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정치

26.08.05 10:50최종 업데이트 26.08.05 11:17

정청래 "추가투표? 폭동 난다"... 송영길 "보완 검토해야"

당내 '친명' 최고위원 후보들의 '추가 투표' 주장 논란... 반박 나선 정청래 "상식적으로 있을 수 없는 일"

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정청래 더불어민주당 대표 후보가 4일 오전 전남광주통합특별시 북구 말바우시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다.
정청래 더불어민주당 대표 후보가 4일 오전 전남광주통합특별시 북구 말바우시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 배동민

8.17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 '추가투표 기회 보장' 주장이 제기된 가운데, 정청래 당대표 후보가 "그렇게 한다면 투표 쿠데타"라고 반발했다.

정 후보는 5일 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 당내 '추가 투표' 주장과 관련해 "절대 받아들일 수 없다", "상식적으로 있을 수 없는 일"이라고 반박했다.

전날 김용, 임미애 최고위원 후보 등이 페이스북 글을 통해 '연설 전 투표'에 문제제기를 하면서 "미투표 당원 전체에게 추가 투표 기회를 요청하는 공문을 오늘 당 선관위에 보냈다. 없던 룰을 만들자는 것이 아니라, 침해된 투표권 회복하자는 것"(김용)이라고 주장한 바 있다.(관련 기사: 이번엔 '연설 전 투표' 논쟁, "연설 후 투표" "규칙 변경 안돼" https://omn.kr/2jau0).

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진행자 김어준씨가 '추가 투표를 주장하는 이유가 투표율 제고'라고 말하자, 정 후보는 "그러면 사후가 아니라 사전에 '투표를 며칠 더하자'고 했어야 한다. 이건 경기 중에 룰을 바꾸자는 건데 상식적으로 있을 수 있는 일이냐"고 되물었다. "투표가 끝났는데 다시 기회를 주자는 건 사후투표다. (받아들이면) 폭동 일어난다"는 설명이다.

반면 당권 경쟁자인 송영길 후보는 이에 대해 "미흡한 게 있으면 보완을 검토해보는 것이지, 쿠데타라는 표현은 적절하지 않다"라며 정 후보를 겨냥했다.

그는 5일 오전 국회 소통관 회견 직후 기자들과 만나 "정 후보가 당원주권을 강조한 만큼, 미투표한 사람들 모아 기회를 더 주자는 것도 긍정적으로 검토할 수 있다"며 "앞서 충청에서도 (오류로) 몇시간 투표가 중단된 적이 있다"고 주장했다. 지난 7월 28일 충청권 온라인투표 시스템에 오류가 발생해 당원들이 참여링크로 투표가 불가능했다가 이후 회복된 상황을 지적하며 투표 기회를 줘야 한다고 주장한 것이다.

정 후보는 그럼에도 "이건 절대 받아들일 수 없다"라고 강하게 못박았다. 그러면서도 그는 "이런 주장이 제게는 굉장한 도움이 됐다고 본다, '이 사람들은 이렇게까지 하는구나'라는 인식을 주기에 충분했기 때문"이라고 덧붙였다.

"호남서 정청래로 뒤집어 질 것... 호남에 대한 정청래의 사랑을 받아달라"

오는 15일 호남권·16일 수도권 등 순회경선을 앞둔 가운데, 정 후보는 권리당원 전체 중 약 33%를 차지하는 호남권 구애도 잊지 않았다. 이번 전당대회 시도별 권리당원 선거인단 수에 따르면 전체 약 155만 7천여 명 당원 중 호남권(전남광주, 전북)에 전체 중 약 33%가, 수도권(경기, 서울)에 약 38%가 몰려있어 최대 승부처로 꼽힌다.

정 후보는 "(김민석 후보 측이) 호남 유권자들에게 '정청래가 대표 되면 광주 3대 메가프로젝트가 차질을 빚을 것'이라고 공포 마케팅을 하는 것 같은데, 호남 당원들 절대 속지 마시라. 현혹시키는 말을 절대 믿지 마시라"고 당부했다. 그는 "언론의 편파 보도 같은 게 오히려 민주당 권리당원을 더 자극하고 팔을 더 걷어붙이게 하고 있다. 저는 거기에 지금 승부를 걸고 있다"며 "(계속 박빙이 이어지면) 호남에선 확 뒤집어질 것"이라고 내다봤다.

충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길 더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 지난 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하는 모습.
충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 지난 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하는 모습. ⓒ 남소연

정 후보는 "이건 속도전이고, '속전속결'은 (김민석·송영길 후보보다) 정청래가 더 잘 한다. 입법속도전에는 저를 따라올 따라 올 사람이 없다"며 "앞서도 제가 호남 발전 특위를 만들어서 여러 예산 쏟아 붓지 않았나. 호남에 대한 정청래의 사랑을 받아달라"고 호소했다. 그는 "3대 메가 프로젝트와 호남 클러스터 공장은, 정청래가 당대표가 됐을 때 더 빠르고 안전하게 진행된다"고 주장했다.

전날 광주에 다녀온 정 후보는 "제가 본 현장 분위기는 '2002년 노무현 당시 후보가 이인제를 이겼듯 정청래 바람이 김민석 조직을 이길 것 같다'는 것"이라고 했다. 그는 "(광주에선) 노무현을 배신했던 김민석에 대한 상처가 흐릿해지지 않았다. 저는 한 번 탈당한 적 없는 '의리맨'이어서 제 별칭이 '믿을맨'이 돼 있더라"며 밑바닥 민심이 자신을 향해 있다고 주장했다. "현장에 가보면 안다. 호남 표심은 국회의원 사무실이 아니라 양동시장과 말바우시장, 화순고인돌전통시장 같은 현장에 있다"는 얘기다.

이날 마지막으로 정 후보는 신천지 의혹과도 재차 선을 그었다. 그는 "신천지 의혹과 저는 한 점 남김없이, 100%를 넘어 200% 무관하다"며 "제가 당대표가 되면 윤리감찰 1호로 조치 하겠다는 건 '신천지 의혹제기'다. 김민석 후보가 앞선 의혹제기로 '민주당 내 신천지 암약' 등, 당의 이미지를 크게 손상시켰기 때문"이라고 말했다.

그는 "제가 (김 후보 측에) 근거를 대라고 계속 말하는데 근거를 못 대고 있다. 만약에 차후 조사해서 아무런 근거 없다면 곧바로 징계 조치해야 되는 사안"이라고 덧붙였다. 정 후보 측은 전날 공지로도 "특정 종교, 특정 인물과 관련해 당내 경선에 영향을 끼칠 목적으로 허위사실을 보도 또는 유포한 언론, 유튜브 등에 대해 허위사실 공표, 허위사실 적시 명예훼손, 무고 등의 혐의로 법적조치 했다"고 밝힌 바 있다.

#추가투표#전당대회#정청래#김민석#송영길

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유성애 (findhope) 내방
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    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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