어르신 일자리 더 안전해진다… '안전 전담인력' 613명 첫 현장 투입

큰사진보기 ▲JDC 이음일자리 사업에 참여한 제주시니어클럽의 어르신들이 지난해 11월 6일 이호테우해수욕장 인근에서 플러깅 활동을 벌이고 있는 모습. 사진 오른쪽은 이날 수거한 해양 쓰레기 중 일부. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲유해·위험요인 개선 사례 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노인일자리 사업 특성에 맞는 '표준 안전관리모형' 예시 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인일자리 안전사고 발생 현황(2021~2025.8) ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

노인일자리 참여자의 안전사고를 줄이기 위해 올해 처음으로 안전전담인력 613명이 전국 수행기관과 지방자치단체에 배치된다. 또 정부는 사업안전등급제 도입과 표준 안전관리모형 마련 등 현장 안전관리 체계를 강화해 추진한다.보건복지부는 4일 노인일자리 참여자가 더욱 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 안전전담인력을 신규 배치하고, 위험요인 점검·개선과 종사자 안전교육 등을 확대하는 내용을 담은 노인일자리 안전관리 강화 방안을 발표했다.복지부는 "노인일자리 사업은 참여 인원과 활동 분야가 꾸준히 확대되면서 안전관리의 중요성이 커지고 있다"면서 "참여자의 안전을 최우선 가치로 두고, 현장의 위험요인을 사전에 차단하는 예방 중심의 안전관리 체계를 단계적으로 구축하고 있다"고 설명했다.이번에 배치되는 안전전담인력 613명은 수행기관과 지방정부에서 ▲ 참여자 안전교육 ▲ 활동 현장 점검 ▲ 상해·산재보험 관리 ▲ 안전물품 관리 ▲ 사고 발생 시 후속조치 등 노인일자리 전반의 안전관리 업무를 전담한다. 이를 통해 현장 위험요인을 보다 촘촘히 관리하고 사고 발생 시 신속한 대응체계를 갖춘다는 계획이다.현장 안전관리 지원사업도 확대된다. 복지부는 지난해 100개 수행기관을 대상으로 시범사업을 실시해 노인일자리 현장의 유해·위험요인 3395건을 발굴·개선한 데 이어 올해는 지원 대상을 200개 기관으로 두 배 늘렸다.시범사업 참여기관은 위험성 평가를 통해 활동 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 찾아 개선하고, 안전보건 목표와 경영방침 수립, 사고 보고·대응체계 구축 등 안전관리체계를 마련하게 된다. 종사자를 대상으로 안전교육과 전문 컨설팅도 제공하며, 우수기관에는 보호장비 확충과 안전시설 개선 등을 위한 안전환경개선지원금을 지원할 예정이다.올해부터는 노인일자리 수행기관 167곳을 대상으로 '사업안전등급제' 시범사업도 처음 운영한다. 사업안전등급제는 기관의 안전역량과 안전수준, 안전성과를 종합적으로 평가해 안전관리 수준을 진단하는 제도다. 우수기관에는 각종 혜택을 제공해 자율적인 안전관리 참여를 유도한다는 방침이다.복지부는 앞으로 안전전담인력 확대와 함께 현장에서 축적되는 안전관리 사례와 데이터를 분석해 노인일자리 사업 특성에 맞는 표준 안전관리모형도 마련할 계획이다. 이 모형은 작업환경과 기계·전기·생물학적 위험요인 등 다양한 위험요인과 제거·대체·공학적·관리적 대책 등을 데이터베이스화해 모든 수행기관이 공통 기준으로 활용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.복지부는 이를 통해 지역과 수행기관 간 안전관리 수준의 격차를 줄이고, 위험요인 발생 시 신속한 대응과 사고 재발 방지 체계를 구축해 노인일자리 전반의 안전 수준을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.최봉근 노인정책관은 "노인일자리 참여자의 안전은 양질의 노인일자리 사업을 뒷받침하는 가장 중요한 기반"이라며 "안전전담인력 배치와 수행기관 안전관리 지원을 통해 현장의 위험요인을 선제적으로 예방하고, 어르신들이 안심하고 활동할 수 있는 안전한 노인일자리 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.