"뽕나무 화살이 갈대로"... '빈총 경계 논란' 지적한 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"화살 중에 뽕나무 화살이 최고라고 한다. 제일 성능이 좋고 다음이 대나무 화살이란다. 나라를 만들고 처음엔 무기고에 뽕나무 화살을 새로 만들어서 보관해놓는다. 그런데 전쟁이 안 난다. 돈이 많이 드니깐 어느 날 대나무로 (화살을) 살짝 바꾼다. 평화가 계속되니 이제는 갈대로 바꾼다. 그러다 전쟁이 났는데 무기고에 가니깐 그마저도 없다는 거다."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 5일 외교부·국방부·통일부·국가보훈부 대상 업무보고에서 "비리, 부정부패 얘기는 요즘 많이 줄었는데, 이제 군기 문제가 발생하는 것 같다"며 든 고사다.이 대통령은 최근 서부 최전방 부대에서 불거진 이른 바 '빈총 경계 작전' 논란을 거론하면서 엄정한 군기 확립을 주문했다. "군기는 하나씩 후퇴하면 화살 창고에 화살이 하나도 없는 상황이 올 수 있다"고 강조했다.서부전선을 관할하는 육군 1군단이 올해 상반기부터 GOP와 GP 경계작전 중 공용화기에 실탄을 삽탄하지 않도록 경계작전 지침을 변경해 논란을 빚은 것을 언급한 것. 참고로 국방부는 이번 빈총 경계 작전 논란과 미군 무인기 오인 소동 등에 대한 책임을 물어 한기성 육군 1군단장을 직무배제 조치한 상황이다.이 대통령은 "최근 삽탄 안 하고 경계근무하다 논란이 되고 있던데 그게 딱 뽕나무(화살)에서 대나무(화살)로, 대나무(화살)에서 갈대(화살)로. 그 경향의 일부"라고 지적했다.이어 "'설마 무슨 일이 있겠어. 혹시 삽탄하고 있다가 실수로 무슨 사고 나는 것보다 차라리 빼놓자, 금방 꽂아서 대응하면 되지' 이런 생각이 (이번 논란에) 있을 가능성이 많다"면서 "일상적인 삶에서는 그 생각이 틀리지 않겠지만 국방은 아니다"고 꼬집었다.이 대통령은 "그런 식으로 생각하면 연간 국방비 66조 가깝게 지출하는데 그 엄청난 금액을 '설마 전쟁 나겠어, 아깝게 지출 왜 해'라고 할 수도 있는데, 그건 말이 안 되지 않느냐"며 "군기 문제는 하나씩 후퇴하면 나중엔 화살창고에 화살이 한 개도 없는 상황이 올 수 있다"고 경고했다.또 "전체적으로는 매우 훌륭하게 잘 유지되고 있다. 그러나 그 작은 틈새도 없으면 좋겠다는 게 국민들의 여론이 아닐까 싶다"고 덧붙였다. 안규백 국방장관은 이에 "만전을 기하겠다"고 답했다.한편 이 대통령은 통일부에 "요새 힘들죠. 메아리 없는 함성을 지르는 느낌일 것"이라며 "힘들긴 하지만, 우리가 평화와 공존 정책을 계속해 나가야 되겠다"고 주문했다.이 대통령은 "(북한과는) 전쟁도 치렀고 혈육의 관계이기도 하다. 관계가 좋았다 나빴다 하는데 지금은 매우 나쁜 상태"라며 "업보다. 너무 적대하고 무시하고 대결적으로 많은 오랜 시간을 살아왔기 때문에 쉽게 좋아지기 어렵다"고 짚었다.이어 "그렇다고 해서 '나는 내 갈 길을 가고 너는 네 갈 길을 간다' 식으로 하고, 내부 단속을 위해 일부러 대결적인 입장을 취하면 결국 국민들한테는 나쁘고 국가 공동체에는 해악이다"며 평화공존 정책을 계속해야 한다고 강조했다.다만 "(평화공존정책) 이게 정치적·정략적으로 악용되는 측면이 있으니 많이 조심해야 한다. 본의 아니게 용어 하나가 정쟁의 대상이 되곤 한다"고 했다. 정동영 통일부 장관의 '북향민' 용어 사용 논란 등을 거론한 것으로 보인다.