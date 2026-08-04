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사회

26.08.04 19:01최종 업데이트 26.08.04 19:01

"미 7공군은 호남반도체 시비 걸지 말라"

대진연 회원 8명, 오산 공군기지 항의 방문

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한국대학생진보연합(대진연) 회원 8명이 4일 오전 10시 경기도 평택시에 있는 오산 공군기지에 주둔하고 있는 미 7공군사령부에 항의 방문했다.

대학생들은 "호남반도체 시비 거는 미 7공군 박살내자" "미 7공군 방해 뚫고 호남반도체 성사하자"라고 적힌 펼침막과 항의 서한문을 들고 구호를 외치며 오산 공군기지 안으로 달려 들어갔다.

기지 내 주한미군은 대학생들을 제압했고 이후 8명 전원 평택경찰서로 연행되었다. 경찰은 연행 과정에서 대학생들의 손목에 수갑을 채우기도 했다.

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대학생들은 연행되는 과정에서도 구호를 외치며 미 7공군을 향한 항의의 목소리를 이어 나갔다.

미 7공군은 지난 7월 10일 호남반도체 산업 단지 건설과 관련해 "미 7공군은 광주기지에 중요한 군사적 이해관계"가 있다며 광주 군 공항 부지를 반도체 산단 부지로 사용하지 말라는 식의 압박을 가했다. 또한, 7월 28일에는 미 7공군이 있는 오산 공군기지에서 위험한 독성 물질인 백린이 누출되기도 했다.

대학생들의 이번 항의방문은 대한민국의 주권을 침해하고 안전을 위협하는 주한미군에 대한 정당한 주권 행사의 목소리로 볼 수 있다.

한국대학생진보연합은 평택 경찰서 앞에서 대학생들의 석방을 촉구하는 1인 시위와 기자회견을 이어갈 예정이다.

#주한미군#호남반도체#한반도#평화#대학생

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김지은 (jieunkim03) 내방

안녕하세요, 김지은입니다.



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