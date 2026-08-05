환경단체, 박수현 지사 태안화력 2호기 폐지 연장 건의 강력 규탄

큰사진보기 ▲박수현(사진 오른쪽) 지사가 지난 7월 말 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 태안화력 2호기 폐지 일정의 한시 연장을 요청하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 정부에 태안화력발전소 2호기의 폐지 일정 연장을 건의한 것과 관련, 지역 환경단체들이 '탈탄소 정책 역행'이라며 강하게 비판하고 나섰다.기후위기충남행동과 충남환경운동연합은 5일 공동 논평을 내고, 박 지사가 지난 7월 말 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 태안화력 2호기 폐지 일정의 한시 연장을 요청한 데 대해 강력한 유감을 표명했다.태안화력 2호기는 제9차 전력수급기본계획에 따라 올해 말 폐지가 예정된 노후 석탄발전기다.정부는 지난해 말 1호기를 폐쇄한 데 이어, 2호기를 포함해 2037년까지 태안화력 8기를 단계적으로 폐지해 온실가스를 감축하겠다는 계획을 세웠다.환경단체들은 논평에서 "충남은 전국 화력발전소 60기 중 28기가 밀집해 40년 가까이 대기오염과 환경 피해를 감내해 온 지역"이라며 "지자체장이 나서서 폐지 일정을 늦춰달라고 요청하는 것은 충남이 감당해 온 부담을 줄이기는커녕 오히려 연장하는 일"이라고 지적했다.또한 발전소 폐지에 따른 지역 경제 위축과 일자리 감소 등 현장의 어려움에는 공감하면서도, 해법이 '폐지 연장'이 되어서는 안 된다고 강조했다.대체 발전소가 태안이 아닌 다른 지역에 건설되면서 노동자가 일자리를 잃는 구조를 개선하지 않는다면 폐지 시점을 미루더라도 수년 뒤 같은 위기가 반복된다는 이유에서다.환경단체들은 박수현 도지사를 향해 "폐지 연장 건의를 철회하고 노동 공백 없는 일자리 전환 대책을 수립해야 한다"며 "발전소 폐지 지역의 경제 붕괴를 막기 위한 재생에너지 단지 조성 등 대체산업 육성을 포함한 정의로운 전환 대책을 조속히 마련하라"고 촉구했다.