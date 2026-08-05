청와대 "수도권 5만호 신규공급? 다각적 방안 검토 중이지만..."

큰사진보기 ▲7월 23일 서울 서초구 한 아파트 재건축 현장 모습. 이날 열린 부동산정책 국민대토론회에서 재건축·재개발의 주택 공급 효과를 놓고 참석자들의 의견이 엇갈렸다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 수도권에 5만 호 이상의 신규주택을 추가공급하는 안을 이르면 다음 주에 발표할 수 있다는 <한겨레> 보도에 대해 공급대책의 내용과 시기가 확정된 바 없다고 밝혔다.청와대 관계자는 5일 관련 질문에 "정부는 주택공급 확대를 위해 다각적인 방안을 검토하고 있으나 구체적인 공급대책의 내용, 발표시기 등에 대해서는 현재까지 확정된 바 없다"고 답했다.그러면서 "확정되지 않은 내용의 보도로 인한 시장 혼란이 발생하지 않도록 보도에 신중을 기하여 주시기 바란다"고 덧붙였다.한편 이날 <한겨레> 보도에 따르면, 여권 핵심 관계자는 "수도권에 5만 호 이상의 신규 공급 방안을 담은 부동산 대책을 마련하고 있다"며 "공급 준비는 90% 정도 마무리됐고, 이르면 다음주께 곧 발표할 예정"이라고 말했다.이재명 대통령은 지난 3일 미국·남미 순방 귀국 직후 주재한 '부동산·주식시장 점검회의'에서 이러한 추가 공급 물량을 확인하면서 1.29 수도권 주택 공급 대책에 포함됐던 태릉골프장, 방첩사, 과천경마장 등 신규 택지 조성 및 착공 시점을 앞당길 것을 주문한 것으로 알려졌다.이와 관련 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 같은 날(3일) KBS <뉴스9>에 출연 "이재명 정부 들어서는 할 수 있는 최대한의 공급을 하기 위해 그린벨트 일부를 풀고, 지하철 인근은 물론 국가가 보유한 군 시설까지 활용하는 공급 대책을 마련 중"이라고 밝힌 바도 있다.