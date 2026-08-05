"혈액사업과 적십자병원 공공성 지키기 위한 투쟁에 함께해 주십시오"

큰사진보기 ▲8/4 서울역에서 진행된 서명운동에 시민들이 함께하고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보건의료노조 대한적십자사본부지부 소속 현장 간부가 시민에게 내용을 설명하고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲보건의료노조 대한적십자사본부지부 간부들이 대한적십자사 본사(서울 사무소) 로비에서 농성투쟁을 벌이고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

보건의료노조(아래 노조)와 대한적십자사본부지부(지부장 강현근)는 8월 4일(화) 오전 11시부터 오후 1시까지 서울역에서 시민들을 직접 만나 인요한 대한적십자사 회장 인준 반대 이유를 설명하고 서명운동으로 함께해 달라고 호소했다.이날 휴가를 떠나는 많은 시민들이 온라인, 오프라인 서명에 동참했으며 당일 1백여 명의 시민이 현장 서명에 참여했다. 시민들은 "적임자 아니다", "아직 사퇴하지 않았냐"며 지지의 목소리를 전하기도 했다.노조는 "혈액은 상품이 아니다"며 인요한 전 의원은 과거 민간의료보험을 확대하고 영리병원 도입 필요성을 주장해 의료민영화 논란을 불러온 인물로 혈액사업과 재난구호를 책임지는 대한적십자사의 핵심 가치인 공공성과 인도주의 정신을 지킬 수 없다고 설명했다."대한적십자를 정치의 자리가 아닌 인도주의의 자리로 되돌려 달라"는 내용으로 7월 20일부터 진행하고 있는 대국민 서명 운동에 현재(8월 4일 기준) 4천 1백여 명이 동참했다.보건의료노조 조합원을 비롯하여 시민들과 함께하는 서명 운동(온라인·오프라인)은 서울을 비롯하여 전국 주요 거점과 보건의료노조 병원 현장 곳곳에서 진행될 예정이다.노조는 6월 22일 인요한 전 의원 대한적십자사 회장 선출 직후인 23일부터 청와대와 국회 앞에서 선출 철회, 인준 반대를 요구하며 한 달이 훌쩍 넘도록 폭염 속 1인 시위를 벌이고 있으며, 7월 23일부터 대한적십자사 본사(서울사무소) 로비에서 농성투쟁을 이어가고 있다.한편, 지난 7월 27일 국회 공직자윤리위원회에서 인요한 전 의원에 대한 대한적십자사 회장 취업 심사가 보류되자 노동, 시민사회단체를 비롯하여 6개 정당이 한 목소리로 인요한 회장 인준 반대 목소리를 냈다.의료민영화저지와 무상의료실현을 위한 운동본부와 민주노총 공공운수노조 의료연대본부, 한국노총 전국의료산업노동조합연맹은 성명을 내고"다음 윤리위까지 기다리지 말고 적십자사 중앙위 스스로 회장 선출을 철회하라. 이재명 대통령도 이제 여기에 대한 명확한 입장을 밝혀야 한다", "인요한 전 의원은 국민적 반대와 현장의 목소리를 겸허히 받아들여 즉각 자진 사퇴해야 할 것", "적십자정신을 위배하는 인선, 지금 당장 철회하라"며 한 목소리로 촉구했다.기본소득당, 노동당, 녹색당, 정의당, 조국혁신당, 진보당 등은 연이어 성명을 발표하고 인요한 인준 반대 입장을 밝혔다.