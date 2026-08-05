이란 "오만과의 호르무즈 협상 긍정적"... 트럼프 "마지막 기회"

큰사진보기 ▲지난 8월 3일(현지시각) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

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이란이 호르무즈 해협의 안전한 개방을 위한 오만과의 협상이 긍정적인 성과를 거두고 있다고 밝혔다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 4일(현지시각) 이란 국영 IRIB 방송과의 인터뷰에서 "호르무즈 해협의 두 연안국이 논의를 이어가고 있다"라며 이같이 말했다.그러면서 "논의는 이 수역을 오가는 선박들을 위한 안전한 항로를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다"라며 "이란과 오만 양국의 주권적 권리와 국가 안보 이익을 모두 반영해 항로를 설정할 것"이라고 설명했다.또한 "이 전략적 해협의 미래 해상 교통 관리에 필요한 메커니즘을 마련하고 있다"라며 "이를 위해 오만과 긴밀히 협력하고 있다"라고 밝혔다.바가이 대변인은 "양국이 현재까지 진행한 논의는 기술적, 정치적 관점에서 모두 긍정적인 성과를 거둔 것으로 평가된다"라면서 "협상이 마무리되는 대로 최종 결과를 발표할 것"이라고 덧붙였다.AP통신은 "이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방 협상에서 진전을 보였고, 이는 전쟁 종식에 도움이 될 잠재적 돌파구"라며 "만약 해협에 대한 통제권을 공식화한다면 이란에 있어 중요한 전략적 승리를 의미할 것"이라고 전했다.미국은 양국이 최대한 빨리 결론 내릴 것을 기대하고 있다. 마코 루비오 미국 국무장관 겸 백악관 안보보좌간은 이날 기자들에게 "비핵화에 관한 장기적 협상을 진행하면서, 단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 이란과 오만 간의 대화와 협상이 진행 중"이라고 밝혔다.루비오 장관은 미국이 이 대화에 관여하고 있다면서 "협상에 진전이 있지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다"라며 "조만간 합의가 이뤄지기를 바란다"라고 강조했다.또한 "이란의 비핵화가 궁극적인 목표이지만, 당면 과제이자 많은 관심이 쏠린 것은 호르무즈 해협이라고 생각한다"라며 세계 경제에 직접적인 영향을 미치는 해협 개방 문제를 최우선으로 해결하겠다는 의지를 보였다.스콧 베선트 미국 재무장관도 CNBC 방송에 출연해 "오늘이나 내일 안에 해협을 개방하고, 이 갈등을 좀 더 정상적인 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 것으로 본다"라고 전망했다.그는 "지난 며칠간 상황이 다소 위험하긴 했지만, 지금도 꽤 많은 선박이 해협에 드나드는 것을 볼 수 있었다"라며 "에너지 가격이 다시 안정될 것이며, 이는 세계 경제에 긍정적 일이 될 것"이라고 밝혔다.다만 호르무즈 해협이 개방될 경우 이란이 통행료를 부과하게 되는지, 아니면 완전히 개방돼 누구나 자유롭게 통행할 수 있게 되느냐는 물음에는 확답하지 않고 "자유롭게 통행할 수 있을 것(freedom of movement)"이라고 답했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 오만이 호르무즈 해협 개방에 관한 협상에 들어갔다면서 지난 주말 이란에 대한 공습을 전격 취소한 뒤 "이것이 마지막 기회"라고 말한 바 있다.그러면서 "첫 번째 단계는 호르무즈 해협 개방이고, 두 번째 단계는 이란의 비핵화"라며 "그 과정은 다소 시간이 걸릴 것"이라고 덧붙였다.