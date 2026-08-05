박성현 광양시장 "항만 자율성·독립성 보장해야…통합 반대"

큰사진보기 ▲박성현 전남광주통합특별시 광양시장이 5일 광양시청 열린홍보방에서 기자회견을 갖고 4대 항만공사 통합 움직임에 대한 반대 입장을 나타내는 담화문을 발표하고 있다. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

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박성현 전남광주통합특별시 광양시장이 최근 정부 일각의 4대 항만공사 통합 움직임에 대해 강력하게 반발하고 나섰다.박 시장은 5일 광양시청 열린홍보방에서 기자회견을 갖고 지역 균형성장과 항만 경쟁력 강화를 위해 항만공사의 독립 체제 유지와 항만별 자율성 보장을 촉구하는 담화문을 발표했다.그는 담화문에서 "글로벌 해운·물류 시장의 변화 속에서 우리 항만이 살아남기 위해서는 각 항만의 특성에 맞춘 민첩한 현장 대응력과 자율성이 절실하다"며 반대 이유를 설명했다.또한 "여수광양항만공사는 전남광주통합특별시 동부권에 본사를 둔 '유일한 국가 공공기관'으로, 지역 산업 생태계와 경제를 지탱하는 든든한 버팀목 역할을 해오고 있다"며 "광양항 역시 포스코 광양제철소와 여수국가산업단지 등 대한민국 대표 기간산업의 원자재 수입과 제품 수출을 잇는 핵심 관문"이라고 강조했다.이에 "광양항과 여수광양항만공사가 지역에 미치는 이러한 무게감을 고려하면, 항만공사 통합은 단순한 행정조직 개편이 아니라 동부권 산업 기반과 지역 균형성장의 미래가 걸린 중대한 사안이라는 것이 시의 입장"이라고 말했다.또한 급변하는 해운 환경 속에서 항만공사 통합의 주요 문제점으로 ▲특정 우량 항만으로의 '투자 쏠림'으로 인한 지역 항만 고사 ▲중앙집권적 통합조직으로 인한 시장 대응력 저하 ▲현장 맞춤형 안전관리 공백 및 중대재해 위험 가중 등을 지적하기도 했다.박성현 시장은 "항만공사 제도의 본래 목적은 기업적 경영기법과 지역 맞춤형 '책임경영'을 통한 글로벌 경쟁력 확보에 있다"며 "현 정부의 '5극 3특' 지역균형성장 기조에 부합하는 길 역시 통합이 아닌 '지역 항만의 자율성과 전문성 강화'"라고 했다.이에 따라 "지역 산업계와 시민사회단체, 상공인 연대, 그리고 15만 광양시민과 힘을 모아 여수광양항만공사의 자율성과 독립성을 지키기 위해 강력히 대응해 나갈 것"이라며 언론인과 시민들의 지속적인 관심과 성원을 당부했다.박 시장은 이날 기자회견을 통해 항만통합 반대를 지역사회에 공론화하는 한편, 앞으로 여수시, 순천시, 광양시가 참여하는 상생협의회의 1호 안건으로 제시한다는 방침도 전했다. 또한 민형배 전남광주특별시장에도 이 같은 뜻을 전해 지역사회 전체의 공동 대응을 끌어낸다는 계획이다.