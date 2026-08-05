대전시, 중수청 대전청 최종 청사 건립 결정 "적극 환영"

큰사진보기 ▲중대범죄수사청 대전청의 최종 청사가 대전 중구 옛 대전세무서 부지에 건립될 예정이다. 이와 관련, 대전시는 환영의 뜻을 밝혔다. 사진은 지난 달 29일 허태정 대전시장(사진 왼쪽)과 박용갑(가운데) 국회의원이 윤호중(오른쪽) 행정안전부 장관을 만나 옛 대전세무서 부지를 포함한 대전중수청 후보지 3곳을 제안한 장면(자료사진). ⓒ 박용갑 관련사진보기

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대전이 아닌 세종시에서 임시 개청할 예정인 중대범죄수사청 대전청의 최종 청사가 대전 중구 옛 대전세무서 부지에 건립된다.대전시는 4일 중대범죄수사청 개청준비단이 옛 대전세무서 부지를 대전청 최종 청사 건립지로 결정한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.대전중수청은 오는 10월 2일 출범에 맞춰 우선 세종시의 민간 건물을 임차해 업무를 시작한 뒤, 옛 대전세무서 부지에 새 청사가 완공되면 대전으로 이전할 예정이다.당초 개청준비단은 대전지역 유휴청사와 민간 건물을 검토했지만 면적과 보안성, 독립청사 운영 등 필요한 조건을 충족하는 입지가 없다며 세종시를 임시청사 지역으로 선정했다.서울·수원·부산·대구·광주 등 다른 지방청이 모두 명칭과 같은 지역에 설치되는 것과 달리 대전청만 세종에서 문을 열게 되면서 지역에서는 '대전 패싱'이라는 비판이 제기돼 왔다.대전시는 대전청의 최종 청사가 대전고법과 대전지법, 대전고검과 대전지검 등 법조기관이 밀집한 대전에 들어서야 한다며 정부에 지속적으로 건의해 왔다.허태정 대전시장은 지난달 29일 박용갑 더불어민주당 의원과 함께 윤호중 행정안전부 장관을 만나 옛 대전세무서 부지를 포함한 후보지 3곳을 제안했다.시는 옛 대전세무서 부지가 대전지역 주요 법조기관과 가까워 수사와 재판 업무의 연계성이 높고, 국유지를 활용할 수 있어 청사 건립 절차와 행정 효율성 측면에서도 적합한 입지라고 설명했다.다만 청사 신축을 위해서는 국유재산 사용승인과 정부예산 확보, 설계와 공사 등의 후속 절차가 필요한 만큼 구체적인 착공 및 이전 시점은 아직 확정되지 않았다.허태정 대전시장은 "대전시와 지역 정치권이 지속적으로 건의해 온 옛 대전세무서 부지가 대전중수청 최종 청사 부지로 결정된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "대전청의 신속한 이전을 위해 2027년도 정부예산에 관련 예산이 반영되도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.