담회’를 주재한 박란희 세종시의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 다정동 관내 초·중·고등학교 운영위원회가 지역 교육 현안을 직접 해결하기 위해 처음으로 한자리에 모였다. 단순한 학교별 민원 전달을 넘어, 마을 전체 교육 환경을 다각도로 진단하고 공동 대응에 나선 것이다.세종특별자치시의회 박란희 의원(다정동, 더불어민주당) 주재로 지난 4일 시의회 회의실에서 열린 '다정동 초·중·고 교육 발전 제1차 간담회'에는 다정초, 한결초, 새움초, 새움중, 다정중, 다정고 등 다정동 내 6개교 학교운영위원장과 위원들이 대거 참석했다.다정동 관내 모든 학교의 운영위 대표들이 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다. 참석자들은 학교 간 경계를 허물고 ▲ 통학로 교통·시설 안전 개선 ▲ 청소년 복합문화공간 확보 ▲ 학교운영위원회 기능 강화 ▲ 수학여행 및 현장학습 등 학사 운영 편차 해소와 같은 마을 단위의 시급한 교육 현안을 집중 논의했다.이날 간담회에서 가장 열띤 논의가 이어진 분야는 '청소년 복합문화공간 조성'이었다. 입주 초기 유·초등 중심이었던 다정동이 최근 청소년 인구가 급증하는 구조적 변화를 겪고 있음에도, 정작 아이들이 건전하게 머물 수 있는 공간이 턱없이 부족하다는 지적이 잇따랐다.운영위 관계자들은 LH 유휴공간이나 아파트 단지 내 공유 공간, 다정동 복합커뮤니티센터의 여유 공간을 적극 재구조화해 청소년 전용 공간으로 탈바꿈시켜야 한다고 강조했다. 이와 함께 야외 체육시설 확충과 주말 복컴 개방, 도란뜰 근린공원 환경 개선 등 실질적인 휴식·문화 인프라 구축을 촉구했다.아이들의 생명과 직결된 통학로 안전 대책도 구체적으로 제시됐다. 다정초 앞 바닥형 신호등 설치를 비롯해 새움초 비보호 횡단보도 신호등 신설, 다정고 및 10~11단지 인근 조도 개선과 CCTV 확충 등이 핵심 건의 사항으로 올라왔다. 과밀학급인 다정초의 등하교 교통지도 인력 지원 방안도 주요하게 다뤄졌다.학교 내부의 체질 개선에 대한 당부도 나왔다. 참석자들은 학교운영위원회가 단순한 기안 승인 기구에 머물지 않고, 학교 행정을 견제하고 지원하는 실질적인 동반자이자 감시기구로 거듭나야 한다는 데 의견을 모았다.특히 세종시 내 학교별로 천차만별인 수학여행이나 현장체험학습 운영 등 학사 운영의 편차를 줄여, 지역 아이들이 균등한 질적 교육을 누릴 수 있는 표준화된 기준 마련이 필요하다는 공감대를 형성했다."이번 자리를 통해 다정동 교육의 통합된 첫 발걸음을 뗐다는 점에서 의미가 있었다"며, "아이들을 위한 더 나은 교육 환경을 만들어가는 발판이 되길 기대한다"고 말했다. 김지민 새움중 운영위원장 역시 "지역과 학교가 유기적으로 연결되어 교육의 질을 높여야 한다"며 "이번 간담회가 학교 간 격차를 줄이고 보완점을 찾아가는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 전했다.간담회를 이끈 박란희 시의원은 "지역 교육 현장의 실질적인 목소리를 청취하고 학교 운영위원들과 함께 소통하는 뜻깊은 자리였다"며 "안전시설 개선과 청소년 공간 확보, 학교별 교육 격차 해소 등 제안된 현안들이 실현될 수 있도록 의회 차원에서 최선을 다하겠다"고 약속했다.한편 다정동 교육 공동체는 이번 첫 간담회를 시작으로 오는 12월 추가적인 논의와 현안 추진 상황을 공유하는 2차 정기 간담회를 개최하는 등 지속적인 협력 체계를 이어갈 예정이다.