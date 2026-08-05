이 대통령 "자기 가치 위한 요란한 주장과 압박? 필연적으로 반발"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "요란하게 주장하고 상대에게 삿대질하면서 압박하면 자신의 가치, 이념, 지향을 잠깐 실현할 지 몰라도 필연적으로 반발을 부른다"고 했다. 또 "사회공동체 전체의 운명을 책임지고 있는 권한을 가진 상태에서는 사실 주장보다 실천이 중요하다"고 지적했다.이 대통령은 5일 주재한 외교부·국방부·통일부·국가보훈부 대상 업무보고에서 "통상적으로 외교안보정책들은 정쟁의 대상으로 삼지 않는 게 대부분 선진국들의 상황인데 우리는 안타깝게도 가장 중요한 외교안보 문제들이 정쟁의 대상이 된다"면서 이러한 입장을 밝혔다.외교와 안보를 책임져야 할 정부·여당의 자세를 강조한 것이지만 검찰의 직접 수사 및 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 내부 진통 끝에 전날(4일) 국무회의에서 심의·의결된 상황, 검찰개혁·합당·통합인사 등 여러 사안에 대한 당청 갈등 논란이 그대로 옮겨 붙어 격화되고 있는 더불어민주당 8.17 전당대회 상황 등도 연상되는 대목이다.이 대통령은 "이념과 가치는 각자 가지고 있다. 사람들마다 다 달라서 집단적으로 대립하기도 한다"며 "타인의 이념과 가치, 이상들을 억제시키고 나의 이상과 가치, 이념을 관철해내겠다고 마음먹으면 필연적으로 대립, 대결하고 반드시 충돌을 야기하게 된다"고 지적했다.특히 "각자 가진 이념과 가치들을 당연히 잃지 말아야 되겠다"면서도 "요란하게 주장하고 상대에게 삿대질하면서 압박할 때 내 이념과 가치 지향이 실현될 수 있겠나? 잠깐은 될지 모르지만 필연적으로 반발을 부른다"고 했다.그러면서 "자신이 가진 이념, 가치를 실현하는 방법은, 최대한 상대를 설득하는 것이다. 저항을 최소화하고 양보하기도 하면서 상대가 수용하게 하는"이라며 "물론 적대적인 상대를 설득하고 수용하게 하는 건 쉽지 않지만 세상에는 그 중간쯤도 있다"고 말했다.이 대통령은 무엇보다 야당일 때와 달라야 한다고 했다. 이 대통령은 이날 "(야당일 땐) 책임이 크지 않기 때문에 결국 주장할 수밖에 없고 또 주장하는 게 유효하다"며 "사회공동체 전체의 운명을 책임지고 있는, 권한을 가진 상태에서는 주장보다 실천이 더 중요하다. 실현해야 한다"고 짚었다.이어 "책임보다 권한을 가진, 책임만큼의 권한을 가진 입장일수록 더 낮게, 목소리를 내기보다는 행동으로 하는 것으로, 주장하는 것보다는 결과로 책임지는 게 중요하겠다는 생각을 한다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 지난 6월 지방선거 후 당청 갈등 논란이 불거졌을 때 "집권여당은 신념을 버리지는 않되 신념의 언어보다는 '책임의 언어'에 더 집중해야 한다", "여당의 역할은 큰 그릇에 가깝다" 등 같은 취지의 생각을 밝힌 바 있다.