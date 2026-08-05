태안군, 조직개편으로 '행정 혁신' 시동... 세일즈기획단 첫발

큰사진보기 ▲5일 정례브리핑을 하고 있는 김장호 행정지원과장. ⓒ 방관식 관련사진보기

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▲태안군, 그냥 행정 아닌 세일즈행정 한다 5일 김장호 행정지원과장이 “올해 하반기 TF 운영을 통해 가시적인 성과를 도출하고, 내년 1월 체계적인 조직개편을 단행해 태안군의 혁신적인 도약을 이끌어내겠다"고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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충남 태안군이 5일 세일즈기획단 신설 및 현안 전담팀(TF) 운영을 골자로 하는 조직 개편 방향을 발표했다.군수 중심의 세일즈 행정 체계를 구축해 민선 9기 핵심 공약의 조기 이행과 효율적인 정책 추진을 도모하겠다는 것이다.이를 위해 강도 높은 조직 혁신에 나선다. 허준상 행정지원과장은 국·도비 확보, 투자 유치, 미래 첨단산업 등 민선 9기 핵심 사업의 추진 동력을 극대화하기 위한 전담 조직인 가칭 세일즈기획단을 신설한다고 밝혔다.군은 2027년 1월 4급 단장 체제의 정식 조직 개편에 앞서, 지난 7월 20일자로 기획·총괄전담 1팀과 국·도비 확보전담 2팀으로 구성된 세일즈기획 전담팀(4명)을 선제적으로 출범시켜 운영에 돌입했다.또한 군정 현안에 기동성 있게 대응하기 위한 맞춤형 전담팀들도 속속 제 모습을 갖췄다.먼저 주민 생활 불편 민원을 접수부터 처리까지 한 번에 해결하기 위해 기존 생활119를 지난 7월 생활불편 원스톱 전담팀으로 개편했다.이어 24시간 재난 모니터링을 전담하는 재난안전상황실 전담팀을 7월 20일자로 우선 가동했으며, 오는 9월 인력을 추가 투입해 총 5명 체제의 완전한 안전망을 구축할 예정이다.장기화 조짐을 보이는 소나무재선충병에 선제적으로 대응하기 위한 소나무재선충 대응 전담팀도 8월 중 신설해 방제 활동에 나선다.이와 함께, 태안군은 급변하는 행정 환경과 수요 다변화에 발맞춰 대대적인 조직 재편을 준비 중이다. 현재 충남연구원을 통해 진행 중인 조직진단 연구용역을 바탕으로 유사·중복 기능을 통폐합하고 핵심 사업 부서로 인력을 재배치할 계획이다.김장호 행정지원과장은 "인구 감소와 디지털 전환 등 새로운 행정 환경에 탄력적으로 대응할 수 있는 기동성 있는 조직 구성이 필수적"이라며 "올해 하반기 TF 운영을 통해 가시적인 성과를 도출하고, 내년 1월 체계적인 조직개편을 단행해 태안군의 혁신적인 도약을 이끌어내겠다"고 밝혔다.