민주당 "다카이치 내각 '독도 영유권 주장' 되풀이... 주권 침탈 야욕 드러내"

큰사진보기 ▲일본 정부가 다카이치 사나에 내각 출범 이후 처음 발간한 '방위백서'에서도 독도가 자국 고유 영토라는 억지 주장을 이어갔다. 사진은 '우리나라 주변 해·공역에서의 경계·감시' 지도에서 독도 주변에 파란색 실선을 쳐 자국 영해라는 주장을 편 부분. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당이 일본 정부에서 발간한 '2026년도 방위백서'에 독도 영유권 주장이 되풀이된 데에 대해 "22년째 이어지는 몰역사적인 망언"이라고 규탄했다.전수미 민주당 대변인은 4일 오후 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "일본은 다카이치 사나에 내각 출범 후 처음 발간한 방위백서에서 독도 영유권 억지 주장을 되풀이했다"며 이같이 말했다.전 대변인은 이번 백서의 도발 수위가 이전보다 노골적이라고 지적했다. 그는 "백서는 텍스트뿐만 아니라 지도 곳곳에서 주권 침탈의 야욕을 드러냈다"며 "독도 주변에 파란 실선을 그어 자국 영해인 양 탈취했고, 한국 방공식별구역(KADIZ) 지도에도 '다케시마'를 명기하는 촌극을 벌였다"고 했다.그는 "한국을 '중요한 이웃국'으로 규정하면서도 뒤로는 영토 침탈의 야망을 문서와 지도에 고스란히 담았다"며 "앞에서는 미래와 협력을 말하지만, 뒤로는 야망을 감추지 않는 이러한 이중적 행태로는 결코 굳건한 신뢰를 쌓을 수가 없다"고 했다.또한 다카이치 내각이 중국을 '최대의 전략적 도전'으로 규정하고 대만과 센카쿠열도 주변의 위협을 비판한 점을 거론하며 "명분 없는 군사 대국화의 자가당착"이라고 비난했다. 이어 "다른 나라가 시도하는 현상 변경에는 날을 세우면서, 정작 대한민국의 영토 주권을 22년째 훼손하는 당사자가 바로 일본 자신 아닌가"라고 반문했다.전 대변인은 "영토와 주권은 어떠한 외교적 편익과도 타협할 수 없는 국가의 절대적 가치"라며 "민주당과 이재명 정부는 낡은 종이쪽지와 억지 지도에 의존하는 일본의 도발에 단 한 치의 양보 없이 단호하고 실효적인 조치로 맞설 것"이라고 전했다.끝으로 그는 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 완벽한 대한민국의 고유 영토"라며 "백서에 억지로 선을 긋고 이름을 바꾼다고 해서 거짓이 진실이 될 수는 없다"고 강조했다.