이번엔 '연설 전 투표' 논쟁, "연설 후 투표" "규칙 변경 안돼"

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 후보들이 3일 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 한민수·임미애·김용·서미화·박선원·최민희·이성윤·김영호 후보. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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더불어민주당 8.17 전당대회 최고위원 후보들이 선호투표제에 이어 이번엔 '선 투표 후 연설'을 두고 공방을 벌이고 있다. 일부 최고위원 후보는 당원들이 정견 발표를 못 들은 채 투표하는 건 문제라고 지적하는 반면, 이미 순회경선 중인 상황에서 규칙 변경을 요구하는 건 무리라며 반대하는 후보도 있다.이번 민주당 당대표·최고위원 경선은 평일에 지역 권리당원 투표를 실시하고, 주말 권역별 합동연설회에서 후보자 정견 발표를 들은 뒤에 개표 결과를 발표하는 방식으로 진행된다.이와 관련해 임미애 후보는 4일 페이스북에 글을 올려 "각 후보의 주장도 제대로 듣지 못한 채 투표하는 것이 제대로 된 투표 일정인가"라며 "당원주권정당이면서 당원의 권리를 제대로 보장하지 못하는 모순된 투표 일정을 바로 잡아야 한다"라고 촉구했다.임 후보는 중앙당 선거관리위원회에 제출한 공문을 함께 공개했다. 해당 문서에는 '순회연설회 이후에 투표가 진행될 수 있도록 일정 조정을 요청한다'는 내용이 담겼다.'연설 전 투표' 문제를 해결하기 위한 방안으로 미투표 당원에게 추가 투표 기회를 주자는 제안이 나오기도 했다. 김용 후보는 "미투표 당원 전체에게 추가 투표 기회를 요청하는 공문을 오늘 당 선관위에 보냈다"라며 "없던 룰을 만들자는 것이 아니라, 침해된 투표권을 회복하자는 것"이라고 주장했다.박선원 후보는 "마지막 날 카카오톡을 이용해 미투표자들에게 더 기회를 부여하자"라며 "기술적으로 문제가 없고, 마지막 날 투표를 미투표자 전체를 대상으로 하면 된다"라고 주장했다.하지만 2022년·2024년·2025년 전당대회 때도 대의원만 연설 후 마지막 행사에서 투표했고, 권리당원은 '연설 전 투표'로 진행했다. 이번 전당대회는 1인 1표제 적용에 따라 대의원도 오는 17일 최종 일정 전 온라인으로 투표한다.중앙당 관계자는 <오마이뉴스>에 "권리당원이 너무 많기 때문에 미리 투표를 실시하는 것"이라며 "한계도 있지만 뚜렷한 대안이 없어서 약 10년 전부터 이런 식으로 해왔다"라고 설명했다. 또 "권역별 합동연설회 때 16개 시도당 위원장 선출을 함께 진행하는 점도 고려해야 한다"라고 덧붙였다.그동안 당내에서도 투표 후 연설이 요식행위나 다름없다는 지적이 제기되곤 했지만, 한편으론 투표 결과를 권역별 합동연설회 현장에서 발표해야 경선 참여가 늘고 전당대회가 흥행한다는 의견도 있는 것으로 알려졌다.최민희 최고위원 후보 역시 이러한 과거 사례를 근거로 도중에 경선 방식을 바꾸는 건 과도하다고 주장한다. 그는 이날 페이스북에 "또 룰을 바꾸자? 반대다"라며 "선호투표제도 절차적 불법요소가 있지만 수용됐고 당규상 무자격 후보들도 구제했음 됐지 억지를 쓰면 당이 뭐가 되나"라고 말했다.중앙당 선관위 관계자는 이날 기자와 한 전화통화에서 "몇몇 최고위원 후보들의 제안을 선거위원들도 인지하고 있지만, 이미 결과가 나온 지역에서 반발할 수도 있고 다른 후보들이 동의하지 않을 수 있다"라며 "경선 도중 적용은 사실상 어렵다"라고 말했다.그러면서 "선관위는 결정된 경선 룰 이행이나 위반 여부를 판단하는 곳"이라며 "연설과 투표를 어떻게 할 것인가는 전당대회 시작 전 당 전당대회준비위원회에서 결정할 사안"이라고 덧붙였다.