메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.08.05 10:51최종 업데이트 26.08.05 10:51

대전시, 중수청 대전청 최종 청사 건립 결정 "적극 환영"

옛 대전세무서 부지 확정... "2027년 정부예산 반영해 신속한 대전 이전 추진"

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
중대범죄수사청 대전청의 최종 청사가 대전 중구 옛 대전세무서 부지에 건립될 예정이다. 이와 관련, 대전시는 환영의 뜻을 밝혔다. 사진은 지난 달 29일 허태정 대전시장(사진 왼쪽)과 박용갑(가운데) 국회의원이 윤호중(오른쪽) 행정안전부 장관을 만나 옛 대전세무서 부지를 포함한 대전중수청 후보지 3곳을 제안한 장면(자료사진).
중대범죄수사청 대전청의 최종 청사가 대전 중구 옛 대전세무서 부지에 건립될 예정이다. 이와 관련, 대전시는 환영의 뜻을 밝혔다. 사진은 지난 달 29일 허태정 대전시장(사진 왼쪽)과 박용갑(가운데) 국회의원이 윤호중(오른쪽) 행정안전부 장관을 만나 옛 대전세무서 부지를 포함한 대전중수청 후보지 3곳을 제안한 장면(자료사진). ⓒ 박용갑

대전이 아닌 세종시에서 임시 개청할 예정인 중대범죄수사청 대전청의 최종 청사가 대전 중구 옛 대전세무서 부지에 건립된다.

대전시는 4일 중대범죄수사청 개청준비단이 옛 대전세무서 부지를 대전청 최종 청사 건립지로 결정한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

대전중수청은 오는 10월 2일 출범에 맞춰 우선 세종시의 민간 건물을 임차해 업무를 시작한 뒤, 옛 대전세무서 부지에 새 청사가 완공되면 대전으로 이전할 예정이다.

AD
당초 개청준비단은 대전지역 유휴청사와 민간 건물을 검토했지만 면적과 보안성, 독립청사 운영 등 필요한 조건을 충족하는 입지가 없다며 세종시를 임시청사 지역으로 선정했다.

서울·수원·부산·대구·광주 등 다른 지방청이 모두 명칭과 같은 지역에 설치되는 것과 달리 대전청만 세종에서 문을 열게 되면서 지역에서는 '대전 패싱'이라는 비판이 제기돼 왔다.

대전시는 대전청의 최종 청사가 대전고법과 대전지법, 대전고검과 대전지검 등 법조기관이 밀집한 대전에 들어서야 한다며 정부에 지속적으로 건의해 왔다.

허태정 대전시장은 지난달 29일 박용갑 더불어민주당 의원과 함께 윤호중 행정안전부 장관을 만나 옛 대전세무서 부지를 포함한 후보지 3곳을 제안했다.

시는 옛 대전세무서 부지가 대전지역 주요 법조기관과 가까워 수사와 재판 업무의 연계성이 높고, 국유지를 활용할 수 있어 청사 건립 절차와 행정 효율성 측면에서도 적합한 입지라고 설명했다.

다만 청사 신축을 위해서는 국유재산 사용승인과 정부예산 확보, 설계와 공사 등의 후속 절차가 필요한 만큼 구체적인 착공 및 이전 시점은 아직 확정되지 않았다.

허태정 대전시장은 "대전시와 지역 정치권이 지속적으로 건의해 온 옛 대전세무서 부지가 대전중수청 최종 청사 부지로 결정된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "대전청의 신속한 이전을 위해 2027년도 정부예산에 관련 예산이 반영되도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

관련기사

#대전중수청#대전시#중대범죄수사청대전청#옛대전세무서부지#허태정

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장재완 (jjang153) 내방
  • 페이스북
  • 트위터

    • 향나무는 자기를 찍는 도끼에게 향을 묻혀 준다.

    이 기자의 최신기사'송전탑 반대 전국 대행진' 대전서 이틀간 진행


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기