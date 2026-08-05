평생 단 한 마디 말만 할 수 있다면?

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큰사진보기 ▲수납창고 정리 중 발견한 효자손 ⓒ 김종섭 관련사진보기

"여보, 만약 우리가 평생 단 한 마디 언어만을 사용할 수 있다면 당신은 어떤 언어를 사용하겠어요?"

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"앞으로 나이가 들수록 남에게 도움받을 일이 점점 더 많아질 텐데, 그나마 도움을 받을 때 '감사하다'는 말을 표현할 수 있다면 얼마나 좋겠어요."

"이 효자손, 눈에 잘 띄는 곳에 두고 종종 사용하세요."

오랜만에 수납창고를 정리하다가 먼지가 뿌옇게 얹혀 있는 효자손 하나를 발견했다. 언제 사두었는지, 언제 사용했는지조차 기억이 희미한 물건이다. 위쪽에는 갈고리처럼 굽어진 검은색 등긁개가 달려 있고, 반대쪽 아래에는 노란 빗살 모양의 지압 도구가 붙어 있는 붉은 손잡이의 기다란 물건.손길이 닿지 않는 등 뒤 깊은 곳까지 시원하게 긁어주고 어깨도 토닥토닥 두드릴 수 있는 안마기까지 탑재되어 있다. 손에 들린 효자손을 멍하니 바라보고 있는데, 곁에 있던 아내가 뜻밖의 질문을 건네왔다.갑작스러운 질문에 어떤 말이 좋을까 잠시 고민에 빠졌다. 주어나 대상이야 손짓 발짓으로 가리키면 될 터이고, 망설임 끝에 나는 "이것 해줘"라는 말을 선택하겠다고 했다. 장인 어르신과 관련된 기억이 하나 있기 때문이다.예전에 장인 어르신께서 중풍으로 쓰러지신 후 언어장애를 입으셨다. 장모님은 장인어르신이 말을 못 하시기 때문에 무엇을 원하시는지 몰라 늘 답답해하셨고, 답답한 마음에 임의로 챙겨 드리면 장인어르신은 그것이 아니라는 속상함과 뜻대로 말이 나오지 않는 답답함에 "어… 젓…" 하며 안타까운 신음을 내뱉으시곤 했다.표현하지 못하는 고통을 곁에서 지켜보았기에, 누군가에게 도움을 청할 수 있는 "이것 해줘"라는 말이 먼저 떠오른 것이었다. 어디가 가려우면 손으로 가리키며 "이것 좀 해줘"라고 하면 최소한 소통의 물꼬를 터주는 언어로서 제 역할을 할 수 있을 거라 생각했다.이야기를 마친 뒤 아내에게 당신은 어떤 말을 사용하고 싶냐고 물어보았다. 아내의 대답은 뜻밖에도 "감사합니다"였다. 이유를 물었다.아내의 말을 듣고 나니, 순간 내 "이것 해줘"라는 선택이 너무 나 자신만을 생각한 이기적인 마음 같아 조금 부끄러워졌다. 물론 언어를 잃은 절박한 상황에서 나라는 존재를 살아내고 도움을 얻기 위한 언어도 소중하지만, 아내의 생각은 이미 자기 자신을 넘어 타인을 배려하는 마음을 향해 쏠려 있었다.문득 많은 생각을 하게 된다. 우리는 흔히 '무인도에 갈 때 딱 한 가지 물건만 가져갈 수 있다면' 같은 극단적인 상황을 상상할 때, 거창한 물건이나 대단한 의미를 생각해 낼 것 같지만 현실은 생각보다 단순할지도 모른다. 왜냐하면 단 한 번의 선택이라는 제약 속에서는 나 자신의 절박한 불편을 해소하거나, 타인에게 마음을 전하는 가장 본질적인 것 외엔 남는 게 없기 때문이다.60대가 되어 사회생활에서 벗어난 은퇴 인생 2막을 살아가는 나이가 되고 보니, 누군가의 도움 없이 완벽하게 홀로 설 수 있는 날이 그리 길지 않음을 생각해 보게 된다. 손이 닿지 않는 곳이 가려울 때 도구가 필요하듯, 살다 보면 사람의 온기와 도움이 절실한 순간이 반드시 찾아온다.그 순간 누군가에게 도움을 청할 수 있는 "이것 해줘"라는 말도 살아가는데 필요한 언어가 되겠지만, 타인의 도움에 감사의 울림을 줄 수 있는 "감사합니다"라는 마음을 품고 사는 것. 그것이야말로 나이 들어가는 우리가 가져야 할 성숙하고 아름다운 삶의 태도일 것이다.아내가 다정하게 한 마디를 덧붙인다. 이젠 서서히 내 몸에 필요한 도구들을 끌어안고 살아가야 할 시간이 다가오고 있다는 생각에, 마음 한구석 씁쓸한 서글픔이 밀려오는 오후였다. 하지만 그 서글픔마저 긁어줄 아내가 곁에 있고, 나눌 수 있는 '감사합니다'라는 따뜻한 한 마디가 남아있으니, 다가올 인생의 날들도 그리 헛헛하지만은 않을 것 같다.