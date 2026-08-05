조경태 "장동혁-윤리위 결탁했나? 당무 감사하라"

큰사진보기 ▲조경태, 윤민우 윤리위원장 사퇴 촉구조경태 국민의힘 의원이 5일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 윤민우 국민의힘 윤리위원장 사퇴와 윤리위 재구성, 한동훈 의원에 대한 제명 징계 철회 등을 촉구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경태, 윤민우 윤리위원장 사퇴 촉구조경태 국민의힘 의원이 5일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 윤민우 국민의힘 윤리위원장 사퇴와 윤리위 재구성, 한동훈 의원에 대한 제명 징계 철회 등을 촉구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조경태, 윤민우 윤리위원장 사퇴 촉구조경태 국민의힘 의원이 5일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 윤민우 국민의힘 윤리위원장 사퇴와 윤리위 재구성, 한동훈 의원에 대한 제명 징계 철회 등을 촉구한 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조경태 국민의힘 국회의원이 윤민우 당 중앙윤리위원장의 사퇴와 현 윤리위의 해산을 요구했다.조 의원은 5일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "현 국민의힘 중앙윤리위원회는 이미 공정한 심판기구로서의 기능과 신뢰를 완전히 상실했다"라며 "위원장의 독단으로 운영되는 중앙윤리위원회를 즉각 해산하고, 당대표와 지도부로부터 철저하게 독립된 공정한 인사들로 윤리위원회를 다시 구성하라"고 요구했다.특히 윤 위원장이 징계 관련 내용을 사전에 공유했다는 의혹의 '외부인'이 다름 아닌 장동혁 당 대표일 가능성까지 공개적으로 거론했다. 당무감사위원회 차원의 조사를 촉구하며, 장 대표를 정조준한 것이다. 장 대표의 '징계정치'에 대한 반발이 점차 거세지는 모양새이다.조 의원이 이날 문제 삼은 것은 우종환 윤리위 부위원장과 황경성 윤리위원이 지난 3일 공동 입장문을 통해 제기한 의혹이다.앞서 우 부위원장과 황 위원은 윤 위원장이 올해 상반기부터 최근까지 주요 인사들의 징계를 논의하는 과정에서 징계 대상자 명단과 징계 내용, 결정문, 보도자료 등을 외부인과 사전에 공유하고 상의해 왔다는 "제보와 정황"이 있다고 주장했다. 두 사람은 이같은 의혹이 사실일 경우, 윤 위원장 본인이 비밀유지 의무를 위반한 것이라며 자진 사퇴를 요구했다.조 의원은 이날 회견에서 "심판을 맡은 사람이 징계 대상자와 징계 내용, 결정문을 외부인과 미리 공유하고 그 처리 방향까지 상의했다면 그것은 더 이상 공정한 심판이라고 할 수 없다"라며 "누구와 자료를 공유했습니까? 누구와 징계 내용을 상의했습니까? 누가 징계의 방향과 결론에 관여했습니까?"라고 따져 물었다.이어 "위원장과 부위원장이 서로를 불신하고, 윤리위원들이 위원장의 사퇴를 요구하는 조직이 과연 누구를 심판할 자격이 있습니까"라며 "윤리위원장이 아니라 정치적 징계를 기획하는 협잡위원장이라는 비판을 받아도 할 말이 없는 상황"이라고 목소리를 높였다.회견을 마친 뒤 기자들로부터 '(사전 공유한) 외부 인사가 장동혁 대표 측이라고 보는가'라는 질문이 나오자, 조 의원은 "장동혁 대표 본인이 될 수 있다"라고 한 발 더 나아갔다. "그래서 당무감사위원회가 빨리 가동해야 한다"라는 이야기였다.이어 "아주 심각한 문제 제기 아닌가? 문제 제기에 대해서 당이 응답해야 한다"라며 "국민의힘이 북한 조선노동당이 아니라면, 정말 민주정당이라면 잘못된 정황, 잘못된 폐해가 있는지 없는지 당무감사위가 그거 하라고 있는 것 아니겠느냐?"라고도 따져 물었다.그러면서 "당무감사위를 신속히 가동시켜서 과연 누구와 결탁하고 소통했는지 그 자를 찾아내야 한다"라고 재차 목소리를 높였다.조 의원은 윤리위 규정 제3조도 직접 들어 보였다. 해당 규정은 윤리위가 업무 수행에 있어 독립성과 공정성·객관성을 유지하도록 하고, 직무상 알게 된 비밀을 누설하지 않도록 규정하고 있다. 조 의원은 윤 위원장이 관련 규정을 위반했다며 "지금 윤리위는 즉각적인 해산이 맞다"고 주장했다.지난 7월 27일 조 의원을 비롯해 진종오·권영진 의원에 대한 징계 절차 개시를 의결한 윤리위는 이들에게 보낼 서면 질의서 등을 논의할 것으로 알려졌다. 하지만 조 의원은 오는 7일 전체회의를 앞두고 아직 윤리위로부터 별도의 소명 요구를 받지는 않았다고 밝혔다. 그는 "아직까지는 소명하라는 전갈을 받지 못했다"면서도 소명 요구가 올 경우 응하겠다는 뜻을 재확인했다.다만 윤리위에 가서 일방적으로 자신의 징계 사유에 대해서만 해명하지는 않겠다고도 부연했다. 그는 "당연히 가서 윤리위에 오늘 제가 기자회견에서 이야기했던 것들에 대해서 역으로 물어볼 것"이라며 "당규 제3조 1항과 2항에 대해서 잘 지켰는지, 누구와 그간 소통했는지"를 따져 묻겠다고 밝혔다.특히 우 부위원장이 공개적으로 제기한 의혹과 윤 위원장의 입장이 충돌하고 있다는 점을 들어 "둘 중 한 사람은 거짓말하고 있는 것 아니겠느냐"며 "부위원장이 지금 말씀하신 내용이 사실인지 아닌지를 따져 물어야 하지 않을까"라고 말했다.조 의원은 이날 윤리위 해산뿐 아니라 한동훈 의원에 대한 제명 징계 철회도 요구했다. 그는 회견문에서 우 부위원장의 주장이 사실이라면 "한동훈 의원의 징계가 위법하고 부당하다는 의미"라며 "한동훈 의원의 제명 징계는 즉각 철회돼야 한 다"고 주장했다.장 대표를 향해서도 공세 수위를 높였다. 조 의원은 "아직도 국민의힘의 내란 잔재 또는 12·3 비상계엄 내란, 그 흔적이 여기저기남아있는 부분에 대해서 참으로 답답하고 안타깝다"며 "부정선거를 주창하고 내란수괴를 옹호한 자가 제1야당 당대표로서 행세한다는 것 자체가 역사적 아이러니이고 국민의힘의 수치"라고 직격했다.그러면서 장 대표를 "제1의 해당행위자"라고 지칭하며 "장 대표를 중징계해서 출당·제명시킬 때까지 잘 싸울 수 있도록 제게 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.