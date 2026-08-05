"갓난 아기도 있는데..." 폭염 속 정전에 아파트 주민들 분통

한여름 때 아닌 정전사태로 주민들이 폭염 속에서 냉방도 제대로 못하고 밤을 지새우는 일이 벌어졌다.
5일 새벽 1시 충남 서산시 지곡면의 한 아파트에서는 전기 설비 고장으로 정전사태가 발생했다. 이 아파트에는 1980세대의 주민들이 살고 있다. 주민들은 밤새 무더위에 시달려야 했다고 토로했다.
아파트 주민 A씨는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지금 집에도 못들어가고 찜질방에 있다"라며 "아파트 주민들은 새벽 1시부터 더위에 고생하고 있다. 어린 아이들이 있는 집들도 밤새 무더위 속에 방치됐다"고 호소했다.
실제로 이 아파트 단체 대화방에는 '생후 30일도 안 된 아이 키우고 있는데, 오늘 오후 2~3시 복구가 확실한가요', '야간에 출근인데 그때는 엘리베이터를 탈 수 있으려나', '쌍팔년도도 아니고 어떻게 아파트가 12시간 이상 정전이 되나' 등의 불만이 쏟아졌다.
해당 아파트 관리실 관계자는 "한전에서 보수 중에 있다. 부품 문제로 복구 공사가 늦어지고 있다"라고 말했다.
정전 사태와 관련해 한국전력 측 관계자는 전기 배선 부품 고장이 원인이라며 관련 부품이 도착하는 대로 수리가 가능하다는 입장을 밝혔다.
이 관계자는 "아파트에 들어가는 (특정) 기자재(부품)이 있다. 기자재는 전기선을 연결하는 접속제라고 보면 된다. 쉽게 고장나는 기자재는 아니지만 영구적인 부품은 아니다"라며 "해당 부품에 대한 관리는 아파트가 하고 있다. 관련 기자재가 도착하는 데 시간이 걸리고 있다. 기자재가 오는 대로 공사를 시작할 경우 복구에 1~2시간 정도가 소요된다"라고 말했다.
이에 대해 아파트 주민 A씨는 "(전기 관련) 부품이 단종되어서 구하기 어렵다는 것은 이해가 안 된다. 관련 부품이 부족하거나, 없다면 사전에 이런 상황을 대비 했어야 하는 것 아닌가"라고 분통을 터뜨렸다.