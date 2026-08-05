충남 온열질환자 149명 발생... 폭염 비상

큰사진보기 ▲충남 홍성군의 한 무더위 쉼터 ⓒ 이재환 관련사진보기

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연일 폭염이 계속되고 있는 가운데 4일 오후 5시 기준 충남도내 온열질환자가 149명이 발생한 것으로 파악됐다. 충남도에 따르면 지난 4일 하루에만 11명의 온열질환자가 발생했다.이같은 수치는 119 출동 현황으로 집계된 것으로 실제 온열질환자 숫자는 더 많을 것으로 보인다.온열질환 종류별로는 열 탈진이 96명으로 가장 많았다. 열 탈진의 주요 증상은 땀을 많이 흘리고, 체온은 정상에서 40°c까지 오르며 오심, 구토, 어지럼증이 특징이다. 그 다음으로는 열 경련(33명), 열사병(13명), 열 실신(7명)을 기록했다.열 경련은 염분 소실로 갑작스런 통증을 동반한 근육경련을 일으킬 수 있다. 열사병의 경우 의식장애나 심한 두통 등을 동반하며 가장 심각한 온열질환이다.충남도는 이날 도내 무더위·한파 쉼터를 기존 6129개소에서 6813개소로 늘린다고 밝혔다. 농협중앙회 충남세종본부과의 업무협약을 통해 도내 농협하나로마트와 농협은행 등을 무더위 및 한파 쉼터로 활용할 계획이다.충남도는 "누리집 등을 통해 이번 민관 협력 쉼터를 비롯, 도내 무더위·한파 쉼터 지정·운영 사항 등을 홍보하기로 했다"고 밝혔다.