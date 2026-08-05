"갓난 아기도 있는데..." 폭염 속 정전에 아파트 주민들 분통

큰사진보기 ▲충남 서산시에 있는 한 아파트 단체 대화방. 주민들이 정전사태에 대한 불만을 쏟아내고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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한여름 때 아닌 정전사태로 주민들이 폭염 속에서 냉방도 제대로 못하고 밤을 지새우는 일이 벌어졌다.5일 새벽 1시 충남 서산시 지곡면의 한 아파트에서는 전기 설비 고장으로 정전사태가 발생했다. 이 아파트에는 1980세대의 주민들이 살고 있다. 주민들은 밤새 무더위에 시달려야 했다고 토로했다.아파트 주민 A씨는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지금 집에도 못들어가고 찜질방에 있다"라며 "아파트 주민들은 새벽 1시부터 더위에 고생하고 있다. 어린 아이들이 있는 집들도 밤새 무더위 속에 방치됐다"고 호소했다.실제로 이 아파트 단체 대화방에는 '생후 30일도 안 된 아이 키우고 있는데, 오늘 오후 2~3시 복구가 확실한가요', '야간에 출근인데 그때는 엘리베이터를 탈 수 있으려나', '쌍팔년도도 아니고 어떻게 아파트가 12시간 이상 정전이 되나' 등의 불만이 쏟아졌다.해당 아파트 관리실 관계자는 "한전에서 보수 중에 있다. 부품 문제로 복구 공사가 늦어지고 있다"라고 말했다.정전 사태와 관련해 한국전력 측 관계자는 전기 배선 부품 고장이 원인이라며 관련 부품이 도착하는 대로 수리가 가능하다는 입장을 밝혔다.이 관계자는 "아파트에 들어가는 (특정) 기자재(부품)이 있다. 기자재는 전기선을 연결하는 접속제라고 보면 된다. 쉽게 고장나는 기자재는 아니지만 영구적인 부품은 아니다"라며 "해당 부품에 대한 관리는 아파트가 하고 있다. 관련 기자재가 도착하는 데 시간이 걸리고 있다. 기자재가 오는 대로 공사를 시작할 경우 복구에 1~2시간 정도가 소요된다"라고 말했다.이에 대해 아파트 주민 A씨는 "(전기 관련) 부품이 단종되어서 구하기 어렵다는 것은 이해가 안 된다. 관련 부품이 부족하거나, 없다면 사전에 이런 상황을 대비 했어야 하는 것 아닌가"라고 분통을 터뜨렸다.