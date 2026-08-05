초등학생 아이와 고양이를 함께 키우는 일

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"우웩, 웩."

"신체에는 아무 이상 없고요… 스트레스성 위장장애네요. 최근에 뭐 스트레스받을 일 있었나요?"

큰사진보기 ▲스트레스로 지친 고양이나를 그냥 좀 내버려둬. ⓒ 유현주 관련사진보기

"네가 예쁘다고 자꾸 안고, 귀찮게 해서 고양이가 스트레스받아서 병이 난 거야. 이렇게 자꾸 괴롭히면 우리랑 오래 못 살 수도 있어. 그리고 어쩌면 네가 계속 고양이를 힘들게 하면, 우리는 고양이를 밖으로 다시 보내야 할 수도 있어."

"동물들은 말을 못 하잖아. '나 지금 힘들어, 그만해'라고 말할 수 없으니까 우리가 먼저 표정이나 행동을 보고 마음을 알아채 줘야 해. 진짜 사랑하는 건, 내 마음대로 만지는 게 아니라 상대방이 편안하게 쉴 수 있게 배려해 주는 거야."

큰사진보기 ▲그래도 사랑해우리는 단짝! ⓒ 구글 제미나이 이미지 변환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

에너지가 넘치고 행동을 예측할 수 없는 아이와 고요하고 독립적인 환경을 필요로 하는 고양이. '초등학생과 고양이를 함께 키우는 일'의 난이도에 대해서는 주변에서 익히 들어 알고 있었다.길고양이를 집으로 데려오기 전, 이 극과 극의 성향을 가진 두 생명체를 한 공간에서 조율하는 것이 얼마나 어려울지 숱하게 시뮬레이션을 돌려봤다. 하지만 막상 그 우당탕탕 얽히는 일상을 매일 눈앞에서 겪어보니, 현실은 상상 그 이상이었다. 아이의 서툰 애정 표현은 종종 선을 넘었고, 고양이의 평화는 시도 때도 없이 위협받았다.나이가 많은 묘르신의 평소 일상은 '느릿느릿' 그 자체다. 다른 집 고양이들은 깃털 장난감이나 레이저 포인터만 봐도 환장을 하고 뛰어다닌다는데, 우리 집 묘르신 앞에서는 다 부질없는 짓이다. 눈앞에서 화려하게 장난감을 흔들어대도 그저 '쯧, 젊은 것들이란…' 하는 듯한 눈빛으로 가만히 응시하거나, 귀찮다는 듯 고개만 살짝 돌릴 뿐이다.그런 묘르신이 유일하게 날렵해지는 순간이 있으니, 바로 밥 시간이다. 집안 어딘가에서 사료 봉지 '바스락' 거리는 소리만 나면 상황은 180도 달라진다. 분명 방금 전까지 늘어져 있던 고양이가 어디서 그런 에너지가 솟아나는지, 우다다다 소리를 내며 총알처럼 주방으로 달려온다. 우리 집에서 묘르신이 '달리는' 모습을 볼 수 있는 건 하루 중 그때가 유일하다.밥 시간을 제외하고는 언제나 느긋한 묘르신에게 온 애정을 담아 무한 스킨십을 하는 사람은 초등학생 딸이. 아이의 일과는 학교에서 돌아오자마자 쉬고 있는 묘르신을 안고 달아난 뒤, 자기만의 공간에서 무한 애정을 쏟는 것으로 시작한다.묘르신은 그 넘치는 애정 공세에 꼬리를 탁탁 치며 귀찮은 티를 팍팍 내지만, 이상하게도 절대 그 자리를 피하지는 않는다. 오히려 아이가 숙제하느라 바빠서 관심을 안 주면, 슬그머니 다가와 책상 밑에 발을 걸치고 눕는 '관종'의 면모도 가지고 있다. '귀찮은데… 네가 만져주는 건 또 나쁘지 않다냥… 싫은데 좋아' 같은 느낌이랄까.그러던 얼마 전의 일이었다. 그날따라 아이의 스킨십과 장난이 유독 심했다. 사실 우리 집 묘르신은 순한 건지, 나이가 들어서 무던해진 건지, 아이의 괴롭힘 아닌 괴롭힘에 화가 나서 하악직을 할 만한 상황에서도 단 한 번도 하악질을 하지 않았다. 사람으로 치면 화 한번 안 내는 성인군자에 비유할 수 있을 것 같다. 다른 집 고양이들이라면 진작에 하악질을 하거나, 한번은 할퀴었을 것 같은 상황에도 우리 집 묘르신은 그저 귀찮아 하며 받아줄 뿐이었다.그런데 다음 날 아침.사료 봉지 소리 외에는 빠르게 움직이는 일이 없던 묘르신이 갑자기 몸을 들썩이며 토를 하기 시작했다. 나이도 많고, 이도 하나 빠진 노묘인지라, 우리는 가슴이 철렁 내려앉아 부리나케 동물 병원으로 달려갔다. 온갖 최악의 상황을 상상하며 검사 결과를 기다렸는데, 수의사 선생님이 차트를 보며 멋쩍게 웃으며 말했다.아. 그제야 전날의 상황이 파노라마처럼 스쳐 지나갔다. 묘르신은 아이가 귀찮지 않아서, 기분이 좋아서 가만히 있었던 게 아니었다. 그저 '초딩'의 텐션을 이길 힘이 없어서, 혹은 자기를 너무 좋아하는 그 마음을 알아서 이 꽉 깨물고(이도 하나 없지만) 꾹꾹 참았던 것이다. 하악질을 참은 대가는 쓰라린 스트레스성 구토였다.집에 돌아온 나는 아이를 거실에 앉혀두고 단호하게 이야기했다.조금 모진 말이었지만, 나는 덧붙였다.내 긴 훈육에도 아이는 고개를 푹 숙인 채 입을 꾹 다물고 묵묵부답이었다. 울음을 터뜨리거나, 미안하다는 말 한 마디 꺼내지 않았다. 하지만 잔뜩 움츠러든 작은 어깨를 보니, 녀석 나름대로 큰 충격을 받은 모양이었다.그 날 이후로 아이의 행동이 묘하게 달라졌다. 예전 같으면 묘르신이 보일 때마다 와락 끌어안았을 텐데, 이제는 멀찍이서 쭈뼛거리며 손길을 거두는 것이 보였다. 만지고 싶은 걸 꾹 참고, 묘르신의 눈치만 살피며, 조심스럽게 행동하는 그 뒷모습을 보고 있자니, 묘르신을 존중해 주려는 마음이 기특하면서도 마음 한구석이 짠해졌다.그렇게 우리 집에 암묵적인 '접근주의'가 시작된 지 며칠 뒤, 소파 구석에 몸을 웅크리고 앉아 있는 아이의 주변으로 묘르신이 또 느릿느릿 걸어와 자리를 잡고 식빵을 굽기 시작했다. 아이의 과도한 애정이 버거워 병원까지 다녀왔으면서도, 막상 아이가 풀이 죽어 거리를 두니 그건 또 싫은 모양이었다. 아이는 묘르신이 불편할까 봐 로봇처럼 굳어 있었고, 묘르신은 그 위에서 기분 좋게 골골송을 부르고 있었다.그런데 여기서 살짝 나의 속마음을 고백하자면, 거침없이 묘르신을 덥석 껴안고 애정표현하는 아이의 모습을 볼 때면 내심 부러울 때가 한두 번이 아니었다. 나 역시 저 몽실몽실하고 따뜻한 털 뭉치를 와락 '납치'해서 숨 막히도록 안아주고 싶은 본능이 매일같이 끓어오른다.하지만 고양이가 싫어할 것을 뻔히 알기에, 그저 '어른의 이성'으로 꾹꾹 눌러 담으며 자제하고 있을 뿐이다. 고양이를 향한 맹목적인 욕망을 참지 않고 본능에 충실하게 돌진하는 아이를 볼 때면, '아, 나도 저렇게 마음껏 껴안고 싶다'라며 남몰래 갈등하곤 했다. 이럴 땐 앞뒤 재지 않고 마음을 표현할 수 있는 아이라는 신분이 그저 부러울 따름이다.'서투르지만 고양이를 진심으로 사랑하는 딸아이'와 '투덜거리면서도 아이의 사랑을 원하는 묘르신'의 기묘한 공생은 오늘도 평화롭게 계속된다.