전남광주시의회 "민형배 시장, 협치 안 보여"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회가 민형배 시장을 향해 조직개편과 반도체 산업 육성 등 지역 중요 현안에 대한 정보 공유가 제대로 이뤄지지 않고 있다며 비판의 목소리를 냈다.전남광주특별시의회는 5일 논평을 내고 "민형배 시장이 속도를 말하지만, 협치가 보이지 않는다"고 비판했다.시의회는 "민 시장이 최근 기자간담회에서 통합특별시가 조직개편과 인사, 예산을 차질 없이 준비하고 있으며, 조직개편은 의회와 공유하며 논의하고 있다는 취지로 설명했다"며 "그러나 의회가 확인한 결과는 다르다"고 밝혔다.이어 "전남청사 담당 부서에 확인한 결과, 조직개편 초안을 의회에 공식 전달한 사실은 없었다"며 "의회 내부에서도 조직개편 초안을 전달받거나 공유받은 사실이 없다"고 반박했다.시의회는 "민 시장의 설명과 의회가 확인한 사실 사이에는 분명한 간극이 존재한다"며 "의회가 공식적인 설명조차 듣지 못한 상황에서 '의회와 충분히 논의하고 있다'는 설명은 쉽게 이해하기 어렵다"고 지적했다.또한 "조직개편은 통합특별시 행정의 뼈대를 세우는 가장 중요한 작업으로, 의회와의 충분한 설명과 협의가 전제돼야 한다"며 "협치는 결과를 통보하는 것이 아니라 방향을 함께 만들어가는 과정"이라고 강조했다.이 같은 불통 문제로 지방직 정무부시장의 인사청문 준비도 차질이 불가피하다고 주장했다.시의회는 "시가 공모한 부시장 직무는 산업·경제·첨단 분야와 시민주권·복지 분야"라며 "하지만 현행 조례의 인사청문 대상은 문화산업부시장과 경제농림부시장으로 규정돼 있다"고 설명했다.이어 "의회는 조례에 규정된 직위와 분장사무를 기준으로 후보자의 전문성과 정책 수행 역량, 도덕성, 직무 적합성을 검증해야 하는데 이 부분이 다른 것"이라며 "공모 직무와 조례상 직무는 어떻게 연결되는지, 어떤 기준으로 인사청문을 준비해야 하는지 집행부의 명확한 설명과 자료 제공이 우선돼야 한다"고 말했다.아울러 통합특별시의 최대 현안인 반도체 산업 육성, 광주 군공항 이전, 국립의대 설립 역시 의회와 충분한 정보 공유와 정책 협의가 이뤄지지 않고 있다고 비판했다.시의회는 "반도체 산업 육성을 위해 지원특별위원회까지 구성하며 정책적 지원을 준비하고 있는데도 주요 정책은 의회와의 실질적인 협의보다 사후 설명이 반복되고 있다"며 "협치가 실종된 자리에는 결국 불신만 남게 된다"고 경고했다.또 "이재명 대통령은 국정운영에서 무엇보다 속도와 실행력을 강조하고 있지만 속도는 집행부 혼자 내는 것이 아니다"며 "의회를 정책의 동반자가 아닌 사후 통보의 대상으로 인식한다면, 아무리 빠르게 달려도 그것은 협치가 아니라 독주"라고 우려했다.그러면서 "의회와의 협의는 집행부의 선의가 아니라 통합특별시 성공을 위한 필수 절차"라며 "그 출발은 정확한 정보 공유와 진정성 있는 소통이어야 한다"고 덧붙였다.