"세종의 미래를 보려거든 집현을 보라"... 세종시 15번째 행정동 '집현동' 출범

큰사진보기 ▲5일 오전 집현동 복합커뮤니티센터 광장에서 열린 ‘집현동 행정복지센터 개청식’에서 테이프 커팅식을 펼치고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 지역 인사와 주민 등 100여 명이 참석해 집현동의 새로운 출발을 축하했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기념사를 하고 있는 조상호 세종시장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 축사를 하고 있는 안신일 세종시의회 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 축사를 하고 있는 김종민 국회의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲개청 공식 행사가 끝난 후 시설 라운딩 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲주요 내빈들이 센터 내에 있는 집현119안전센터를 둘러보며 관계자로부터 시설 운영에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲시설 라운딩 후 다과회에서 개청을 기념하는 케이크 커팅식을 진행하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲집현동 행정복지센터 전경 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의 15번째 행정동이자 25번째 읍면동인 집현동이 행정복지센터 개청식을 열고 본격적인 독립 행정 서비스의 시작을 알렸다.세종시는 5일 오전 집현동 복합커뮤니티센터 광장에서 '집현동 행정복지센터 개청식'을 개최했다. 이 자리에는 조상호 세종시장, 안신일 세종시의회 의장, 김종민 국회의원(세종갑), 집현동 지역구 의원인 김동호 시의원을 비롯하여 강혜정, 김명숙, 김재형, 김창연, 김현미, 박범종, 박병남, 손인수, 이재준, 정연희 시의원, 그리고 문상준 초대 집현동장과 지역 주민 등 100여 명이 참석해 집현동의 새로운 출발을 축하했다.행사는 식전 축하공연을 시작으로 국민의례, 내빈 소개, 개청 경과보고, 기념사 및 축사, 테이프 커팅식, 기념촬영, 시설 관람, 다과회 순으로 진행됐다.박대순 세종시 자치행정과장의 경과보고에 따르면, 그동안 집현동은 합강·다솜·용호동과 함께 반곡동에서 관할해왔으나, 올해 상반기 관련 조례 개정을 거쳐 신설됐다. 집현동 행정복지센터는 집현동 복합커뮤니티센터(가동) 1층에 조성됐으며 지난 7월 20일부터 공식 업무에 들어갔다. 현재 행정복지센터는 7월 말 기준 5629세대, 1만 3226명의 주민을 관할하고 있으며, 동장을 포함해 총 15명의 공무원이 배치돼 행정 서비스를 제공하고 있다.총사업비 470억 원이 투입된 집현동 복합커뮤니티센터는 지하 1층~지상 5층(연면적 1만 3564㎡) 규모로 건립됐다. 현재 행정복지센터와 노인문화센터, 공동육아나눔터가 운영 중이며, 향후 어린이집과 다함께돌봄센터 등 주민 편의시설이 순차적으로 들어설 예정이다.이날 조상호 세종시장은 기념사를 통해 집현동이 가진 도시 성장 잠재력을 강조했다.조 시장은 "집현동은 세종시 유일의 도시첨단산업단지인 세종테크밸리와 대학 공동캠퍼스가 들어서는 핵심 지역"이라며 "과거 '대한민국의 미래를 보려거든 관악을 보라'는 말이 있었듯, 앞으로는 '세종의 미래를 보려거든 집현을 보라'는 말이 나오게 될 것"이라고 기대감을 드러냈다. 이어 "스물다섯 번째 막둥이동이지만 세종시 전체에 활력을 불어넣는 자족도시의 거점이 될 것"이라며 "국가 세금으로 마련된 복합커뮤니티센터가 주민 여러분의 소중한 공동체의 터전이 될 수 있도록 아끼고 발전시켜 달라"고 당부했다.안신일 세종시의회 의장은 축사를 통해 "제5대 시정과 제5대 의회가 함께 출범한 후 맞이하는 첫 개청식이 바로 이곳 집현동이라 매우 뜻깊고 기쁘다"며 "독립 행정동으로 첫발을 떼기까지 헌신해 준 주민들과 당초 관할 동이었던 반곡동 관계자, 그리고 지역구 김동호 의원을 비롯한 동료 의원들의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다. 이어 "새로 출발한 집현동이 쭉쭉 성장해 나갈 수 있도록 시의회 차원에서도 지원을 아끼지 않겠다"고 축하의 인사를 전했다.김종민 국회의원(세종시 갑)은 축사를 통해 "집현전이 젊은 인재들이 미래를 향해 자유롭게 연구하던 공간이었듯, 국책연구단지와 대학 공동캠퍼스가 입주하는 집현동은 세종시에서 가장 지혜로운 인재와 학문이 모이는 중심지가 될 것"이라고 강조했다. 이어 "AI 시대에 가장 어울리는 지혜로운 동네인 집현동의 주민들이 훌륭한 복합커뮤니티센터를 활용해 더 따뜻하고 정감 있는 지역 공동체를 만들어 가길 바라며 개청을 진심으로 축하한다"고 전했다.한편 세종시는 집현동 행정복지센터 개청을 계기로 산학연 클러스터와 교육·행정이 어우러진 주거 환경을 조성하고, 주민 소통과 지역 공동체 활성화를 위한 행정 지원을 이어갈 방침이다.