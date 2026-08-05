정청래 "추가투표? 폭동 난다"... 송영길 "보완 검토해야"

8.17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 '추가투표 기회 보장' 주장이 제기된 가운데, 정청래 당대표 후보가 "그렇게 한다면 투표 쿠데타"라고 반발했다.
정 후보는 5일 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 당내 '추가 투표' 주장과 관련해 "절대 받아들일 수 없다", "상식적으로 있을 수 없는 일"이라고 반박했다.
전날 김용, 임미애 최고위원 후보 등이 페이스북 글을 통해 '연설 전 투표'에 문제제기를 하면서 "미투표 당원 전체에게 추가 투표 기회를 요청하는 공문을 오늘 당 선관위에 보냈다. 없던 룰을 만들자는 것이 아니라, 침해된 투표권 회복하자는 것"(김용)이라고 주장한 바 있다.(관련 기사: 이번엔 '연설 전 투표' 논쟁, "연설 후 투표" "규칙 변경 안돼" https://omn.kr/2jau0
).
진행자 김어준씨가 '추가 투표를 주장하는 이유가 투표율 제고'라고 말하자, 정 후보는 "그러면 사후가 아니라 사전에 '투표를 며칠 더하자'고 했어야 한다. 이건 경기 중에 룰을 바꾸자는 건데 상식적으로 있을 수 있는 일이냐"고 되물었다. "투표가 끝났는데 다시 기회를 주자는 건 사후투표다. (받아들이면) 폭동 일어난다"는 설명이다.
반면 당권 경쟁자인 송영길 후보는 이에 대해 "미흡한 게 있으면 보완을 검토해보는 것이지, 쿠데타라는 표현은 적절하지 않다"라며 정 후보를 겨냥했다.
그는 5일 오전 국회 소통관 회견 직후 기자들과 만나 "정 후보가 당원주권을 강조한 만큼, 미투표한 사람들 모아 기회를 더 주자는 것도 긍정적으로 검토할 수 있다"며 "앞서 충청에서도 (오류로) 몇시간 투표가 중단된 적이 있다"고 주장했다. 지난 7월 28일 충청권 온라인투표 시스템에 오류가 발생해 당원들이 참여링크로 투표가 불가능했다가 이후 회복된 상황을 지적하며 투표 기회를 줘야 한다고 주장한 것이다.
정 후보는 그럼에도 "이건 절대 받아들일 수 없다"라고 강하게 못박았다. 그러면서도 그는 "이런 주장이 제게는 굉장한 도움이 됐다고 본다, '이 사람들은 이렇게까지 하는구나'라는 인식을 주기에 충분했기 때문"이라고 덧붙였다.
"호남서 정청래로 뒤집어 질 것... 호남에 대한 정청래의 사랑을 받아달라"
오는 15일 호남권·16일 수도권 등 순회경선을 앞둔 가운데, 정 후보는 권리당원 전체 중 약 33%를 차지하는 호남권 구애도 잊지 않았다. 이번 전당대회 시도별 권리당원 선거인단 수에 따르면 전체 약 155만 7천여 명 당원 중 호남권(전남광주, 전북)에 전체 중 약 33%가, 수도권(경기, 서울)에 약 38%가 몰려있어 최대 승부처로 꼽힌다.
정 후보는 "(김민석 후보 측이) 호남 유권자들에게 '정청래가 대표 되면 광주 3대 메가프로젝트가 차질을 빚을 것'이라고 공포 마케팅을 하는 것 같은데, 호남 당원들 절대 속지 마시라. 현혹시키는 말을 절대 믿지 마시라"고 당부했다. 그는 "언론의 편파 보도 같은 게 오히려 민주당 권리당원을 더 자극하고 팔을 더 걷어붙이게 하고 있다. 저는 거기에 지금 승부를 걸고 있다"며 "(계속 박빙이 이어지면) 호남에선 확 뒤집어질 것"이라고 내다봤다.
정 후보는 "이건 속도전이고, '속전속결'은 (김민석·송영길 후보보다) 정청래가 더 잘 한다. 입법속도전에는 저를 따라올 따라 올 사람이 없다"며 "앞서도 제가 호남 발전 특위를 만들어서 여러 예산 쏟아 붓지 않았나. 호남에 대한 정청래의 사랑을 받아달라"고 호소했다. 그는 "3대 메가 프로젝트와 호남 클러스터 공장은, 정청래가 당대표가 됐을 때 더 빠르고 안전하게 진행된다"고 주장했다.
전날 광주에 다녀온 정 후보는 "제가 본 현장 분위기는 '2002년 노무현 당시 후보가 이인제를 이겼듯 정청래 바람이 김민석 조직을 이길 것 같다'는 것"이라고 했다. 그는 "(광주에선) 노무현을 배신했던 김민석에 대한 상처가 흐릿해지지 않았다. 저는 한 번 탈당한 적 없는 '의리맨'이어서 제 별칭이 '믿을맨'이 돼 있더라"며 밑바닥 민심이 자신을 향해 있다고 주장했다. "현장에 가보면 안다. 호남 표심은 국회의원 사무실이 아니라 양동시장과 말바우시장, 화순고인돌전통시장 같은 현장에 있다"는 얘기다.
이날 마지막으로 정 후보는 신천지 의혹과도 재차 선을 그었다. 그는 "신천지 의혹과 저는 한 점 남김없이, 100%를 넘어 200% 무관하다"며 "제가 당대표가 되면 윤리감찰 1호로 조치 하겠다는 건 '신천지 의혹제기'다. 김민석 후보가 앞선 의혹제기로 '민주당 내 신천지 암약' 등, 당의 이미지를 크게 손상시켰기 때문"이라고 말했다.
그는 "제가 (김 후보 측에) 근거를 대라고 계속 말하는데 근거를 못 대고 있다. 만약에 차후 조사해서 아무런 근거 없다면 곧바로 징계 조치해야 되는 사안"이라고 덧붙였다. 정 후보 측은 전날 공지로도 "특정 종교, 특정 인물과 관련해 당내 경선에 영향을 끼칠 목적으로 허위사실을 보도 또는 유포한 언론, 유튜브 등에 대해 허위사실 공표, 허위사실 적시 명예훼손, 무고 등의 혐의로 법적조치 했다"고 밝힌 바 있다.