부다페스트에서 서양인 가족에게 대신 사과... 제발 이러지 맙시다

큰사진보기 ▲부다페스트 관광의 상징적 존재가 된 국회의사당의 모습. ⓒ 서부원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부다페스트 관광의 또 하나의 핫스폿, 어부의 요새에서 내려다 본 부다페스트 시내 전경. 이곳에 걸터앉아 사진을 찍는 게 관광객의 불문율이 됐다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲부다페스트 국회의사당 야경을 사진에 담기 위해 다뉴브강 건너편 강변은 저녁 시간만 되면 단체 관광객들로 북새통을 이뤘다. 유람선을 타려는 관광객과 사진을 찍으려는 관광객, 그들을 태운 차량들이 마구 엉켜있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲부다페스트 단체관광객을 위한 음주 버스(?). 여기에서 내린 서양 단체 관광객의 행동은 가관(?)이었다. ⓒ 서부원 관련사진보기

부다페스트는 우리나라 사람들에게 나름 각광받는 여행지다. 여행사마다 동유럽 일주 상품의 베이스캠프로 삼고 있고, 그다지 멀지 않은 오스트리아 빈과 체코 프라하 등과 묶어 여행하는 가족 단위의 관광객도 많다. 이젠 옛말이 됐지만, 얼마 전까지 물가가 상대적으로 저렴하다는 것도 여행지로서 큰 장점이었다.도심을 돌아다니다 보면 우리말도 흔히 듣게 된다. 한국 음식을 파는 식당도 여럿이고, 헝가리 출신의 천재 피아니스트 리스트 페렌츠의 박물관에선 우리말 음성 가이드도 제공한다. 이곳을 찾는 관광객 중 아시아권에선 중국이나 일본보다 한국인들이 더 많다는 이야기도 있다.요즘 파리나 로마, 마드리드보다 부다페스트에 한국인 관광객이 더 많다고 단언하는 이도 있다. 이미 식상해진 서유럽에 견줘 동유럽이 뜨는 여행지라며, 그중에서도 헝가리는 우리에게 유독 친근하다고 강조한다. 언어와 인종, 역사와 문화 등에서 우리와 가깝다는 이유를 댄다.그 말인즉슨 옳다. 헝가리는 유럽 내의 유일한 아시아 인종의 국가다. 다른 나라에선 그들 나라의 이름을 헝가리로 통칭하지만, 정작 자신들은 민족적 정체성을 앞세워 머저르 공화국이라고 부른다. 숱한 전쟁의 참화를 극복한 불굴의 의지만으로도 그들과는 묘한 동질감이 느껴진다.부다페스트에서 머문 보름 동안 터줏대감이라도 되는 양 분주하게 오가는 여러 나라 관광객의 모습을 지켜보았다. 숫기가 없어 다가가 말을 걸진 못했지만, 눈이 마주칠라치면 가벼운 눈인사 정도는 나누었다. 이젠 누가 현지인이고 관광객인지, 동양인 관광객 중엔 누가 중국인과 한국인인지 대강 구분해 낼 수 있다.우스갯소리일지언정, 지금 부다페스트에서 아무 데나 돌멩이를 던지면 외지인 관광객이 맞는다고 한다. 최근 개인과 가족 단위의 관광객이 부쩍 늘긴 했으나, 부다페스트는 여전히 패키지여행이 대세다. 관광지마다 대형 버스들이 밀물처럼 밀려들었다가 순식간에 썰물처럼 빠져나갔다. 단체 여행의 특성상 그들에겐 한곳에서 차분히 머물 수 있는 시간이 길지 않아서다.단체 관광객의 국적도 다양하다. 머리에 히잡을 쓴 아랍권 사람들도 여럿 만났다. 아시아권에서는 단연 중국과 우리나라가 맨 앞자리다. 어디에서도 일본인 단체 관광객을 마주친 적은 없다. 관광지마다 중국과 우리나라의 단체 관광객들이 차례대로 교대하듯 왔다가는 모습이었다.단체 관광객의 규모도 대개 비슷했다. 서양인들보다 중국과 우리나라의 인원수가 훨씬 더 많았다. 서양인 단체 관광객들은 대개 10명 내외로 단출했는데, 중국과 우리나라는 대부분 20명 이상이었다. 섣부르지만, 서양인들은 개인이나 가족 단위의 여행을 더 선호하는 듯했다.그런데 국적을 불문하고 단체 관광객들에겐 공통점이 몇 가지 있다. 우선, 찾아가는 관광지가 입이라도 맞춘 듯 한결같다는 점이다. 부다 왕궁과 어부의 요새, 그리고 국회의사당의 야경이 사실상 전부였다. 그 외 다른 곳에서 단체 관광객들을 마주친 적은 없다.나름 꼼꼼하게 둘러보려면 부다 왕궁 하나만 해도 반나절이 넘게 걸릴 만큼 넓다. 왕궁 내 미술관 관람은 지나치더라도 미로처럼 얽힌 길을 따라 걷는 것만 해도 적잖은 시간이 소요된다. 헝가리 왕국의 역대 왕들의 대관식이 열린 마차시 성당 내부 관람도 절대 빼놓을 수 없다.부다페스트를 하루도 아닌, 반나절 동안 '핫스폿' 위주로 훑고 다음 도시로 이동하는 동선이라고 했다. 동유럽 5개국을 고작 7박 9일 만에 섭렵한다는 여행사의 '만용'이 놀랍다. 어차피 관광 상품이란 소비자의 선호를 반영하는 것이라 수박 겉핥기 여행이 불가피할지도 모르겠다. 전세 버스로 국경을 넘는 이동 시간을 고려하면, 한 도시에서의 반나절도 사치일 수 있겠다.그렇게 '엄선된' 관광지는 인터넷을 통해 더욱 널리 알려지고, 시나브로 여행의 필수 코스로 자리매김하게 된다. '닭이 먼저인지 알이 먼저인지' 따지는 건 부질없는 짓이다. 되돌리기엔 이미 늦었다. 그렇듯 유명해진 관광지는 자연스럽게 한 도시의 랜드마크가 되고, 더 많은 관광객을 불러들이는 선순환이 일어난다.이젠 앞서 말한 세 관광지는 부다페스트라는 도시보다 더 큰 장소성을 지니게 됐다. 부다페스트의 고유한 도시 경관과 특성을 규정하는 상징적인 존재가 된 것이다. 파란만장한 역사를 품고 있는 부다페스트가 그저 부다 왕궁과 어부의 요새가 있는 도시 정도로 '격하'되는 셈이다."15분 뒤 차량 탑승입니다." 등 뒤에서 가이드의 우렁찬 목소리가 들려왔다. 국회의사당이 건네 보이는 다뉴브강 강변 벤치에 앉아 있는데, 우리나라 단체 관광객들이 떼를 지어 버스에서 내렸다. 그러곤 시야를 병풍처럼 가린 채 예외 없이 스마트폰과 셀카봉을 꺼내 들었다.순식간에 주변이 소란스러워졌다. 단체 관광객을 실은 버스가 인근 도로변에 꽉 찼고, 강변은 이내 그들 차지가 됐다. 이따금 영어가 들리기도 했지만, 대부분은 중국어와 우리말이었다. 생김새도 같고 귀에 익숙한 말이기에 더 크게 들렸을 수도 있지만, 그 숫자부터 압도적이었다.당시 나처럼 벤치에 앉아 밤이 깊어지기를 기다리는 개인 여행자들이 적지 않았다. 국회의사당의 야경을 감상하기 위한 기다림이다. 그들 앞에서 단체 관광객들은 '점령군' 행세를 했다. 더 잘 보이는 곳을 찾아서 벤치에 올라서는 행위도 서슴지 않았다. 그것도 신발을 신은 채로.'한시가 바쁜' 그들을 위해 벤치에서 쫓겨나는 신세가 됐다. 누구도 우리에게 사전 양해를 구하지 않았다. 벤치에 나란히 앉아 있던 서양인 가족 관광객에게 되레 내가 다가가 데면데면하게 사과를 건넸다. 나 역시 피해자였지만, 한국인으로서 왠지 그래야 할 것만 같았다.관광지의 소란과 무례함은 서양인 단체 관광객이라고 별반 다를 것도 없었다. 독일인으로 보이는 단체 관광객들의 행동은 행패에 가까웠다. 버스에서 내리더니 큰 소리로 노래를 부르는 추태를 보였다. 하나같이 불콰한 얼굴이었다. 놀랍게도, 그들이 타고 온 버스엔 'BEER BUS(맥주 버스)'라고 적혀 있었다. 지붕이 없는 버스 안에서 술판이 벌어진 게 분명해 보였다.일부 단체 관광객들의 무례함을 일반화하긴 뭣하지만, 이것 하나만은 짚고 넘어가야겠다. 모두가 지나치게 사진 찍기에 연연한다는 것. 언제부턴가 '좋은 추억'을 남긴다는 말이 '좋은 사진'을 남긴다는 것과 동의어처럼 쓰이고 있다. 추억은 자신의 기억 속에 남기는 게 아니라, 개인의 SNS에 남기는 '증명사진' 같은 게 돼버렸다.가이드는 '포토 스폿'까지 친절하게 알려주며 빨리 사진을 찍으라고 채근했다. 말이 떨어지기 무섭게 모두가 관광지를 배경으로 자기 모습을 담는, 이른바 '셀프 사진' 찍기에 여념이 없었다. 그들은 주어진 15분 내내 정작 국회의사당의 야경이 아닌, 자신의 스마트폰만 쳐다보고 있었다.