하얼빈, 겨울왕국의 꿈과 미래

4년간 18개의 중국 도시를 기행하고 그 결과를 사회적으로 공유하여 현대 중국과 사람들에 대한 이해를 높이고, 서로를 향한 근거 없는 편견과 혐오 정서를 줄여 나아가고자 합니다.

큰사진보기 ▲상공에서 바라본 북만주의 겨울 풍경 ⓒ 노병덕 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성 소피아 성당 앞의 시민들 ⓒ 노병덕 관련사진보기

큰사진보기 ▲바로크 거리를 걸으며 ⓒ 노병덕 관련사진보기

하얼빈행 항공편 창밖으로 바라본 북만주의 겨울은 얼어붙은 강과 평원이 펼쳐진 잿빛 풍경이었다. 여러 갈래의 강줄기가 용처럼 꿈틀거리며 합쳐지고 평야는 지평선 끝까지 펼쳐져 있었다. 그 사이에 격자 형태의 조그만 마을들이 듬성듬성 점을 찍듯 박혀 있었는데, 이 광대하고 무미건조한 풍경을 보며 여기서 살아간다는 것이 어떤 느낌일지 쉽게 가늠되지 않았다.근대 이전의 북만주 일대는 농업 생산이 어려운 황무지 같은 초원이었으나, 러시아, 일본, 중국이 각축을 벌인 끝에 새로운 공간으로 탈바꿈하기 시작했다. 철도와 농업 기술이 도입되면서 황무지에 도시가 세워지고 대규모 농업 생산이 가능해진 것이다. 그 중심에 선 하얼빈은 철도 교차지로서 황해와 태평양을 끼고 있는 대련, 블라디보스크와 연결되었고 북방으로는 몽골과 모스크바까지 뻗어 나갔다. 중국 변방의 조그만 강마을이 인구 천만이 넘는 대도시로 성장하는 기적적인 변화의 서막이었다.20여 년 전 연변과 용정촌, 백두산으로 이어졌던 여정이 조선의 이주민이 일제 강점기에 펼쳤던 독립운동의 현장을 살펴보는 과정이었다면 이번 기행은 북만주의 풍경의 변화와 다양한 역사적 배경을 지닌 이주민들의 꿈과 미래를 알아보는 시간이 될 것 같았다. 사람들이 정착하며 살기에는 쉽지 않는 이곳에 여러 민족의 이주와 흥망이 교차되면서 여러 풍경들이 만들어지고 융합되었다. 새로운 미래로 향하는 과정속에서 하얼빈은 또 어떤 모습으로 변해갈 것인가?공항을 나서자마자 한국의 겨울과는 차원이 다른, 뼛속까지 파고드는 매서운 추위가 습격했다. '중국 대도시 기행'이라는 명분 하에 모였지만 아직 서로에게 익숙하지 않은 우리 일행은 데면데면하게 인사를 나누고 재빨리 여행사 버스에 올랐다. 창밖의 황량한 들판에 눈이 지쳐갈 무렵, 저 멀리 하나둘씩 수직으로 솟아오른 하얼빈의 고층 건물들이 보이기 시작했다. 도시 안으로 진입할수록 거리의 표정은 러시아풍 건물이 가득 채우고 있었다. 간체자 간판만 떼어버린다면 이곳을 중국의 도시라고 보기 어려울 만큼 이색적이었다. 랜드마크인 둥근 돔 지붕과 가로변의 화려한 건축 파사드는 전형적인 러시아풍 건축 양식이었다. 중국 변방의 대도시가 러시아 서쪽의 대도시와 오버랩되는 순간이었다.우리 일행이 먼저 찾은 곳은 도심 다오리(道里) 지구에 있는 중앙대가(中央大街) 거리였는데 성 소피아 성당 인근에서 시작해 송화강변 광장까지 뻗어있었다. 중앙대가는 안중근 의사 기념관이 있는 하얼빈역과 더불어 하얼빈 도심의 핵심공간이다. 1898년에 조성된 1.4킬로미터의 가로는 빵돌이란 화강석 마차석(面包石)으로 만들어 100여 년의 세월을 버텨왔다. 당시 빵돌 하나가 일반 가정의 한 달치 식비라고 하니 러시아가 얼마나 심혈을 기울였는지 가늠해 볼 수 있었다. 중앙대가 일대는 바로크 건축 입면의 아치형 중앙현관, 요철이 강조된 파사드가 잃어버린 제국의 풍경을 불러일으킨다. 또한 야경을 빛내주는 주철 가로등과 수많은 홍등이 거리를 송화강변까지 펼쳐져 있었다. 우리 몇몇은 끝까지 걸어가 보기로 했는데 인민광장이 우릴 반겨주었다. 그리고 거기서 스탈린 공원과 강변의 산책로가 이어진다. 탁트인 강변의 야경을 보며 호젓하게 산책을 즐기는 시간이 무척 낭만적이었다.하얼빈에서 가장 많은 사랑을 받는 건축물 중 하나인 성 소피아 성당 앞 광장에는 매서운 겨울밤임에도 귀족 의상을 입고 코스프레 사진을 찍는 젊은이들로 가득했다. 셀카를 찍는 커플, 아이를 안은 가족, 벤치에 앉아 야경을 감상하는 노인들이 자연스럽게 뒤섞여 있었다. 대도시의 매력은 이렇듯 적절한 익명성이 보장되면서도 타인과 어우러질 수 있는 '제3의 장소'가 풍부하다는 데 있다. 주말마다 사람들이 모여 춤을 추고 운동을 즐기는 하얼빈의 광장과 거리들, 그리고 그 공간을 채우는 시민들의 역동적인 활동이야말로 이 도시가 가진 가장 가치 있는 무형의 유산일지도 모른다.또한 다오와이(道外) 지구의 '중화 바로크 역사 거리'는 100년이 넘는 세월 동안 중국 전통 건축인 사합원(四合院)과 서양의 바로크 양식을 완벽하게 융합해 낸 곳이었다. 20세기 초, 다양한 국적의 사람들이 어울려 살던 이곳에서 중국인들은 자신들만의 독창적인 거주 환경을 창조했다. 건물의 전면부는 화려한 바로크식 외관을 취하고 있지만, 안으로 들어서면 미음(ㅁ)자 형태의 중정을 둘러싼 전형적인 사합원 공간이 펼쳐진다. 현재 이 리모델링된 역사적 공간들에는 세련된 카페, 공방, 서점 등이 들어서 활기를 더하고 있었다. 이 독특한 중화 바로크 거리는 과거 여러 민족이 교차하며 겪었던 갈등과 혐오를 넘어, 서로 다른 문화적 풍경을 적극적으로 수용하고 융합해 낸 하얼빈의 포용력과 생명력을 대변하는 듯했다.과거 러시아에 의해 설계된 하얼빈의 역사적 도심은 사실 그리 크지 않다. 도심을 조금만 벗어나면 거대한 슈퍼블록으로 이루어진 신도시와 대규모 첨단 산업단지가 끝없이 펼쳐진다. 송화강 너머 북쪽과 남쪽에 자리 잡은 IT 및 바이오 첨단 산업단지는 구도심과는 확연히 다른 미래 도시의 풍경을 보여준다. 현재 하얼빈의 강력한 경제력은 이러한 과학기술에서 비롯되며, 이는 만주와 중국 전역에서 새로운 기회를 찾는 인재들을 끌어모으는 원동력이 되고 있다.이러한 도시 경쟁력의 바탕에는 하얼빈공업대학(HIT)이 있다. 우리 일행은 중국의 우주산업을 선도하고 있다는 우주센터 박물관으로 향했는데 여기엔 다양한 로켓과 우주정거장, 달탐사 프로젝트가 전시되어 있었다. 최근엔 로켓 재사용 및 회수기술도 발전시키고 있다고 하니, 우주 개발 분야에서 이미 세계적인 수준에 도달했음을 실감한다. 1950년대부터 이루어진 중국의 '우주굴기'가 미국과 경쟁하고 있는 상황까지 전개된 것이다. 그리고 나서 학교 건물들을 둘러보았는데 규모도 작아 의아하게 여겼는데 숙소로 돌아오는 길에 보니 메인 캠퍼스는 시내쪽에 훨씬 크게 자리잡고 있었다. 마치 거대한 캠퍼스타운처럼 교육과 첨단산업 그리고 지역의 커뮤니티가 함께 어울려 도시에 활력을 주는 것 같았다.이번 하얼빈 여행은 북만주와 겨울 여행에 대한 호기심에서 비롯되었지만 청량한 봄날이나 여름에 오면 어떻지 더 궁금해졌다. 짧은 2박 3일의 일정 탓에 미처 발길이 닿지 못한 역사적 명소들을 다음에는 여유롭게 거닐어보고 싶다. 혹독한 겨울 왕국의 추위속에서도 과거의 꿈을 간직한 채, 우주를 향한 새로운 미래를 만들어내고 있는 하얼빈의 풍경이 앞으로도 계속 마음에 머물 것이다.글/사진 노병덕(도시연구자/양지 도시계획연구소)