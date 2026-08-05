전남광주 7월 열대야 16.6일 '역대 최다'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 서구 살수차 사진. ⓒ 전남광주 서구 관련사진보기

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올해 전남광주의 7월 열대야 발생 일수가 기상 관측 이래 가장 많았던 것으로 나타났다.5일 광주지방기상청의 '2026년 7월 기후특성'에 따르면 지난달 전남광주 열대야 일수는 16.6일로 평년 4.4일보다 4배 가량 많았다.이는 기상관측망을 확충한 이래 전남광주에서는 가장 많은 열대야 일수다. 기존 최다 기록인 2024년 13.1일보다 3.5일 늘었다.올해 7월 평균 기온은 평년(25도)보다 2.2도 높은 27.2도를 기록했다. 역대 세 번째로 높은 기록이다.폭염 일수는 평균 7.6일로 평년보다 5일 많아 역대 다섯 번째를 기록했다.기상청은 고온다습한 공기가 남서풍을 따라 유입돼 밤 사이 기온이 떨어지지 않아 무더위가 이어지고 있다고 분석했다.반면, 지난달 강수량은 147.6㎜로 평년(259.4㎜)의 절반 수준에 그쳤으며, 강수 일수도 9.1일로 평년(13.5일)보다 4.4일 적었다.주형돈 광주기상청장 직무대행은 "올해 7월은 중부지방은 호우, 남부지방은 폭염과 가뭄이 나타나며 지역 양극화가 뚜렷했다"며 "기후 변화로 달라지는 이상 기후를 꼼꼼히 분석해 국민 안전을 지키는 데 노력하겠다"고 말했다.